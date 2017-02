Sondaggio: aggregatore sì o no?

Buongiorno a tutti!

In attesa della ripresa “ufficiale” delle recensioni sul blog, ho pensato a una cosa che forse potrebbe essere interessante per chi ama leggere e segue blog che parlano di libri e lettura.

Si tratterebbe di un aggregatore tematico, che raccoglierebbe cioè solo i blog sulla lettura, e che funzionerebbe tramite i feed rss dei blog che aderiranno.

In pratica, ci sarebbe un sito da cui potete vedere tutti i post dei vari blog. Ovviamente, il sito conterrebbe solo una breve anteprima (tipo un centinaio di parole) e per leggere l’articolo completo si andrà comunque sul blog principale. Per fare un esempio pratico, di questo post vedreste solo le prime frasi, e per leggerlo completamente avreste a disposizione un link che vi porterebbe su questo sito.

Ovviamente, i feed sarebbero raccolti solo dai blog che ne faranno richiesta o che avranno accettato di essere inseriti (verranno contattati alcuni blogger, se la cosa andrà in porto).

In cambio, basterà mettere un bottoncino (anche a riprova che è effettivamente stato il proprietario del blog a fare la richiesta).

Un sito stile Paperblog, per capirci, ma dedicato solo ed esclusivamente ai libri.

In ogni caso, due saranno i punti salienti:

saranno inseriti i blog solo dietro richiesta del proprietario, o se il proprietario accetta che venga inserito il suo blog; dei post raccolti sarà pubblicata solo una breve anteprima, per leggere il resto sarà disponibile un link che porta al post completo sul blog “originale”

Che ve ne pare?

Fatemi sapere cosa ne pensate tramite il sondaggio qui sotto. E se avete proposte, usate pure l’area commenti!





