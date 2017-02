L’amore ai tempi del colera, di Gabriel García Márquez

Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo amore per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare davanti a nulla, resistendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze neppure di fronte al matrimonio d'amore di Fermina con il dottor Urbino. Un eterno incrollabile sentimento che Fiorentino continua a nutrire contro ogni possibilità fino all'inattesa, quasi incredibile, felice conclusione. Una storia d'amore e di speranza con la quale, per una volta, Gabriel García Márquez abbandona la sua abituale inquietudine e il suo continuo impegno di denuncia sociale per raccontare un'epopea di passione e di ottimismo. Un romanzo atipico da cui emergono il gusto intenso per una narrazione corposa e fiabesca, le colorate descrizioni dell'assolato Caribe e della sua gente. Un affresco nel quale, non senza ironia, si dipana mezzo secolo di storia, di vita, di mode e abitudini, aggiungendo una nuova folla di protagonisti a una tra le più straordinarie gallerie di personaggi della letteratura contemporanea.

Una lunga storia d’amore che si protrae per cinquant’anni, tra Fermina Daza e Florentino Ariza. Il loro amore scoppia quando sono adolescenti, ma l’opposizione del padre di lei costringe la coppia a separarsi e a intavolare una fitta corrispondenza. Al suo ritorno, Fermina scopre di aver amato un Floentino idealzzato, che non esisteva se non nella sua mente, e decide di lasciarlo. Poco tempo dopo si sposa, ma Florentino continua ad amarla, fino alla morte del marito che porterà scompiglio nelle vite di entrambi.

La peculiarità del libro consiste nel non raccontare la storia d’amore tra Fermina e Florentino dopo la morte del marito di lei, piuttosto nel libro vengono ripercorsi, tramite il ricordo, i primi incontri, l’amore platonico della giovinezza e le vite dei due amanti nel corso degli anni di matrimonio di Fermina. La loro storia d’amore prosegue, pur nella vita mondana di lei e nella carriera in una compagnia navale di lui, anche se non sempre consapevolmente. L’amore però non esclude la vita, il mondo esterno, che è sempre ritratto con grande attenzione alla società sudamericana del tempo, con i suoi pregi e le sue ipocrisie.

Un sorriso lo strappano le avventure amorose di Florentino e le particolari “usanze” delle sue amanti, che arrivano quasi alla perversione…

About Gabriel García Márquez Gabriel José de la Concordia García Márquez, soprannominato Gabo (6 marzo 1927 – 17 aprile 2014), è stato uno scrittore, giornalista e saggista colombiano naturalizzato messicano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982. Tra i maggiori scrittori in lingua spagnola, García Márquez è considerato uno dei più emblematici esponenti del cosiddetto realismo magico, la cui opera ha fortemente contribuito a rilanciare l’interesse per la letteratura latinoamericana. (fonte: wikipedia)

