Il 2016 è stato un buon anno per il sito: nonostante il lungo hiatus che spero di non ripetere quest’anno, le visite sono aumentate di oltre il 50% e i visitatori unici di oltre il 60%. Sono molto contenta di come sono andate le cose a livello statistico: la crescita c’è stata nonostante la pausa, e il mese di dicembre, con il suo Calendario dell’Avvento (ehi, ti ricordi che puoi scaricare l’ebook, vero?), è stato sicuramente il mese con più traffico.

Anche sui social la crescita è stata apprezzabile. La newsletter è ancora un po’ in rodaggio e ha sicuramente sofferto della lunga pausa, ma spero anche qui in una buona crescita per quest’anno. In particolare, ho deciso di non limitarmi solo al post di recap a fine mese: voglio parlare anche di altro! Se hai qualche suggerimento sugli argomenti di cui parlare, puoi lasciarli qui (in completo anonimato, se vuoi!). Qui invece puoi iscriverti alla newsletter e vedere un po’ che cosa succede.

Per questo, nel 2017, spero di far crescere ancora di più il blog, e spero soprattutto di aumentare la vostra interazione: non siate timidi, lasciate i commenti!

Ecco quindi un po’ di classifiche del 2016!

Gli articoli più letti in assoluto

Qualcuno di questi titoli ti sorprende? O ti fa gioire? Lasciaci un commento!

Gli articoli meno letti in assoluto

Gli articoli meno letti dell’anno, secondo le statistiche di WordPress: al primo posto il meno letto. Che ne dite, lo riversiamo un po’ di amore su questi titoli?

Gli articoli più letti pubblicati nel 2016

Questa classifica comprende solo gli articoli pubblicati nel corso del 2016.





