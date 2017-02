Il buio oltre la siepe, di Harper Lee

In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa d'ufficio di un negro accusato di violenza carnale; riuscirà a dimostrare l'innocenza, ma il negro sarà ugualmente condannato a morte.La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte, in pagine di grande rigore stilistico e condotte con bravura eccezionale.

Dovevo scrivere questa recensione proprio il giorno della morte di Harper Lee; lo avevo programmato ormai da un mese, in verità. Ma non mi è parso giusto pubblicarla proprio quel giorno, mi sembrava fuori luogo e di cattivo gusto. Nulla di ciò che sto per dirvi sul libro cambia rispetto a ciò che vi avrei detto prima; voglio solo aggiungere, ora che la sua autrice ci ha lasciati, che un grazie per lo stupendo romanzo che ci ha regalato è d’obbligo.

Il buio oltre la siepe è una delle letture che fa parte della mia Gnod Challenge sulla mappa di Jane Austen; uno di quei libri che volevo leggere da tempo, e che la challenge mi ha spinto finalmente a leggere davvero. E per fortuna, perché è davvero uno di quei libri che mi ha fatto pensare “perché non l’ho letto prima?”

La storia è nota a tutti: la nostra Scout è una bambina sveglia, amante dei libri, un po’ selvaggia nei giochi, forse, sempre insieme al fratello Jem e, durante l’estate, anche con Dill. Uno dei loro giochi preferiti è cercare di far uscire Boo Radley, un ragazzo che vive chiuso in casa per evitare di finire in riformatorio. I bambini sono orfani di madre, e vivono con il padre, Atticus, avvocato, e la loro domestica nera Calpurnia. Il racconto nella prima parte è pervaso di normalità: una coppia di bambini un po’ scatenati che combina guai, è affascinata dall’ignoto e si diverte con poco. Scout adora anche la lettura. Una famiglia normale, insomma, la cui unica differenza con qualsiasi altra è che i bambini chiamano il padre per nome.

Il fulcro della vicenda però si ha quando Tom Robinson viene accusato di uno stupro; e questo, per il periodo storico in cui il romanzo si colloca, è aggravato dal fatto che Tom è un bracciante nero, e la sua presunta vittima una donna bianca, Mayella Ewell, una ragazza che vive con il padre Bob e il resto della sua famiglia ai margini della società, quasi in una discarica, dove si arrabattano per riuscire a trovare da mangiare e non riescono a tenersi un lavoro per più di due giorni, perché percepire il sussidio è meglio. E Atticus è incaricato di difendere il giovane. Questo scatena nella comunità un sentimento di disprezzo sia per Atticus che per i figli; stiamo parlando di un periodo in cui la segregazione razziale è fortissima, e la difesa di un uomo nero accusato di un crimine così odioso è vista malissimo, e Atticus viene definito ‘negrofilo’, parola piena di sprezzo che ben fa capire da che parte sta la comunità bianca. Anche i bambini (innocenti!) subiscono le conseguenze della situazione.

La parte del processo è la parte che ho preferito, perché è una chiarissima dimostrazione di cosa può fare un pregiudizio razziale: mandare a morire un innocente. Tom infatti non ha stuprato Mayella, e Atticus riesce a dimostrarlo; riesce a dimostrare anche che in realtà, le ferite della ragazza non sono dovute a una violenza sessuale, ma alle percosse di suo padre Bob. Nonostante questo, nonostante sia evidente a tutti che Tom è innocente, che l’accusa è falsa e che tutto serve solo a coprire la violenza di Bob, Tom viene condannato. E la reazione dei bambini, di Jem e Scout, che seguono il processo dalla balconata dei neri, accanto al pastore che hanno conosciuto grazie a Calpurnia, è quella pura e genuina di due persone convinte che l’innocenza non possa mai essere condannata; convinzione che prescinde dal colore della pelle, perché, come dice Atticus, c’è un’istituzione davanti a cui siamo tutti uguali, e questa istituzione è il tribunale. Un concetto estremamente semplice e lineare, che tutti noi dovremmo tenere presente. Tom però verrà condannato, e perderà la vita tentando di fuggire dal carcere.

La crudeltà di Bob Ewell non si esaurisce nella violenza contro la figlia: diventa odio e si scaglia contro i figli di Atticus, contro la vedova di Tom, contro il giudice; ancora una volta, contro degli innocenti. Ma stavolta avrà la punizione che si merita, perché a difendere i due bambini dal suo attacco a tradimento ci sarà Boo Radley.

Il romanzo è un bellissimo racconto di giustizia, di integrità, di coraggio, di difesa della dignità umana, del rispetto per le persone che ci stanno intorno, della considerazione del loro punto di vista, e di lezioni che sono senza tempo proprio per ciò che trasmettono. Ed è anche una stupenda riflessione sul ruolo che Scout ha e “dovrebbe” (stando al sentire comune dei personaggi femminili con cui entra in contatto) avere nella società in quanto femmina, e su quello che invece avrà: perché Scout è una bambina che non esiterebbe a battersi per difendere l’onore del padre, che non esita ad affrontare chi vuole linciare Tom. Scount è semplicemente un mito ed è uno di quei personaggi che ti fa rimpiangere di non poterli conoscere.

Il buio oltre la siepe non può mancare tra le vostre letture. Credetemi, lo adorerete.

About Harper Lee Nelle Harper Lee (28 aprile 1926 – 19 febbraio 2016). Originaria dell’Alabama, studiò legge e poi si impiegò a New York presso una compagnia aerea. Amica di Truman Capote da quando aveva tre anni, fu consigliata da lui a mettere per iscritto i racconti che lei gli andava facendo della propria infanzia. Un giorno, abbandonò l’impiego per scrivere il suo libro: nacque così Il buio oltre la siepe, pubblicato nel 1960 (tradotto in Italia da Feltrinelli nello stesso anno e attualmente disponibile anche in audiolibro), che le valse un immediato e strepitoso successo di pubblico e il premio Pulitzer 1960. Nel 2007 le è stata conferita dal presidente Bush la prestigiosa Medaglia della Libertà per i suoi meriti letterari. (fonte: feltrinellieditore.it)

