Nodo di sangue, di Laurell K. Hamilton

Pulp. Se c’è un termine per indicare la copiosa serie di avventure, giunta a quattordici romanzi, di Anita Blake, la cacciatrice di vampiri di St. Louis, è proprio questo. Del resto si vocifera sia stata la diretta ispiratrice per il serial televisivo Buffy, the Vampire Slayer: non poteva che essere merce da grande pubblico tanto che sembra strano di non vederlo stampato in uno di quei giornali con storie a puntate, un Weird Tales per un pubblico poco raffinato. Perché il problema è proprio questo, che la Hamilton mescola in maniera molto volgare thriller (ci sono degli omicidi dietro alla storia), gotico (i vampiri), atmosfere horror (zombie) e sensualità di basso livello (non a caso il titolo originale del romanzo è Guilty Pleasures).

Anita Blake è la abile protagonista che gode dell’attenzione della comunità in cui vive per i suoi molti talenti: caccia i vampiri ma resuscita anche zombie in una società americana dove il vampirismo è diventato legale. Insieme all’ammirazione, e forse qualcosa di più, di uno di queste creature della notte ci sono anche minacce da parte della stessa comunità vampirica, preoccupata forse di una donna che gestisce tanti diversi e pericolosi poteri. Le peripezie di questa eroina, che almeno ha dalla sua il fatto che introduce nei racconti d’azione un elemento femminile preponderante, costituiscono l’ossatura della storia. Una trama che, bisogna subito avvertire, si dimostra molto fragile e che peggiorerà ulteriormente nei romanzi successivi.

Non è forse politicamente corretto giudicare un libro rispetto ai suoi eventuali seguiti, ma è anche vero che in Nodo di sangue si notano il nucleo dei difetti della saga, difetti che purtroppo l’autrice non tenta di correggere ma anzi esaspera. Se il pulp è un genere divertente e sicuramente nato per il mercato del divertimento, non per questo non si è riuscito a declinarlo in maniera intelligente. Tra citazioni a vecchi classici del genere e la giusta dose di umorismo si riesce a confezionare una storia se non intelligente almeno godibile anche da parti di lettori più smaliziati. Sembra che la prima avventura di Anita Blake stia sul filo di rasoio tra svago e trash, gli estremi in cui sfocia invariabilmente il pulp. Purtroppo in questo caso si tende al secondo: col proseguire della storia il sesso e la violenza siano gli unici motori propulsori di una trama che fiaccamente si trascina in avanti senza avere solidi appigli né personaggi in grado di dimostrarsi tridimensionali ma che permangono allo stadio di (noiose) macchiette. A partire dalla protagonista rampante che viene iperbolicamente incensata dall’autrice senza però che ne venga giustificato il motivo.

Forse il terzo elemento che rende godibile il pulp, come insegnava Bukowski, è una buona dose di autoironia.

Titolo e autore originale: Guilty Pleasures, Laurell K. Hamilton Titolo e traduttore italiano: Nodo di sangue, A. Zabini Collana, editore e anno: Teadue, TEA, 2005 ISBN o ISSN: 9788850206889

Pagina dedicata a Laurell K. Hamilton sulla Wikipedia italiana e inglese

Pagina dedicata al romanzo sulla Wikipedia italiana e inglese

Pagina dedicata ad Anita Blake sulla Wikipedia italiana e inglese

Sito ufficiale dell’autrice

Sito italiano dedicato ad Anita Blake





