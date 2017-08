Omicidio in paradiso, di Bernard Werber

Prima di recensire, alcune premesse.

Prima premessa: nella mia edizione non è indicato da nessuna parte il titolo originale e il traduttore. Il nome del traduttore l’ho trovato per puro caso su anobii. Trovo sia una cosa pessima non inserire il nome del traduttore nelle pubblicazioni italiane. Già questo non depone, per me, a favore del libro.

Seconda premessa: questo libro costerebbe 18 euro (secondo il prezzo indicato sul retro). Non li vale. L’ho avuto in omaggio con un’offerta di bol.it e l’ho scelto perchè, tra i quattro disponibili, mi pareva il migliore. Scelta sbagliata.

Terza premessa: ho indicato thriller nel genere perchè è così che la copertina presenta il libro. Ma, secondo me, di thriller c’è ben poco.

Detto questo, passo a dare la mia opinione.

C’è un aggettivo che mi ronza in testa riguardo a questo libro: pacchiano. Non so se si usa anche dalle vostre parti, ma nella mia zona pacchiano è qualcosa di molto… come dire. Esagerato. Per farvi un esempio, un vestito pieno di colori improbabili, pailettes, luccichini e quant’altro è pacchiano. E’ qualcosa di sgradevole, qualcosa di troppo calcato, qualcosa in cui il troppo stroppia. Ecco, questo libro stroppia e fallisce clamorosamente nella creazione della suspence che invece si vorrebbe trovare in un libro che si dice essere un thriller.

Partiamo dalla trama: un uomo, morto quando un boeing gli è caduto sulla casa, è dapprima diventato angelo, e poi uno degli eletti per andare a vivere a Olimpia. Olimpia è una città situata sull’isola denominata Eden, in cui vivono gli dei dell’antica Grecia, i mostri mitologici (come il Leviatano, le Sirene, i Satiri, eccetera), e i loro alunni, ovvero gli angeli che, come il protagonista, sono stati eletti a diventare apprendisti dei. Per diventare un dio, infatti, bisogna seguire le lezioni degli dei greci (Crono, Efesto, Poseidone, Marte, Afrodite), che insegnano come sterminare l’umanità, come creare cataclismi, come far nascere la vita e far crescere le popolazioni e tutte quelle cose che si presume facciano gli dei. Ma c’è anche un mistero nell’isola: una montagna che emette segnali luminosi e che gli alunni non possono assolutamente visitare. Ovviamente, gli alunni invece vogliono visitarla e correndo decine di rischi inutili cercano di scalare la montagna proibita. Nel frattempo, ogni tanto viene ucciso uno degli alunni (presumo che il thriller stia in questo…).

Questo in soldoni. Nella teoria potrebbe anche essere interessante, se non fosse che l’autore crea un pasticcio immane tra la narrazione delle lezioni, e poi le spedizioni alla montagna, e poi sfoggi di erudizione tramite brani che dovrebbero essere l’enciclopedia dello scibile scritta da uno dei personaggi. E il punto dolente sono questi intermezzi (in cui l’autore ci tiene a far sapere chi sono gli dei e i mostri mitologici che presenta): basta pensare che uno di questi è la ricetta della torta al cioccolato. Non scherzo: capitolo 39, provare per credere. Ah, dimenticavo, ci sono pure le trasmissioni tv degli ex protetti del protagonista: le tre persone di cui è stato angelo custode. In pratica sono scuse per parlare di cose serissime, come l’emarginazione dei coreani in Giappone, i rituali delle tribù africane, la morte, e così via. Affrontati però in maniera piuttosto superficiale.

Comunque, non è che i personaggi rendano un gran favore al libro. Sembra che l’autore abbia cercato di ficcarci più nomi possibile per far colpo. Infatti, l’Eden non tollera che ci siano raggruppamenti nazionalistici, quindi seleziona angeli di una sola nazione per volta, per creare la propria classe di apprendisti dei. Questa volta era la Francia. A questo punto parte lo snocciolamento di nomi: Mata Hari, Rousseau, Voltaire, Debussy, Proudhon (che poi scopriremo essere stato l’angelo custode di Agatha Christie), Marilyn Monroe. Perchè la Monroe tra i francesi? Perchè nel paradiso ha trovato l’uomo della sua vita, un rabbino francese, l’ha sposato e quindi ha preso la cittadinanza francese. Nell’Eden sono sensibili all’amore, evidentemente.

Ah, e vi ho detto che gli studenti sono dotati di una croce ansata (simbolo ricchissimo) che accende la TV, distrugge, modifica il DNA e può ammazzare? E che si può ricaricare come si ricarica un cellulare?

Insomma. La trama è spesso noiosetta, sentiamo questo tipo che ci parla delle lezioni e delle spedizioni e della torta al cioccolato e alla fine la domanda è: "e quindi?" La fine forse vorrebbe essere aperta, ma è scontata. Non è assolutamente un colpo di scena, uno non se ne stupisce. Inoltre, non dà risposta ai vari ammazzamenti in piazza. Di thriller non c’è nulla, perchè gli studenti non hanno assolutamente paura dell’assassino, anzi. Ci si abituano e finisce per abituarcisi anche il lettore. Quindi quando uno muore, si pensa "fuori un altro". L’idea della scuola degli dei lascia piuttosto perplessi. Lo sciorinamento di nomi famosi non pare avere nessuno scopo se non mettere qualche nome nel testo. E insomma, un libro che non vale proprio i 18 euro che la Mondadori vorrebbe farsi dare. Chiuso il libro, ho ringraziato fosse un omaggio (e ho capito il perchè regalassero 18 euro così).

Un brutto libro, un brutto thriller, un cattivo saggio di mitologia. Da lasciar perdere.





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts