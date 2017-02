Il tè delle cinque: 28 settembre 2014

Bentornati!

No, le settimane di pausa non erano previste, ma non ho avuto modo di fare le ricerche necessarie e preparare i post… ma ora riprendiamo e speriamo di mantenerci regolari!

Allora, pronta la vostra tazza di tè?

Questa settimana parliamo di: statistiche e lettura, leggere soltanto donne per un mese e

Vediamo quindi i link!

Quanti libri è possibile leggere in una vita? Su Orgoglionerd.it hanno fatto qualche calcolo: avete una vaga idea di quanto potreste riuscire a leggere in tutta la vostra vita? Se non ci avete mai pensato, questo articolo potrebbe convincervi a mollare definitivamente quel libro che non sembra migliorare, anzi. Troppo poco tempo e troppi bei libri vi aspettano: scoprite quanti!

Un mese passato a leggere soltanto donne (in inglese) : su Bookriot.com, Johann Thorsson ci racconta della sua esperienza. Ha deciso di leggere soltanto libri scritti da donne per un mese intero, e anche se a fatica, ce l'ha fatta! In questo articolo, le sue impressioni e i 3 titoli che ha preferito. E voi, avete mai provato a leggere soltanto donne?

: su Bookriot.com, Johann Thorsson ci racconta della sua esperienza. Ha deciso di leggere soltanto libri scritti da donne per un mese intero, e anche se a fatica, ce l’ha fatta! In questo articolo, le sue impressioni e i 3 titoli che ha preferito. E voi, avete mai provato a leggere soltanto donne? Su Youbookers.it Valentina ci dà alcune dritte in LetteraturaGiapponese: da dove iniziare? Il video dura circa 20 minuti e affronta la letteratura giapponese al di là dei nomi più conosciuti. Interessante sia per chi già la conosce e vorrebbe approfondire, sia per chi non sa davvero da che parte iniziare.

Il video dura circa 20 minuti e affronta la letteratura giapponese al di là dei nomi più conosciuti. Interessante sia per chi già la conosce e vorrebbe approfondire, sia per chi non sa davvero da che parte iniziare. How to be a writer è un simpatico giochino – in inglese – che ricorda un po’ il gioco dell’oca… ma a tema letterario! Cliccate sul dado e scoprite quale potrebbe essere il vostro percorso d’autore. E poi, magari, postateci il risultato tra i commenti: quanti William Shakespeare si nascondono tra di noi?

Per questa settimana abbiamo finito.

Ricordatevi che potete sempre suggerire i link per il tè delle cinque: basta un commento!





