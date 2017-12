Fatti e disfatti di un anno effervescente di Loredana Galiano

Pagine: 172

Amazon

di: 172

È il mio primo manuale misto di creatività e di ironia, di spunti di rilfessioni per il prossimo nuovo anno 2018. Non è un vero e proprio libro di astrologia e nè tanto meno di oroscopi, è una raccolta di storie per ogni segno zodiacale, con tanti suggerimenti, dalla lettura di un libro ad un film da vedere al cinema, da una bevanda per l'estate ad un cd musicale da ascoltare. È un libro alle quattro stagioni, sì, proprio come la pizza: inverno, primavera, estate ed autunno. In ogni gusto c'è un ingrediente speciale che la rende unicamente gustosa e privo di effetti collaterali. In modo alterno, ogni stagione è condita da vrevi articoli divertenti con un filo di ironia. Sono previsioni generalizzate su cui riderci su e prenderla con leggerezza. Ovvio che solo un'attenta e un'accurata lettura del proprio Tema Natale può dare indicazioni diversi da ciò che possiamo leggere. Ogni segno c'è un pò di sfumatura di un altro segno, ad esempio, un nativo del Toro non è in assoluto al 100% Toro, ma vi è anche un pò dei Gemelli o dell'Ariete o addirittura della Vergine e non dimentichiamoci quanto influisce l'Ascendente. inoltre, questo romanzo presenta un breve profilo astrologico di alcuni personaggi famosi, quali Mozart, Coco Chanel, Jung, Maria Callas, Dalai Lama, Charlie Parker e Jane Austen. I ritratti astrologici ci fanno capire che il Tema Natale è come un puzzle, tassello dopo tassello, si arriva a conoscere il proprio DNA astrologico. È un libro dedicato non solo a chi s'intende di astrologia,, è un testo che vuole abbracciare chiunque anche chi è a digiuno della materia soddisfando la propria curiosità viaggiando tra le pagine, salento a borso su un pulmino anni '70 e prenotare un mini tour astrologico. Ti va di salire?

Ogni mese, Loredana ci regala le sue previsioni astrologiche condite da consigli di lettura: un libro per ogni segno dell’oroscopo, una lista che puoi seguire e che potrebbe darti nuovi spunti e nuove idee di lettura. Io sbircio sempre tutti i segni, e tu?

Da qualche settimana è disponibile il suo primo ebook, in cui ci accompagna, nello stile che ormai ci è familiare, nelle previsioni astrologiche del 2018. E non solo: troverai consigli sui libri da leggere, i film da vedere, i cd da ascoltare. E se per caso ti interessa un po’ sapere chi aveva il tuo stesso profilo astrologico, ebbene,qui puoi scoprirlo… vuoi mettere la possibilità di vantarsi di avere lo stesso profilo di Jane Austen?

Se lo stile degli oroscopi di lettura ti affascina, questo libro non sarà da meno.

Disponibile in versione ebook su Amazon e in versione cartacea, per cui puoi contattare direttamente l’autrice.

Buona lettura!