Ed eccoci di nuovo qui, con il riepilogo del mese di gennaio: che abbiamo combinato sul blog negli ultimi 30 giorni?

Eccovi un bel riassunto 🙂

Articoli

Questo mese abbiamo recensito un po’ di più, e parlato anche di altre cose. E precisamente abbiamo parlato di:



Gli articoli più letti

Un po’ di statistiche per voi: vediamo i dieci articoli/pagine più letti di questo mese!

Mi fa molto piacere l’interesse per le pagine delle sfide di lettura: prometto di dedicarmici per bene nel mese di febbraio!

E per quanto riguarda la guida di lettura di Terry Brooks, è stabilmente al primo posto (pensate che riceve quasi il doppio delle visite della homepage!). Per questo, sto preparando una sorpresa al riguardo per il prossimo mese 🙂

Alla prossima!





