Sfida di lettura 2014: 50 libri per un anno

Rieccoci con una sfida che abbiamo tralasciato negli ultimi anni.

Non è l’unica sfida del 2013, anzi! Aspettatevi altri post del genere presto.

Stiamo parlando, comunque, di 50 libri in un anno, una sfida che vi chiede di leggere circa un libro a settimana dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.

La sfida ha poche e semplici regole, che vi elenco qui:

valgono tutti i libri letti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Valgono eventuali libri iniziati prima del 1 gennaio o finiti dopo il 31 dicembre (purché buona parte venga letta nel 2014). valgono libri di qualsiasi genere e lunghezza. Potete leggere graphic novels, fumetti, saggi di matematica, romanzi; ai fini del conteggio sono validi. allo stesso modo, potete contare anche i libri letti per ragioni di studio. Ma questa è una decisione vostra. a fine sfida, bannerini per tutti! 🙂 E forse altro, ma più per divertimento e “sfoggio” che altro.

Come vedete non si vince praticamente niente, se non, magari, la soddisfazione di essere riusciti a leggere più del previsto!

Alla sfida verrà collegata una lista di libri contenente tutti i titoli letti da tutti i partecipanti. La lista sarà fatta online, qui, e ne verrà creata anche una versione scaricabile. Verrà creata inoltre, a fine anno, una lista sull’applicazione facebook BookList Challenges, dove potrete segnare i vostri progressi!

Tutti i titoli saranno inoltre aggiunti alla collezione del gruppo anobii dedicato alla sfida.

Infine, vi ricordo anche l’evento facebook, dove potrete anche discutere di libri.

Detto questo!

Per facilitare la creazione della lista dei libri, vi pregherei di iscrivervi cliccando sul bottone qui sotto, inserendo un link da cui posso tenere traccia dei progressi: ad esempio una pagina sul vostro blog, un profilo anobii o simile, basta sia pubblico.





Se non avete una pagina da utilizzare, potete semplicemente scrivere nei commenti a questo post i vostri titoli (o, se siete iscritti a List.ly, aggiungerli direttamente). In ogni caso, se lasciate il titolo nei commenti lo inserirò io nella lista e cancellerò il commento per evitare di fare pasticci.

detto questo… BUONE LETTURE!





