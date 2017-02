E così siamo arrivati anche alla fine marzo. E’ arrivata la primavera (all’incirca), è passata Pasqua, e nel mezzo del cioccolato delle uova ecco a voi il riepilogo del mese di marzo!

Articoli

Questo mese ho saltato alcune recensioni rispetto al calendario che mi ero prefissata. Ho ridistribuito le recensioni mancate nei mesi a venire, ma comunque eccovi qui la lista di cosa ho recensito questo mese:



Gli articoli più letti

Questa è sempre la parte del mese che preferisco: osservare le statistiche e vedere che cosa vi ha interessato di più.

Quindi eccovi una bella top 10 degli articoli più letti nel mese di marzo:Terry Brooks. Guida di lettura che ha sempre un gran successo: se andate alla pagina della guida, trovate anche uno scaricabile con gli ordini di lettura consigliati dal sito ufficiale dell’autore.

Il sondaggio del mese

Lo scorso mese vi ho chiesto cosa pensavate di eventuali recensioni sulle mostre d’arte che riesco a visitare. MI avete dato il via libera e quindi spero di attivarmi presto in questo senso!

Questo mese invece vi chiedo cosa pensate delle mappe letterarie scaricabili create per la Gnod Challenge. Sono sostanzialmente liste di autori che il sito Gnod crea a partire da un determinato autore, e che solitamente inserisco nella bio. Ma è un po’ laborioso controllare che non ci siano cambiamenti, e soprattutto non sono sicura che vi interessino: vedo che vengono scaricate, ma nessuno si iscrive alla challenge. Per cui chiedo a voi: fino al 30 aprile potete votare qui.

E infine… spoiler per aprile!

Questa volta cerco di attenermi al calendario, lo prometto solennemente. In più questo mese verrà implementata la funziona “suggerisci una recensione” 🙂

Lista delle recensioni che potete attendervi, in ordine sparso e modificabile:

Cipria e merletti

La strada delle croci

Te lo dico sottovoce

Il ragazzo della porta accanto

La regina Margot

I cento libri che rendono più ricca la nostra vita

Il papero Da Vinci

Promuovere e raccontare i libri sui social network

La straniera

Infine, vi ricordo di seguire anche la pagina Facebook: ogni giovedì la segnalazione di una vecchia recensione.

Buon aprile!





