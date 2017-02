Il mondo dell’altrove, di Sabrina Biancu

Ho ricevuto gratuitamente questo libro da Sabrina Biancu in cambio di una recensione sincera. Questo non ha avuto effetti sulla mia opinione del libro e quindi sulla recensione che stai per leggere.

Cinque racconti - in cui fantasia e realtà si mescolano - capaci di trasportare il lettore in un altro mondo, in un luogo magico. Capaci di farlo sognare. Ogni cosa è viva e insegna qualcosa d'importante. E ciascuna storia si trasforma nella tappa di un viaggio in cui si cresce e si matura a fianco di Elia, Rosy, Tea, Pietro, Desideria, André e della stellina Irina.

Il mondo dell’altrove è una raccolta di cinque racconti tramite cui l’autrice, Sabrina Biancu, cerca di trasportare il lettore in una realtà magica; una realtà diversa, in cui è possibile trovare cespugli di rose parlanti o acque che possono realizzare i tuoi desideri. Un libricino snello che si legge in fretta, dal sapore a volte un po’ favolistico e “moraleggiante” – non è difficile intuire il messaggio che si cela dietro i racconti.

Ho apprezzato la lettura soprattutto per i contenuti; ci sono secondo me racconti in cui la morale è fin troppo evidente, ma comunque non è così pesante da poter infastidire. I personaggi, data la brevità dei racconti, sono a volte un po’ abbozzati, ma anche qui, non è una cosa fastidiosa, e mi ha ricordato molto le raccolte di favole che leggevo da bambina, da questo punto di vista.

Il vero difetto secondo me sta nello stile. L’ho trovato un po’ rozzo, poco rifinito, a volte con scivoloni grammaticali che l’editing avrebbe dovuto togliere, e in generale è stato quello che mi ha fatto storcere il naso più spesso. Sinceramente ci sono state impressioni derivate da un mero gusto personale, ma ne ho viste altre che a mio modo di vedere rivelano un editing molto superficiale, che purtroppo ha tolto una grande potenzialità al libro. Perché se è vero che l’importante è il contenuto, e qui il contenuto c’era e poteva essere interessante, anche approfondito, è anche vero che è necessario che la forma sia adeguata. E come ripeto, a volte lo stacco secondo me è troppo forte.

In definitiva è un libricino che potete finire in un pomeriggio, una lettura piacevole, adatta a tutti, e che purtroppo ha un grande potenziale rimasto inespresso.

