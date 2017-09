La ragazza con l’orecchino di perla, di Tracy Chevalier

Delft, XVII secolo, una casa nella zona protestante della città… Griet, la giovane figlia di uno dei decoratori di piastrelle più rinomati di Delft - privato, per un incidente, "degli occhi e del lavoro" - è in cucina, intenta a sistemare, com'è solita fare, le verdure tritate (cavolo rosso, cipolle, carote, rape e porri ordinati splendidamente a cerchio e, in mezzo, una rondella di carota), quando ode voci decisamente insolite nella casa di un modesto decoratore… voci che suggeriscono "immagini di tappeti preziosi, libri, perle e pellicce". Sull'uscio, compaiono improvvisamente due figure: un uomo dagli occhi grigi come il mare e un'espressione ferma sul volto lungo e spigoloso, e una donna - piccoli ricci biondi, sguardo che guizza qua e là nervosamente - che sembra portata dal vento, benché la giornata sia calma. Sono Johannes Vermeer, il celebre pittore, e sua moglie Katharina, gente ricca e influente, proveniente da vicino, dal Quartiere dei Papisti, eppure lontanissima da Griet e dal suo mondo. Griet ha sedici anni e quel giorno apprende dalla voce della madre il suo destino: andrà a servizio dei Vermeer per otto stuiver al giorno, dovrà fare le pulizie nell'atelier del pittore, e dovrà agire delicatamente senza spostare né urtare nulla. Romanzo che ci conduce con straordinaria precisione là dove l'arte è divisa dai fantasmi della passione soltanto da una linea sottile - tra Vermeer e Griet, l'artista e la serva, l'amato e l'amante, l'uomo potente e la giovane donna che non possiede altro che il suo incanto e la sua innocenza, si stabilisce un'intensa relazione fatta di sguardi, sospiri, frasi dette e non dette -, La ragazza con l'orecchino di perla ci offre anche alcune delle pagine più felici, nella narrativa contemporanea, sulla dedizione e sul coraggio femminile. Griet è invisa a Katharina, gelosa della sua intima relazione col marito, è costretta a subire i rimproveri di Maria Thins, la suocera del pittore, a sfidare tutte le convenzioni dell'epoca, e tuttavia non cessa per un solo istante di ubbidire all'amore per l'arte e alla passione che la muove. Gesto inaudito per la morale del tempo, poserà con le labbra sensualmente dischiuse per quel ritratto di Vermeer ("La ragazza col turbante") che è giunto fino a noi, e non cessa di stupirci per l'enigmaticità dello sguardo che vi è dipinto.

Libro famosissimo, successo editoriale che ha permesso all’autrice di emergere, consacrato da un film: tutti elementi che mi hanno incuriosito sino a chiedermi se dietro al successo ci fosse davvero del contenuto.

Presentano il libro come una storia d’amore tra il pittore e la sua modella, tra il padrone e la sua serva: un vecchio cliché, come la ragazza gettata dalla sorte in disgrazia e in povertà , costretta a servire in una casa tra gente ostile, accerchiata da ammiratori più o meno espliciti nel manifestare i propri sentimenti – non ultimo il suo stesso padrone. Solo che quest’ultimo è un pittore. E cosa ancora più rara, come direbbe Oscar Wilde, è un artista.

È Vermeer, misterioso e ostico, di cui si conservano poche opere. Proprio una di queste, “La ragazza con il turbante”, che campeggia nella copertina, costituisce il punto cruciale della vicenda.

I libro sa mantenere un buon ritmo, il che equivale a dire che il lettore non si annoia: qualità rara, se si considera che la trama non esiste, è basata sul resoconto di minuzie di vita quotidiana, su piccole beghe famigliari tra persone prosaiche, grossolane, alcune volgari, altre semplicemente meschine.

Ma l’autrice è intelligente tanto da non lasciare che i cliché banalizzino la storia: Griet, la serva, la narratrice, non è poi tanto innocente come lascia supporre, mostra una capacità di giudizio insolita (troppo forse?); e il pittore non è solo un artista romanticamente immerso nei suoi pensieri.

Ciò che anima la storia sono le sottili tensioni all’interno della famiglia, le frasi non dette e taciute, i sentimenti dissimulati. C’è una costante tensione tra il pittore e la ragazza (la narratrice, la protagonista), creata dalle parole pronunciate, ognuna preziosa perché rara, negli sguardi che si evitano e poi si incontrano, nell’attenzione con cui lui la osserva, nel cercare costantemente attimi di intimità . Non c’è nulla di volgare in tutto ciò.

Non c’è nulla di ossessivo, neppure da parte di Vermeer: lui è invece un perfezionista, attento ai dettagli, attento a modellare la realtà come lui la vede.

Alcune pagine sono dedicate proprio all’arte, punto di incontro tra i due protagonisti, luogo astratto dove Griet può trovare una parte nascosta di sé, al di sotto dal proprio riserbo e della propria innocenza che mostra agli altri, la sua parte che le permette di agire e ribellarsi; e Vermeer può qui isolarsi dalla famiglia, dalla vita di meschini fatti quotidiani, nel suo mondo egoistico in cui la realtà è sacrificata.

Infine, il momento decisivo della storia: lui la rende oggetto della sua arte, e nel far questo la ama, ma la sua sembra la passione dell’artista, e non dell’uomo (e Griet lo sospetta). Con questa scelta l’Arte diventa il mezzo per possedere la ragazza, concezione più originale nella riflessione che l’autrice riserva all’argomento.

Qual è il punto di forza del libro? Un delicato equilibrio dove le passioni sono trasfigurate, in un meccanismo simile a quello che portava i poeti ad elevare al spirituale le loro storie d’amore, ma come meno ardore e più dissimulazione.

La consiglio come lettura leggera, per un pomeriggio invernale di pioggia: leggera sì, ma non disprezzabile.

I nostri voti Trama Personaggi Stile Ritmo Copertina Generale:





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts