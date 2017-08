Maratona di lettura

Recentemente ho iniziato a seguire alcuni blog inglesi sulla lettura, e uno di questi parlava di un “Read-a-thon” che mi ha dato l’idea di questa maratona.

Come sapete, la maratona è una corsa sulla distanza di 42,195 km, la stessa distanza che Fidippide percorse correndo da Maratona ad Atene, per annunciare la vittoria degli ateniesi sui persiani.

L’idea è quindi di leggere per 42 ore.

No, non di fila! Vi voglio ancora vivi e con gli occhi sani, alla fine!

Le 42 ore della sfida potranno essere spalmate nell’arco di tempo che va dal 1 novembre al 31 dicembre 2012, in modo che chiunque possa organizzarsi come preferisce. Potete fare una full immersion per il ponte dei Santi, o per l’otto dicembre, o ancora dedicare alla lettura i fine settimana. L’importante è che il tempo si accumula (anche i 5 minuti contano!) e la sfida termina quando raggiungete le 42 ore.

L’unico premio per questa sfida sono 1000 punti AR ti premia per chi termina le 42 ore, oltre a 1000 punti bonus per chi la termina per primo (me esclusa).

Potete iscrivervi usando i commenti qui sotto.

Per gli aggiornamenti, usate per favore i commenti a questo post, tenendo conto che per comodità una volta aggiornato il post, il commento verrà cancellato. Potete anche fare un unico aggiornamento finale.

Se volete posso tentare di creare un foglio excel per aiutarvi nel tenere traccia dei progressi. Fatemi sapere 🙂

I titoli dei libri letti e indicati nei commenti saranno raccolti in una semplice lista scaricabile a disposizione di tutti gli utenti.

Lista dei partecipanti

Alessia Heartilly: 0 ore su 42





