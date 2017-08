Gnod challenge è una sfida di lettura permanente di Amazing Readers.

Consiste nel creare una mappa letteraria tramite il sito Gnod, e leggere poi almeno un libro per ogni autore segnalato nella mappa, escluso l’autore utilizzato per crearla.

Lo scopo della sfida è conoscere nuovi autori tramite le affinità con chi già ci piace, e allargare i nostri orizzonti di lettura. (per maggiori informazioni su Gnod, farò presto un post apposito)

La sfida è permanente in quanto può esserci un partecipante con una mappa da 35 autori, e un altro con soltanto 15. Questo crea troppe discrepanze per poter stabilire limiti precisi.

Regolamento

Come sfida permanente, valgono le seguenti regole generali:

può essere iniziata quando si vuole; non esiste una data di inizio o di fine prestabilita. può essere ripetuta quante volte si vuole; non ha un limite minimo di libri prestabilito, ma il singolo partecipante può darsi tutti i limiti che vuole. l’iscrizione avviene tramite il link sottostante. Serve un link liberamente consultabile dall’amministrazione per aggiornare la lista dei libri. Basta una pagina specifica sul vostro blog, una libreria virtuale, una nota pubblica su facebook, o un commento per aggiornare l’amministrazione. inserire il libro nella lista List.ly non è un obbligo, ma una mera cortesia. Vi basta aggiornare la pagina che avete linkato iscrivendovi, e poi l’amministrazione provvederà ad aggiornare su List.ly. In ogni caso, l’inserimento su List.ly è possibile, ma la lista è moderata quindi il libro non apparirà subito. valgono anche ebook e audiolibri; ogni libro letto per queste sfide vale anche per tutte le altre interne al sito, purché ne rispetti le caratteristiche, e ogni libro letto per sfide esterne al sito vale anche per le nostre, sempre che ne rispetti le caratteristiche. Per sapere se i libri letti per le nostre sfide possono valere anche per sfide esterne, dovete rivolgervi all’organizzatore della sfida esterna.

Per quanto riguarda le regole particolari di questa sfida, invece:

valgono solo i libri degli autori della mappa letteraria, escluso quello di partenza. Ad esempio, se create la mappa a partire da Dante Alighieri, questo autore è escluso e vanno considerati solo gli altri. per creare la mappa letteraria, andate su Gnod e nello spazio “Map of Literature” indicate un autore che già amate. Fate attenzione che il nome sia scritto correttamente. Sono presenti anche autori italiani, ma non tutti. Se l’autore che avete scelto non è presente, potete riprovare fino a trovarne uno (e suggerire l’inserimento di quell’autore nelle loro liste). la sfida prevede la lettura di almeno un libro per ogni autore segnalato, escluso quello di partenza: c’è, di fatto, un limite minimo di libri. Sta a voi decidere se leggere o rileggere qualcosa anche degli autori che già conoscete; in ogni caso, è possibile anche eliminare gli autori che già conoscete e dedicarvi solo agli altri. nulla vieta di leggere più libri di un autore segnalato nella mappa.

Iscrizione

L’iscrizione può essere fatta in qualunque momento. In caso decidiate di partecipare più volte (magari perché avete suddiviso la lista libri), potete decidere se usare lo stesso link, aggiornando sempre da lì (la cosa più comoda per tutti), o se inserirne di nuovi (in questo caso, per favore, fate una cosa tipo ‘Alessia Heartilly 1’, o in questo caso, ‘Alessia Heartilly – mappa Jane Austen’, in modo che sia chiaro che ci sono più link).

Piccolo suggerimento: prepararsi la lista dei libri prima di cominciare forse è la cosa migliore. In questo modo saprete da subito quanti sono i libri che rientrano nella sfida (e potrete decidere eventuali limiti di tempo e/o numero minimo di libri) e non dovrete andarli a cercare ogni volta 🙂

L’iscrizione avviene tramite il form qui sotto. Nello spazio ‘URL’, inserite il link alla lista dei libri della sfida (ricordate che deve essere una pagina pubblica!). Se tutto va a buon fine avrete un messaggio di conferma.



Scarica le mappe

In occasione della challenge, ho deciso di rendere scaricabili dal sito le mappe relative agli autori che abbiamo già recensito. Poco per volta le aggiungerò tutte: creare i file non è un procedimento esattamente rapido, per cui mi serve un po’ di tempo XD

I file sono raccolti in un’unica pagina per rendere meno piena questa, e li trovate tutti qui.

Il link per scaricare la mappa del singolo autore è comunque presente in ogni recensione all’autore stesso.

Lista dei libri letti

Io adoro le liste. Per questo ne è stata creata una anche per questa sfida, e la trovate qui sotto.

Nota bene: nel titolo della lista c’è “2014”. Questo per una mera ragione di navigabilità della lista stessa, in quanto temo che potrebbe diventare ingestibile se il numero dei libri diventasse troppo alto. Per questo motivo ho pensato a una divisione per anno, riservandomi poi a fine 2014 di continuare a usare questa lista nel caso il numero dei libri non fosse eccessivo.