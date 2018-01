5 sfide di lettura per il 2018

Gennaio è tradizionalmente il mese dei buoni propositi, e questo vale anche per la lettura: c’è chi si propone di leggere più autori italiani, chi di leggere più classici, chi di leggere di più in lingua originale, chi di leggere di più, e basta.

Chi è iscritto a Goodreads riceve verso la fine dell’anno un invito a stabilire l’obiettivo per l’anno nuovo: io lo trovo piuttosto carino, se non altro come incentivo. Ma stabilire un numero di libri da leggere è piuttosto semplice: io guardo il numero dell’anno prima e mi regolo.

Ma come scegliere i titoli?

Ecco che ci vengono in soccorso decine di infografiche che affollano Pinterest: ti indicano un piccolo particolare su cui basare la tua scelta, per aiutarti. Ho selezionato per te 5 sfide di lettura che ho trovato interessanti e che mi hanno incuriosita… e in fondo all’articolo ho una sorpresa per te!

5 sfide di lettura da provare nel 2018

La Reading Challenge 2018 di Popsugar: 40 idee + altre 10 nella sezione Advanced, per chi riesce a leggere circa un libro alla settimana. I prompt sono interessanti e contengono abbastanza idee da accontentare anche il lettore più esigente. Mi piace in particolare la scelta di indicare un libro sul femminismo, uno sulle malattie mentali e uno scritto da un autore di etnia diversa dalla nostra. Credo proprio che sarà la mia sfida-guida del 2018, insieme ad altre. La World Reading Challenge – Books around the globe di Tale_Away: un giro del mondo in 52 libri. A ogni nazione viene associato un titolo, con tanto di alternativa in caso tu l’avessi già letto. Le sfide “geografiche” mi piacciono molto e questa è un’ottima occasione per scoprire autori nuovi. Curiosità: per l’Italia viene indicato Il nome della rosa, di Umberto Eco. Unico neo: i titoli sono indicati in inglese, e potrebbe succedere che il titolo suggerito non sia mai stato tradotto in italiano. 52 books in 52 weeks: il sito originale di questa sfida risulta irrangiungibile, ma per fortuna ci viene in soccorso Pinterest! Un’altra sfida per lettori accaniti. L’ho scelta perché contiene prompt strani e per questo, per me, ancora più affascinanti: ad esempio, un libro con il dorso verde, un libro con cattive recensioni, un libro con una Y nel titolo… e per chi è affezionato alla carta, un ebook. Da provare! The 2018 Badass Books Reading Challenge di mehawkins.com: se le sfide da 50 libri e oltre sono un po’ troppo onerose per te, eccoti una sfida più breve, ma ugualmente interessante: 18 idee per 18 libri. E se le esaurisci, puoi sempre ricominciare! Un’ottima sfida per chi si sta avvicinando alla lettura; ti suggerisce libri pubblicati nel 2018 e libri pubblicati oltre 100 anni fa. Un approccio diverso ma davvero molto carino. La Winter Book Challenge di Daily Positive: non pensata esattamente per l’anno nuovo, ma comunque perfetta per chi non vuole tentare una sfida troppo lunga e vuole comunque una piccola guida. 24 idee (se ho contato bene) che spaziano tra diversi generi e che sono perfette per iniziare.

E una sorpresa per te!

Se le sfide che ti ho segnalato più sopra non ti piacciono o non ti ispirano abbastanza, puoi tentare una delle nostre Sfide Permanenti: le cominci quando vuoi e sei tu a darti, se vuoi, un limite di tempo.

Oppure, ho pensato per te a 52 idee per aiutarti nella scelta: scarica subito il PDF con l’elenco, devi solo condividere l’articolo su Facebook o Twitter per aiutarmi a diffonderlo e il PDF sarà nelle tue mani!

In alternativa, puoi iscriverti alla newsletter.

