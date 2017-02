Sfide: Libri da vacanza 2013

Un po’ in ritardo, parte la sfida dei Libri da Vacanza 2013!

Quest’anno proviamo ad usare List.ly per gestire la lista dei libri letti e i mini-commenti ad essa associati. La lista è votabile, ovvero potete far balzare in alto un libro che secondo voi è adatto all’estate, e dovrebbe risolvere i problemi avuti negli anni passati con questo tipo di sfide. Unico problema: dovete essere iscritti per poter inserire i libri in lista, ma non è obbligatorio usare questo servizio.

Regolamento

Le regole sono semplicissime e sono anche poche, quindi riassumiamo:

La sfida comincia il 14 luglio e terminerà il 14 ottobre.

Valgono tutti i libri letti entro queste date. Non è importante la tipologia di libro che vorrete segnalare, può essere un saggio o un romanzo o quello che volete. Non c’è un limite minimo di libri da leggere, ma più sono e meglio è 🙂 Segnala i tuoi progressi con un commento a questo post. Inserisci, per favore, anche titolo e autore del libro. Puoi segnalare i tuoi progressi con la cadenza che vuoi tu. E’ possibile lasciare un mini-commento per ogni libro letto. Potete inviarlo usando i commenti in questa pagina, o pubblicarlo direttamente nella lista dedicata alla sfida su List.ly, se siete iscritti. Se lo lasci direttamente nella lista, segnalacelo qui per poter avere i punti AR ti premia. I libri segnalati saranno comunque inseriti nella lista, anche senza mini-commento. In questo caso ci sarà la quarta di copertina.

La lista

In questa lista saranno inseriti tutti i libri segnalati tramite i commenti a questo post, anche senza mini-commento. Attenzione: perché il mini-commento compaia nella lista, dovete inviarlo tramite il form o aggiungerlo direttamente alla lista (solo per iscritti a list.ly).

Iscrizione ed elenco partecipanti

Per iscriverti, clicca sull’immagine in fondo alla lista e segui le istruzioni. Ti servirà un link: puoi usare un tuo blog, un tuo sito, un tuo profilo online. L’ideale è il profilo anobii. Il numero di libri letti sarà aggiornato periodicamente da me.

Pubblicizza la nostra sfida!

La sfida ti piace e vuoi pubblicizzarla sul tuo blog? Clicca qui e preleva il codice da inserire nelle tue pagine.

Cosa si vince

La “vittoria” regala punti ad ogni iscritto alla sfida registrato su Amazing Readers (anche se l’iscrizione al sito è successiva). In particolare:

10 punti per ogni libro letto

20 punti per ogni minicommento inviato (per quelli inviati tramite List.ly, segnalarlo qui) 100 punti se il libro letto per la sfida viene anche recensito per il sito bonus di 50 punti ogni 10 libri letti bonus di 250 punti per le 3 persone con più libri letti

E in più, tra tutti i commenti a questo post verrà estratto a sorte un vincitore di 250 punti!





