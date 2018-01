Oroscopo di lettura: 2018

Favoloso, splendente, meraviglioso, stravolgente e quasi rivoluzionario è il 2018:

Saturno entra in Capricorno dopo 29 anni;

Urano entra in Toro dopo 84 anni;

Giove entra nello Scorpione dopo 12 anni!

Tre ingressi di pianeti di grossa entità nei segni che sono maggiormente coinvolti e che ne risentono di grandi novità e grandi cambiamenti.

E gli altri? Idem! Saranno sorpresi, soddisfatti e rimborsati a tutto tondo!

Questo è un oroscopo centrato sui piaceri; ebbene sì, si sa che la vita è un’altalena, ora si sta su, ora si sta giù e proprio quando state giù, pronti per lanciarvi in alto, potete leggere il vostro segno e farvi una risata, leggere un libro, ascoltare musica e bere una tisana o un energizzante, andare al cinema, mangiare una pietanza vegana e fare un ballo in centro pista!

Non sono le solite previsioni astrali, tipo: “sarò ricco?”, “troverò l’amore?”, “farò un viaggio?”. Sono una serie di suggerimenti e consigli su nuove letture, su un infuso da bere, su una fiaba da rileggere e the best della musica da sentire in macchina o mentre siete al lavoro. Alla faccia di Saturno contro, di Urano ostile e di Nettuno controverso, di un Giove beneficio e di Venere favorevole,

VI AUGURO UN STREPITOSO 2018 COI BOTTI!

(si ringrazia Icons Land per le icone)

L’oroscopo

ARIETE: 21/3 – 20/4 Per farvi piacere: un manuale di bon ton per imparare a fare i bravi, un puzzle di 5.000 pezzi, per esercitarvi ad inserire un tassello dopo l’altro, un cannone portatile, perché anche la pazienza ha un limite. Una fiaba da rileggere: Mulan. Un infuso aromatico dal gusto forte e speziato per voi è una tisana composta da verbena, ortica, menta, ananas, issopo, verbasco. Sono erbe che calmano il vostro temperamento iperattivo, vi rilassano e vi fanno godere attimo per attimo la vita perché non sempre serve correre. Un cristallo per voi: è bene avere con sé un’Ematite: è una pietra ambivalente, nera, la cui polvere è di un rosso penetrante. Vi supporta al meglio nel qui e ora, donandovi energia positiva. I vostri atteggiamenti sono più sicuri e più decisi. Vi esponete, giocate a viso aperto, non amate gli inganni, voi cercate chiarezza e lealtà. Siete impulsivi e combattivi, voi conquistate chiunque voi vogliate. Siete belli e sani, affrontate a muso duro ogni ostacolo, ogni imprevisto, mettendo a rischio ogni cosa! Le stelle a tavola: le stelle vi sono amiche e anche di più. Vi donano vitalità, passione, concentrazione e desiderio di nuovo. Siete molto affamati, scegliete i cibi con molta cura. Fate una colazione ricca, mangiate tanto yogurt e spuntini di frutta. Tra pranzo e cena non fatevi mancare sulla vostra tavola riso integrale, radicchio e zafferano. Coniglio con olive e pinoli, farinata di ceci e proteine animali. E se volete andare al cinema, i film da vedere in questo anno sono tanti, tra cui potete scegliere: La battaglia di Hacksan Ridge. Un cd da ascoltare: the best of Police. Il giallo da leggere: Aurora nel buio di Barbara Baraldi. La moda dei profiler continua. Se a occuparsene però è Barbara Baraldi, autrice prolifica e poliedriche che con questo romanzo torna la noir più nero, la soddisfazione è assicurata. Trama intrigante: l’Aurora del titolo era la migliore psicologa comportamentale della polizia italiana, fino a quando un colpo di pistola alla testa non le causa danni neurologici curabili solo con l’elettrochoc e il trasferimento in un tranquillo paesino emiliano. Lasciarsi il passato alle spalle, però è difficile. E diventa impossibile se anche in quell’angolo quieto di mondo comincia ad agire un serial killer.. 500 pagine di tensione assoluta. Un libro per l’estate: Il ritorno di Sunnie Night di Kathy Reichs. Un dramma dall’oscuro passato per salvare una ragazza senza futuro. Una nuova eroina per immergersi ancora nella scrittura della grande Reichs. Un piatto vegano: lenticchie rosse e peperoncino.

TORO: 21/4 – 21/5 Per farvi piacere: un tempo forzato in palestra con istruttore austro ungarico perché possiate dimostrare di non essere pigri, una superba torta Sacher, perché finché si scherza si scherza ma adesso pensiamo alle cose serie. Una fiaba da rileggere: La bella addormentata. Un infuso aromatico dal gusto raffinato per voi è fatta di foglie di fragole, altea, salvia, menta piperita, citrata, timo e fiordaliso. Un mix di benessere per la vostra gola, per la vostra voce, per cantare a squarciagola qualsiasi canzone vi piaccia. Un cristallo per voi: perfetto per voi è il diamante: non eccessivamente grande, anzi, piccolo, intimo, personale e privato. Simboleggia la purezza, la bellezza senza l’inquinamento dell’eccesso ed ha un effetto dolce e calmante. Siete dei grandi lavoratori. A differenza di altri per voi il lavoro non è una pena innaturale, ma l’espressione sana dell’uomo che costruisce lentamente e progressivamente la propria esistenza vestendola di concretezza. Le stelle a tavola: è una primavera dai mille gusti e mille sapori, dai mille cambiamenti, anche profondi. Vi si addicono fiori e colori raffinati per la tavola di primavera. Quiche con asparagi e salumi. Salvia nei misti aromatici da usare con generosità, nel risotto con il radicchio, deliziosamente fritta. Mele, tante mele. Pasticceria vegana da assaggiare. E se volete distrarvi ancor di più, andate al cinema e scegliete di vedere: Sleepless. Un cd da ascoltare: the best of Adriano Celentano. Il thriller del mese: Quelli che meritano di essere uccisi di Peter Swanson. Gli ingredienti della trama perfetta del resto ci sono tutti: la vita precedente che va in frantumi quando un uomo scopre che la moglie lo tradisce; i propositi di vendetta; l’incontro con una misteriosa sconosciuta; il desiderio represso o forse no; una caduta che somiglia a una risalita; domande che trovano risposte inattese e spesso spiacevoli. Un libro per l’estate: L’altra donna di Susan Crawford. Il nuovo thriller psicologico best seller assoluto. Il lato oscuro dell’amore, del matrimonio e dell’infedeltà. Un piatto vegano: insalata di campo al profumo di fiori. GEMELLI: 21/5 – 21/6

Per farvi piacere: un Pinocchio come perenne monito, uno stage di meditazione per fare il vuoto mentale, una playstation per non perdere il sano vizio di giocare. Una fiaba da rileggere: La Bella e la Bestia. Un infuso aromatico dal gusto elettrico è una tisana fatta di menta piperita, melissa, fiori di sambuco e primula. Adatta per rilassare i vostri neuroni, per calmare i pensieri. Un cristallo per voi: protettrice dei viaggi dei bei sogni e che affascina al primo sguardo, oltre che perfetta per voi, è l’Avventurina. Può essere definita la pietra della serenità, dispensatrice di fortuna e motore della buona riuscita sul lavoro oltre che un antidepressivo. Tiene alto il morale, proprio quando vi sentite giù. È una forza della natura che vi cattura e vi avvolge. Le stelle a tavola: i transiti di marzo non sono proprio amici e quindi non sono facili. Vi creano irritazioni e parlano di trasformazioni che si fanno strada. Createvi dei momenti di condivisione e riflessione con una tisana o un bicchiere di vino, con dei biscotti di grano saraceno e cioccolato o al thè matcha. Tra pranzo e cena servite dei ravioli con salsa all’arancia. Insalata di carciofi e parmigiano. Tofu in bastoncini croccanti o nella torta vegana. Un’alimentazione sana e leggera aiuta il vostro umore e non affatica il vostro organismo. Scegliete di andare a vedere al cinema: Smetto quando voglio. Un cd da ascoltare: the best of Sting. Il giallo del mese da leggere tutt’un fiato: Il poliziotto di Shanghai di Qiu Xiaolong. I libri di questo autore cono gialli classici, dalla struttura ottima, ma contengono sempre molto altro. Non fa eccezione questo titolo, che fa da prequel alle avventure dell’ispettore Cao Chen. Stavolta si racconta di come Chen, giovane idealista con und ebole per la poesia e la buona cucina, traumatizzato dalla rivoluzione culturale maoista, finì per arruolarsi in polizia, dando così il via a una delle saghe investigative più amate dai lettori di tutto il mondo. Un libro per l’estate: La sorella di Louise Jensen. Due amiche inseparabili come sorelle. Due strade divise da una terribile tragedia. Un unico misterioso messaggio dal passato. Un esordio da 500.000 copie. Un piatto vegano: spaghettini ai peperoni.

CANCRO: 22/6 – 22/7 Per farvi piacere: una cesoia per recidere il cordone ombelicale, una calcolatrice superaccessoriata per imparare a fare un po’ di conti, un materasso ad acqua perché cosa c’è di meglio per dormire divinamente! Una fiaba da rileggere: Peter Pan! Un infuso aromatico dal gusto raffinato è una tisana fatta di altea, melissa, foglie di rovo e ortica bianca, per regalarvi dolcezza, tranquillità e serenità. Un cristallo per voi: il quarzo ialino è un cristallo importante, la pietra protettiva per eccellenza: simboleggia la bellezza, la purezza, la fede. Stimola la concentrazione specialmente se abbinata alla meditazione. È un ottimo periodo per avvicinarvi alle discipline olistiche, ad un corso di studi alternativo e orientale, per una maggiore conoscenza, magari nel campo della cristalloterapia o floriterapia. Sono profondi i vostri affetti. Non aprite il vostro cuore a tutti, ma quando lo fate nasce un sentimento durevole e affidabile, che non si lascia spazzare via. Siete la forza del cuore che nemmeno il tempo può indebolire. Le stelle a tavola: tanti pianeti vi coccolano, proprio come piace a voi. Siete brillanti e lo sapete, orgogliosamente fieri di voi stessi. In tavola portate le zuppe di legumi di fine inverno, il pesce azzurro con i carciofi, la torta di mele con la cannella. Miele e sciroppo d’acero invece di zucchero bianco. Preparate ricette leggere e facilmente digeribili, occhio alle intolleranze e a gonfiori di pancia. Bevete molto. Scegliete di andare a vedere al cinema: Jackie. Un cd da ascoltare: the best of Rondò Veneziano. Il thriller del mese: Un respiro nell’ombra di Christian Carayon. Fresco di stampa, il terzo romanzo dell’autore analizza un cold case: quello di quattro ragazzini massacrati nel 1980 sull’isolotto lacustre di Bois-Obscurs, nel sud della Francia. Trent’anni dopo il loro coetaneo Marc Edouard Peresoles torna sul luogo del delitto. Lo fa per chiudere il cerchio dei ricordi, lo fa per scappare da un certo presente. Ma le risposte che gli darà il passato, fra l’omertà di chi ha vissuto gli eventi e i flashback sempre più impressionanti, aggraveranno la situazione. Tesissimo. Un libro per l’estate: Uno sterminio di stelle di Loriano Macchiavelli. Dopo cinque anni di assenza torna Sarti Antonio, il personaggio più amato di Loriano Macchiavelli, alle prese con un caso nuovo e al tempo stesso antichissimo. Un piatto vegano: verdure lesse alla salsa di soia ed erbette profumate.

LEONE: 23/7 – 23/8

Per farvi piacere: la biografia di Luigi XVI per non incorrere negli stessi errori, una settimana in tenda a sacco a pelo per imparare a fare a meno del lusso, un diadema di diamanti perché va bene la semplicità, ma insomma… Una fiaba da rileggere: Pinocchio! Un infuso aromatico per voi è la tisana fatta di foglie di vite, menta, rosmarino, camomilla e calendula, per addolcire il vostro animo regale, per regalarvi la gloria che meritate. Un cristallo per voi: la calda e avvolgente ambra è perfetta per voi nativi del Leone: per ottimizzare l’effetto fortunato della gemma immergerla in mezzo bicchiere di acqua per tre sere. Bere al mattino: dona calma, serenità e un pizzico di fortuna in più. L’orgoglio vi rende combattivi e resistenti. Di fronte alle difficoltà non indietreggiate e vi sacrificate in prima persona. Siete il faro che illumina la notte e anche in amore non avete alcuna intenzione di dipendere. Le stelle a tavola: i pianeti vi amano e lo avvertite. Ci saranno giorni ad alto tasso di passione, in ogni campo. C’è energia da vendere e fame di vita, oltre che di cibo. Asparagi in paste e lasagna, nelle quiches o con mandorle e capperi. Costolette, arrosto o alla brace. Semi di girasole nel muesli e nel pane. Non devono mancare carciofi, radicchio, agrumi e kiwi. Il film da vedere: Crazy Night. Festa col morto. Un cd da ascoltare: the best of Franco Battiato. Il giallo del mese da leggere con grande suspense: Gli amici del venerdì di Stefano Brusadelli. Ausilio Serafini, un ex poliziotto incattivito dal divorzio e finito nella polvere per avere indagato sulle vicende sbagliate, va a visitare un vecchio amico e lo trova sgozzato nel bagno di casa. Alle domande classiche che affollano l’indagine in cui si trova coinvolto suo malgrado, chi e perché?, Serafini dovrò aggiungerne molte altre. Perché l’humus di quell’omicidio gli ricorda da vicino qualcosa che pensava d essersi lasciato alle spalle. Un libro per l’estate: Miami Blues di Charles Willeford. Dissoluto, feroce, spassoso. Un piatto vegano: trionfo di frutta fresca con pezzetti di frutta secca e fichi.

VERGINE: 24/8 – 22/9

Per farvi piacere: un film strappalacrime, anche voi avete un’anima, un giardinetto zen, per scoprire il sottile fascino del superfluo, una collezione di orologi, la vostra vera grande passione. Una fiaba da rileggere: Alice nel Paese delle Meraviglie! Un infuso aromatico dal gusto raffinato per voi è una tisana fatti di finocchietto, melissa, sanguisorba, elicriso e fiordaliso, ideale per rilassarvi nei periodi di maggiore stress e per digerire con gran facilità problemi e ostacoli senza mandare in tilt i vostri nervi. Un cristallo per voi: come non mai in questo mese vi serve il cristallo d’amore per eccellenza: il quarzo rosa. Rafforza la capacità di sentimento e calma le ansie da crisi amorose. È considerato un buon agevolatore di situazioni per il vostro cuore e la vostra anima. Coltivate il vostro cuore, il vostro affetto e la vostra tenerezza, ne avete bisogno!! Non siete solo ordine, logica, razionalità, perfetta programmazione della vita. Non di rado manifestate un’anima creativa, aperta al cambiamento e amante dei territori nuovi. Nessuna di queste vostre nature deve essere soffocata. Le stelle a tavola: le crisi portano a soluzioni creative. Siate creativamente pazienti e tenaci. Godete del cibo e della cucina e fatelo per voi. Vi fa bene tenere le mani in pasta con lievito madre per pane e pizza, da elaborare e guarnire con fantasia. Provate il miglio nel muesli, nelle crocchette, nelle zuppe e nei dolci. Per distrarvi dalla vostra solita routine, scegliete di andare al cinema e vedere: Lego Batman. Un cd da ascoltare: the best of Julio Iglesias. Il thriller mozzafiato da leggere: Ragdoll di Daniel Cole. A metà strada fra la crime action tipica di certe serie tv e il legal thriller, Ragodoll è il romanzo d’esordio di un ex paramedico, venduto all’asta in 33 Paesi assieme ai diritti di altri due libri che completano la trilogia con protagonista il detective Wolf e la sua strana squadra. La storia prende il via dal ritrovamento di un corpo composto dai resti di sei diverse vittime, cuciti assieme come una bambola di pezza, Ragodoll, appunto in inglese: un segno di sfida e il primo atto di una serrata escalation di vittime e terrore. Il serial Killer autore del macabro collage è talmente sicuro di sì da consegnare alla stampa la lista delle sue prossime vittime, con l’indicazione del giorno esatto dell’esecuzione. Un elenco di nomi che non sembrano avere nulla in comune e che prevede come ultimo obiettivo il detective Wolf. Tensione assicurata. Un libro per l’estate: Era una moglie perfetta di A. J. Banner. E se quello che non ricordi fosse l’incubo peggiore? Prima o poi il passato ritorna: la verità non può aspettare per sempre. Un piatto vegano: polpette di carote e broccoli con patatine.

BILANCIA: 23/9 – 22/10

Per farvi piacere: un corso di lotta nel fango, per scoprire quant’è liberatorio ritrovarsi inzaccherati, lo specchio di Biancaneve, addestrato a rispondervi che, anche ricoperti di fango, siete comunque i più belli del reame. Una fiaba da rileggere: La sirenetta! Una tisana per alleviare tutto ciò e riportare calma e serenità nei vostri cuori, è fatta di menta, lavanda, e fiordaliso, un mix di erbe per donarvi pace e tranquillità nella vostra vita e nel vostro quotidiano. Un cristallo per voi: perfetta è la sodalite: un cristallo porta fortuna che attira a sé la buona sorte e i buoni pensieri, specie se questi scarseggiano. Fatene tesoro e tenetela vicino al capo: è perfetto appoggiarla sotto al cuscino prima del riposto. La vostra vocazione è creare armonie spegnendo ogni tensione e contraddizione, ma questo non significa accettazione passiva di cattiverie e prepotenze. Il vostro spirito ama la giustizia e per difenderla sa lottare e combattere con tenacia. Le stelle a tavola: fate tesoro di tutti i sapori che questo mese vi offre. Siete amanti dell’equilibrio e dell’armonia. Verde è il vostro colore guida per bicchieri, tovagliati, stoviglie. Mangiate molti legumi, preparate una zuppa con pinoli, uvetta e radicchio. Preparate un’impanatura o friggete le uova di quaglia delicate e salutari. Fate una cura di centrifughe e germogli. Il vostro fisico vi ringrazia. Un bel film da vedere al cinema, meglio da soli: Mamma o papà. Un cd da ascoltare: the best of Renato Zero. Un giallo in suspense da leggere: La stella a 4 punte di Carlo Alberto Biazzi. 1952: a Fane, un paesino sulle sponde del lago di Garda, una ragazzina viene assassinata sotto gli occhi della sorella. Non è una ragazzina qualunque: si chiama Claudia Mancini, è un baby prodigio del pianoforte e il suo brano Il blu dell’oceano sta per diventare un successo mondiale. 1973: Flora, unica testimone del delitto, torna a casa dopo aver trascorso anni in America senza riuscire a dimenticare quella notte, ma senza neppure essere riuscita a metterla a fuoco. Il guaio è che quella scia di sangue non si ‘ mai davvero interrotta e che ogni passo avanti di Flora nella composizione di quel vecchio puzzle porta con sé nuove rivelazioni inquietanti come i vecchi disegni abbandonati da Claudia. Oltre 500 pagine che filano via veloci, con atmosfere a metà strada fra Raymond Chandler e Dario Argento, condite da un bell’affresco di provincia italiana. Un libro per l’estate: Il gioco del ragno di Donatella Perrullo. In una Napoli inedita e sconosciuta, il crimine sembra non fermarsi mai. Una corsa contro il tempo per raggiungere la verità. Un piatto vegano: carpaccio di avocado con erbette e fagiolini freschi.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11

Per farvi piacere: il libro Cuore per imparare a essere buoni, uno stage presso i Frati Trappisti, per scoprire se la castità nuoce davvero alla salute, un corso di spionaggio alla CIA, per non perdere il vizio assieme al pelo. Una fiaba da rileggere: Cenerentola! Un infuso aromatico dal gusto raffinato per voi è una tisana fatta di citronella, menta, salvia, ananas e fiordaliso. Una bevanda dissetante che vi mette di buon umore, vi toglie il vestito del pessimismo, vi rigenera e vi aiuta ad uscirne dai vostri labirinti mentali. Un cristallo per voi: la corniola sarà una perfetta freccia per il vostro perfetto arco. Essa definisce il coraggio, lo aumenta e lo fortifica: aumenta la concentrazione, agevola la dialettica, rende intraprendenti. Aumenta la vostra energia sessuale e, anche se a voi non può servire, questa pietra non fa altro che amplificare al massimo le vostri doti. Puntate alto! Non accontentatevi!! Le vostre virtù, di forza, grinta e combattività non sono mai prive della luce del cuore. A differenza di altri non vi piace mostrarle apertamente, non vi piace esibirle in un mondo che troppo spesso proprio la luce del cuore dimentica. Le stelle a tavola: è una primavera sulle vostre corde, ricco di emozioni, amore, intimità e creatività. Fate tesoro di tanta grazia anche con il cibo. Preparate delle colazioni complici e intriganti e invitate chi più vi piace. Non fatevi mancare cavolfiori, cipolle, asparagi. Noci, nelle piadine rustiche con la segale e nei fagottini di spinaci con gorgonzola. Fate uso di mirtilli, anche nel plum cake. Sono ottimi. Andando al cinema, a vedere: Assassinio sull’Orient Express. Un cd da ascoltare: the best of The Scorpions. Il thriller da leggere per questo mese: I bastardi dovranno morire di E. Grand. Altra proposta francese, del tutto diversa dalla precedente: stavolta ci muoviamo nella zona grigia fra il romanzo d’inchiesta e il thriller puro, la location è l’estremo nord del Paese. Nell’immaginaria cittadina di Wollaing, piegata dalla fine della grande industria, una giovane tossica viene ritrovata morta. Tutti gli indizi portano ad una coppia di tamarri, ufficialmente body builder, in realtà addetti al recupero crediti. Ma la coppia di investigatori che si occupa del caso, formata da una donna di origini arabe e da un poliziotto macho e testardo, vuole scavare più in profondità. La verità come quasi sempre non sarà rassicurante. Un libro per l’estate: La caccia di James Patterson con Michael Ledwidge. Un uomo è precipitato dal tetto di un hotel di New York. Sembra un suicidio, ma c’è un indizio che desta troppi sospetti: le impronte digitali della vittima appartengono a un’altra persona. Un piatto vegano: carpaccio di avocado con erbette e fagiolini freschi.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12

Per farvi piacere: un bavaglio per zittirvi all’occorrenza, un corso di ginnastica passiva per rilassare corpo e mente, un viaggio intorno al mondo perché altrimenti che anno è? Una fiaba da rileggere: Biancaneve e i sette nani. Un infuso aromatico dal gusto raffinato è una tisana fatta di melissa, tarassaco, salvia, melone e menta. Un mix per donarvi allegria, serenità d’animo e sempre voglia di vivere alla grande. Un cristallo per voi: vi serve una pietra della chiarezza per antonomasia: il cristallo di Rocca. Assorbe le energie negative e favorisce la meditazione per portare alla luce il buono che avete dentro anche quando voi vedete tutto nero. Non fatevi prendere dal pessimismo, non è da voi! Voi siete l’energia che trattiene prima di sprigionarsi. Ma che, quando si libera, va subito dritta all’essenza. Azione rapida e decisa la vostra, che si muove con calda passione, con l’entusiasmo di chi ama la vita. Le stelle a tavola: Saturno si fa sentire fin troppo e bisogna farci i conti. State imparando sicuramente a convivere con il rigido pianeta, freddo e distaccato. A tavola, non eccedete con alcool, sale e caffè, oltre ai fritti. Curate il vostro fegato con aglio, carote, barbabietole, rucola e carciofi, sono dei veri toccasana per voi. Infine, piselli in insalata con l’orzo e nel muffin. Non fatevi mancare mele ed agrumi. Scegliete di andare al cinema, per vedere: Manchester by the sea. Un cd da ascoltare: the best of Ennio Morricone. Il giallo da leggere in stato di tensione: Frattura di James Lasdun. Racconta la storia di uno strano triangolo amoroso sbocciato durante una vacanza in montagna. Matthew ama in segreto Chloe, moglie di suo cugino Charlie: un rapporto platonico che però degenera in ossessione. Quando un amante occasionale della donna viene ritrovato morto nel motel dove si sono incontrati, molti sospettano di Charlie, anche se a seguirla fin lì scoprendo il tradimento è stato Matthew. Si è una frase abusata per lanciare libri di questo tipo, ma in Frattura davvero niente è come sembra. Un libro per l’estate: La ragazza del treno di Paula Hawkins. Il thriller dei record di Paula Hawkins, un best seller da 18 milioni di copie nel mondo, da cui è stato tratto l’omonimo film con un cast d’eccezione. Semplicemente imperdibile. Un piatto vegano: etnico… qualunque cosa!

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1

Per farvi piacere: uno congelatore portatile per sciogliervi nei rapporti umani, un coniglietto di peluche per intenerirvi il cuore, il 51% delle azioni di una multinazionale perché anche il conto in banca vuole la sua parte! Una fiaba da rileggere: Pocahontas. Un infuso aromatico dal gusto prelibato è una tisana fatta di equiseto, ortica, menta, erba S. Pietro e calendula, ideale per intenerire un po’ il vostro cuore nel freddo gelo dell’inverno. Un cristallo per voi: è consigliabile tenere accanto un’Ametista. Essa rappresenta la pace: rafforza l’amore, l’equilibrio e la giustizia nell’azione così come nel giudizio. Esalta al top la vostra mente. Ottima per gli affari, ma anche per qualsiasi rapporto. Vi annoia sentirvi dire che siete delle rocce: personalità concrete, responsabili. Perché in voi c’è altro: dolcezza, tenere attenzioni, il bisogno di un calore del cuore che mai si inaridisce nel solo pragmatismo. Le stelle a tavola: tra desiderio di novità e un pizzico di follia, potete tradire la solita pizzeria, il bar della colazione, il mercato e il panettiere. Preparate il risotto con la robiola, i carciofi sono esaltati dai ripieni o in tortino con le patate. Le macedonie fatte con molti agrumi, frutta secca e zenzero. Andare al cinema vi rilassa, scegliete di vedere: Resident Evil 6. È un ottimo modo per staccare la spina dal lavoro e vi rilassa, almeno per un paio d’ore. Un giallo seriale da leggere: Uccidimi di Bill James. Se cerchi un giallo seriale, italiano o di altro respiro poco importa, con la casa editrice Sellerio caschi sempre bene. Non è un caso se l’editore palermitano è arrivato al nono romanzo pubblicato di James, con reciproca soddisfazione. Siamo in un’immaginaria città inglese degli anni 80, dove i tanti, troppi ceffi che vendono eroina sono più sopportati di Margaret Thatcher. I detective Harpur e Iles devono fare i conti con un’esecuzione mafiosa finita male: all’Eton un elegante locale che la malavita usa come copertura per lo spaccio, due clienti vengono stesi da una gragnuola di pallottole. Chi li ha uccisi pensava fossero sbirri sotto copertura. Purtroppo non lo erano. Di solito è così che iniziano le faide. Un libro per l’estate: La donna nella pioggia di Marin Visentin. chi sei quando i ricordi su cui hai costruito la tua identità sono una menzogna? Il primo vero thriller psicologico italiano, un romanzo che segna l’arrivo di una nuova voce femminile. Un piatto vegano: cruditè miste.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2

Per farvi piacere: prodotti equosolidali, non transgenici a impatto zero per rispettare l’ambiente, ago, filo, bottoni, detersivo, ramazza per imparare a gestire le emergenze, un pulmino per andare in giro con i soliti quaranta amici. Una fiaba da rileggere: Cappuccetto Rosso! Un infuso aromatico molto gradito è una tisana fatta di melissa bianca, menta, grano saraceno, malva, luppolo per donarvi un maggiore spirito libero, una indipendenza estrema al di là delle vostre possibilità. Una bevanda ricca di elementi che vi donano carica energetica, ma allo stesso tempo calma per mettere in ordine i vostri pensieri. Un cristallo per voi: mettete in tasca una Sodalite: si tratta di una pietra porta fortuna ma, badate bene, non è un talismano. Il grande potere di questo cristallo fa sì che la fortuna sia attirata a sé, come per incanto. È un grande regolatore della serenità e del benessere. Improvvise perdite d’equilibrio vi esaltano, perché aprono spiragli nella quotidianità, di cui non sopportate la routine. Vivete di mutamenti, di idee che non vogliono seguire la strada maestra, di esplorazioni e imprevedibilità. Le stelle a tavola: avete i transiti favorevoli di Venere e Mercurio nel vostro cielo e tutto va per il verso giusto. Vi piace coltivare amicizie e amori anche a tavola. Chiacchiere e nuovi ospiti, antipasti vegani, vini, finger food coreografici, muffin dolci e salati, profumi di spezie. Mangiate spesso verdure a foglia verde. Arancia e zenzero per condire il salmone. E infine tante cioccolatose praline. Voi lo adorate, scegliete di andare a vedere: Trainspotting 2. Un cd da ascoltare: the best of Alex Baroni. Per voi che siete sempre alla ricerca di novità divertenti: I Gialli di Topolino. Continua la riedizione de I gialli di topolino, con le storie poliziesche del Topo più arguto del mondo, oltre a giochi ed articoli sul mondo degli investigatori. In questo numero, un super classico del Topo come storia sfida per i lettori: Topolini e il Carousel dei furti. Inoltre: Topolini e il misterioso organizzatore e Topolini e l’implacabile vendicatore. Un libro per l’estate: Time Deal di Leonardo Patrignani. Giovani per sempre: un sogno o un incubo? Un piatto vegano: guacamole e chips di mais.

PESCI: 20/2 – 20/3

Per farvi piacere: navigatore satellitare per sapere sempre dove siete, scarpe piombate per restarci, psicoanalista portatile, perché non si sa mai, telescopio della Nasa per tuffarvi ancora e sempre nel vostro cielo stellato. Una fiaba da rileggere: Aladdin. Un infuso aromatico molto gradito è una tisana fatta di altea, piantaggine, menta piperita, calendula, fiordaliso e tiglio per donarvi relax, calma, serenità d’animo. Un cristallo per voi: portate con voi la Giada, è un cristallo comandante molto forte che porta amore, favorisce i sogni e le proiezioni dei vostri desideri sul futuro. La Giada vi aiuta a identificare i vostri difetti, ironizzarli e superarli. Nettuno attraversa il vostro segno, siete alla ricerca della vostra creatività in mezzo al mare e alla natura, siete aperti agli spazi infiniti di un sogno che giorno dopo giorno si avvicina sempre più alla realtà. L’impossibile diventa possibile. Le stelle a tavola: è un mese altalenante ma, fra gli alti e i bassi, sarete bravi a surfare sulle montagne russe degli stati d’animo. A tavola aiutatevi con alimenti amici del sistema immunitario: arance, limoni e mandarini, aglio, thè, miele, l’alga kombu. Pesce spatola per involtini dì sfiziosi, polpettine impanate. Cipolle da usare con fantasia. Limitate i grassi. Ciliegina sulla torta, scegliete di andare al cinema e vedere: The Great Wall. Un cd da ascoltare: the best of Eros Ramazzotti. Un romanzo di Gabriel Garcia Marquez: Cronaca di una morte annunciata. Sin dall’incipit sappiamo che Santiago Nasar morirà: i fratelli Vicario hanno già affilato i loro coltelli nel negozio di Faustino Santos. In paese lo sanno tutti, tranne Santiago. E la morte annunciata lo sorprende davanti alla porta di casa, nel fulgore di una splendida mattinata tropicale. Perché il delitto non è stato evitato? L’autore ha scritto un grandioso romanzo in sole 96 pagine. Un libro per l’estate: Di nuovo con te di Katie McGarry. Determinati, innamorati, Violet e Chevy, così diversi eppure così simili. Ci sono legami destinati a non finire mai. Une delle più amati autrici young adult. Un piatto vegano: zuppe vellutatissime.





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts