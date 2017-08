A oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come romanzo e come personaggio, conserva ancora intatta tutta la sua freschezza, conquistando l'attenzione non solo dei più giovani, ma anche degli adulti, che scoprono continue sfide e rinnovati spunti d'interesse nei suoi giochi linguistici, nei suoi trucchi psicologici, nell'intrigante verosimiglianza che una narrazione stringente e incalzante riesce a conferire anche alle situazioni più assurde.La storia di Alice è un gioco, e come ogni gioco va riscoperta con occhi che sappiano guardare al di là della realtà. Ma il gioco è l'essenza della vita, e forse tra i sogni segreti di tanti c'è proprio la tana d'un coniglio bianco da esplorare, uno specchio al di là del quale scoprire un mondo solo in apparenza molto diverso dal nostro, ma per sostanza terribilmente simile.

Ultimamente sto rileggendo diversi classici del fantasy: tra le mie letture più recenti, Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio, di Lewis Carroll.

La trama di entrambi i romanzi è celeberrima, anche perché (oltre a trattarsi di testi scolastici) è stata citata e ripresa in diversi altri libri, cartoni animati, film, fumetti, persino videogiochi.

Ma per precisare diciamo pure che la storia racconta dei sogni della piccola Alice Pleasance Liddle, bambina inglese nobile di 7 anni, dalla fervida immaginazione e dall’intelligenza pronta.

L’elemento che più apprezzo in questi due romanzi è che sono veramente densi di significato.

Diciamo che si compongono di più livelli: uno più superficiale, prettamente fantasioso e d’intrattenimento, e uno più profondo, intriso di satira sociale, parodie e svariati doppi sensi.

Carrol gioca splendidamente con i giochi di parole, con le similitudini e con le allegorie: ogni personaggio, ogni creatura, ogni elemento ha un suo secondo significato specifico, una doppia vita e realtà nel sociale.

Però, oltre a questo significato profondo, ciò che rende questi due romanzi grandi tra i classici è il fatto che possano essere letti e compresi da tutti, sebbene in maniera diversa, proprio perché sono composti da diverse chiavi di lettura.

La lettura è talmente piacevole, scorrevole ed elegante che chiunque, indipendentemente dall’età e dalle conoscenze individuali, può apprezzarla.

Quindi possono essere letti come romanzi satirici sulla società inglese dell’800, oppure come romanzi sulla psicologia dei sogni, fantastici, per ragazzi, ecc.

In ogni caso, risultano sempre emozionanti, divertenti, bizzarri… un caleidoscopio di colori, forme, immagini strane e oniriche davvero delizioso.

Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio sono due classici della narrativa senza tempo, consigliati a tutti i lettori: sia coloro che vogliono leggere scritti arguti e ironici, cogliendone la profondità di pensiero, sia coloro che vogliono divertirsi con immagini e racconti bizzarri, e sia coloro che semplicemente credono che i sogni e la fantasia non abbiano età.

About Lewis Carroll Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson (27 gennaio 1832 – 14 gennaio 1898), è stato uno scrittore, matematico, fotografo e logico britannico. È celebre soprattutto per i due romanzi Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, opere che sono state apprezzate da una straordinaria varietà di lettori, dai bambini a grandi scienziati e pensatori. Fra gli autori che hanno dichiarato di considerare Alice come una fonte di ispirazione per le loro opere si possono ricordare James Joyce, Jorge Luis Borges e John Lennon. In molti paesi del mondo esistono club e società di estimatori di Carroll. A Lewis Carroll è dedicato un importante premio per la letteratura per ragazzi, il Lewis Carroll Shelf Award. (fonte: wikipedia.it)

