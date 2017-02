E siamo giunti anche alla fine di febbraio! Il tempo, seriamente, vola. Fermatelo, vi prego!

Ma veniamo al dunque: che ho combinato sul blog nell’ultimo mese?

Eccovi un bel riassunto, con qualche piccolo spoiler sul mese a venire!

Articoli

Questo mese ho recensito regolarmente: l’obiettivo è stato calcolato in 75 nuove recensioni in un anno. E ho un bel calendario editoriale a cui attenermi, salvo alcune modifiche che si rendono necessarie: ad esempio, per rispetto, ho spostato di qualche giorno la recensione a Il buio oltre la siepe, che era prevista proprio per il giorno della morte di Harper Lee. Ma bando alle ciance, ecco il riassunto del mese:



Gli articoli più letti

Statistiche mon amour. Seriamente, io le adoro!

Quindi eccovi una bella top 10 degli articoli più letti nel mese di febbraio:

Prime posizioni sempre stabili, ma ci sono stati cambiamenti e nuovi ingressi di tutto rispetto!

Non vedo l’ora di sapere cosa succederà a marzo…

Il sondaggio del mese

Ho deciso di chiedere la vostra opinione mensilmente, tramite un sondaggio. Questo mese il sondaggio verte sulle recensioni di mostre: amo molto l’arte e trovo che potrebbe essere interessante parlarvi delle mostre a cui riesco ad andare, soprattutto se mi entusiasmano! Ma voi cosa ne pensate?

Fatemelo sapere votando qui! Avete tempo fino al 31 marzo, data in cui il sondaggio verrà chiuso.

E infine… spoiler per il mese di marzo!

Ebbene sì, ho un calendario editoriale fighissimo e quindi posso spoilerarvi i libri di cui parlerò nel mese di marzo. Così non avrò scuse, dovrò recensirli per forza.

In ordine sparso e assolutamente modificabile:

Ultima sentenza

I capolavori di Sylvia Plath

La regina Margot

Espiazione

L’altra donna del re

Addio alle armi

La straniera

Il sentiero per Crow Lake

Il buio oltre la siepe

Non vi resta che seguire il blog per sapere quando verrà recensito cosa 😀

E non dimenticate di seguire anche la pagina Facebook: ogni giovedì vi propongo un libro recensito in passato. E questo mese ricordiamo anche un’altra cosa che scoprirete solo seguendo la pagina!





