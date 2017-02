Il tè delle cinque: 17 agosto 2014

Eccoci qui con la nostra nuova rubrica Il tè delle cinque. Qui troverete settimanalmente una raccolta di link inerenti alla lettura che potrebbero interessarvi. La raccolta è a cura dell’amministrazione, ma se volete potete segnalare dei link che verranno controllati (per evitare spam e/o cose che non hanno a che vedere con i libri) e, se inseriti, avranno la dicitura ‘segnalato da’.

Partiamo con il primo tè post-ferragosto!

Amazon vs Hachette – 909 scrittori si sono schierati contro Amazon con una lettera aperta che denuncia le azioni di boicottaggio contro la casa editrice Hachette. A questo link, in inglese, puoi leggere il testo della lettera e i nomi degli autori che hanno firmato.

Keyword, concorso di saggistica under 35 – Se hai meno di 35 anni e senti di avere qualcosa da dire su Innovazione, Lavoro, Politica, Diritti ed Economia, puoi partecipare al concorso di saggistica “Keywords”, da una collaborazione tra il gruppo L’Espresso e il sito ilmiolibro.it. A questo link trovi maggiori informazioni sul concorso… e per chi decide di partecipare, in bocca al lupo!

Il mercante di Venezia al Teatro Stabile del Veneto – Ti piace Shakespeare? Ti piace Il mercante di Venezia? Lo troverai in scena, con Silvio Orlando, al Teatro Stabile del Veneto dal 15 al 19 ottobre. Qui puoi leggere interessanti impressioni del regista, Valerio Binasco.

50 romanzi di 50 scrittrici under 50 – Non sai cosa leggere per le prossime vacanze? Su Flavorwire.com trovi una lista di 50 romanzi scritti da autrici under 50. Un ottimo modo per riempirsi la wishlist. (articolo in inglese)

Spero che le letture siano interessanti anche per voi! Per eventuali segnalazioni di link, potete per il momento usare i commenti a questo post!





