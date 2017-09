Oroscopo di lettura: settembre 2017

Il 23 settembre il Sole entra nel segno della Bilancia a determinare l’equinozio d’autunno, che corrisponde al momento dell’anno in cui la durata del giorno e della notte è identica: da questo punto in poi, giorno dopo giorno, il buio prevarrà sulla luce. Si tratta del periodo stagionale corrispondente alla preparazione della semina e al segno della Bilancia, in cui quest’anno troviamo Giove!

È tempo di bilanci sia nella natura che nella propria vita, si sa ciò che è stato a suo tempo seminato e quali siano stati veramente raccolti.

È anche il tempo della riflessione, della discesa nella propria interiorità di ricerca di un nuovo livello di consapevolezza: si entra bel buio crescente della stagione autunnale per riflettere sui misteri della trasformazione e ci si prepara così all’arrivo dell’inverno.

Giove nel segno della Bilancia è sinonimo di convivenze, di unione sentimentali e affettive; Saturno entra nella terza decade del Sagittario, mentre Plutone rimane nel Capricorno, Nettuno nuota nel segno dei Pesci, Urano lancia fulmini e saette nel segno dell’Ariete e Mercurio offre pensieri concreti, lucidi progetti e offerte nel dettaglio nel segno della Vergine!

Si continua con la lettura dei libri, questo mese è tempo di un saggio, nemmeno gli dei sembrano sottrarsi ai consigli e alle letture più profonde.



(si ringrazia Icons Land per le icone)

L’oroscopo

ARIETE: 21/3 – 20/4 Se Giove in opposizione vi rende perennemente insoddisfatti di ciò che fate, Saturno nel Sagittario vi dà tutta la determinazione e la tenacia per insistere finché non approdate esattamente dove desiderate, non tutti i mali vengono per nuocere! Lo stellium nella vostra sesta casa solare inducono un atteggiamento dinamico, battagliero e propositivo e molto disponibile verso tutte le forme di comunicazione. Tutto ciò, siete favoriti dal trigono di Saturno che, pietra su pietra, state costruendo il vostro futuro lavorativo, state concretizzando i vostri cambiamenti dettati dal transito di Urano nel vostro cielo. Nelle vostre battaglie, meglio accettare il “poco ma sicuro” che esporsi a rischi o avventure azzardate, specie ora che, con Giove opposto, potreste sentirvi meno fiduciosi in voi stessi. Scelto per te: Vecchi, folli e ribelli di Giampaolo Pansa. Ha denunciato la verità sulle stragi partigiane facendo infuriare tutti. Ora denuncia un altro grande tabù della nostra epoca: la vecchiaia.

TORO: 21/4 – 21/5 Settembre costringe a essere sempre pronti per ogni evenienza, Marte positivo vi regala ottime energie e riflessi prontissimi, tutte doti che vi servono per fronteggiare un possibile malessere con buoni risultati. Tutto è concentrato nella vostra sesta casa solare, il settore del lavoro dipendente, della burocrazia, del benessere, del quotidiano. È tempo di riprendere il vostro ritmo possente e regolare. Nessuno vi frenerà, nessuno vi farà irritare, nessuno intralcerà i vostri progetti. Ora avete tutto a vostro favore, non vivrete più l’incalzare stressante dettato da Marte che produceva errori e distrazioni, stress e discussioni con tutti, compreso collaboratori e clienti. È arrivato il momento di agire con fiducia, contando su una pacifica e armoniosa collaborazione in ufficio. Se siete imprenditori non vi mancheranno idee e coraggio. Il meglio sta per arrivare! Scelto per te: Arte Romana di Massimiliano Papini. Lezioni d’autore per una ricca sintesi della grandiosa produzione figurativa nei territori appartenenti nel corso dei secoli all’impero romano. GEMELLI: 21/5 – 21/6

Mercurio e Venere in Vergine, Giove nel segno della Bilancia annunciano un mese che mischierà tensioni e incoraggiamenti per tenervi sempre sulla corda e impedirvi di abbassare il livello dell’attenzione. Sarete esuberanti, incontenibili tanto che potreste ferire qualcuno. Certo ora Marte è in opposizione, sarebbe meglio non prendere le cose sottogamba. Quando un pianeta è opposto, come ad esempio Marte, è molto probabile un imprevisto, un inghippo per fa perdere tempo, il contrasto inatteso. Meglio stare in guardia, organizzandosi senza sovraccaricarsi di impegni e appuntamenti. Sapete mantenere la pazienza, senza fare errori di valutazione, specie con Mercurio difficile che annebbia un po’ la vostra lucidità mentale, ma avete l’appoggio di Sole e Giove che vi rendono più simpatici e più pazienti. Occhio ad eventuali scatti di nervi e non rovinare un rapporto con uno scatto d’ira. Scelto per te: Quando il respiro si fa aria di Paul Kalanithi. Un neurochirurgo affronta la battaglia contro un cancro e guarda negli occhi l’avversario che ha già sfidato tante volte in sala operatoria: la morte.

CANCRO: 22/6 – 22/7

Mercurio in Vergine vi regala socievolezza e comunicazione, avrete voglia di dialogare e di stare in mezzo agli altri, mentre Giove in Bilancia vi regala voglia di tenerezza nel vostro nido familiare. Mercurio vi viene in aiuto elargendovi socievolezza e comunicabilità tra colloqui di lavoro e contratti di vendita. Urano contrario vi mette di fronte a scelte importanti, è obbligatorio organizzare gli impegni con precisione e scrupolo. Giove sarà birichino potrebbe invitarvi a rivedere il vostro bilancio! Avete sempre tanta fantasia, sempre vivace e giocosa, vi fate subito perdonare le vostre mancanze, magari con una dialettica spinta e molto desiderabile. Il mese si presenta altalenante, evitate di intestardirvi per nulla, la vita è bella, intensa, piacevole e non solo dovere e compiti da svolgere. Scelto per te: La via di Schener di Matteo Melchiorre. Tra storia e narrativa, un’avventura alla scoperta di un angolo delle Dolomiti che unisce due mondi di confine: il Nord e il Sud, Venezia e le Alpi.

LEONE: 23/7 – 23/8

Siete i padroni del mondo con Urano e Saturno al vostro fianco, complice lo stellium nella vostra terza casa solare che vi proclamano ancora una volta i re della foresta! Settembre porta soddisfazioni sul piano professionale. Molti progetti che in precedenza sembravano bloccati prendono il via con una serie di risultati ben visibili. La maggior parte di voi potrà contare su curve di crescita economica e incassi non indifferenti. Saturno è la garanzia migliore per incamminarsi sulla strada delle idee, dei progetti. Il carisma e l’immaginazione professionale aumentano quanto il gradimento dei vostri superiori. Tutti beneficiati dall’appoggio di Marte che renderà le vostre azioni vincenti. Giove in Bilancia favorisce ogni genere di comunicazione, concludendo molti progetti, sfruttando anche il vostro fascino da grande re della foresta! Scelto per te: Due ore al top di Josh Davis. Sei stressato? Corri da una parte all’altra? Fermati e rilassati: identifica le attività più importanti per il tuo successo e svolgile nelle “due ore al top” della tua giornata.

VERGINE: 24/8 – 22/9

Con Mercurio nel vostro cielo, vivrete settimane positive arricchite da belle energie e un eccellente senso della realtà. Potrete rilassarvi e rivedere il passato con maggior serenità e obiettività, capirete anche dove avete sbagliato! Sul fronte professionale dovrete fare i conti con la quadratura di Saturno e l’opposizione di Nettuno, che fanno presagire un mese di fatiche supplementari o di un periodo di stasi. Per fortuna il dio Mercurio vi viene in soccorso. Ebbene si, il vostro pianeta guida potrebbe far partire un progetto importante, che stenta a decollare, e nei rapporti con collaboratori e superiori sarà sempre bene avere una buona dose di pazienza. Mercurio vi elargisce simpatia e socievolezza nel trattare nuovi rapporti, vi stimola a prendere posizioni e a rivedere alcuni contratti. Giove di transito nella vostra seconda casa solare vi permette di gestire al meglio le vostre situazioni patrimoniali, occhio alle entrate e alle uscite, Nettuno opposto spesso confonde! Scelto per te: La tragedia di un popolo di Orlando Figes. Un saggio epocale sulla rivoluzione russa racconta come “ la rivoluzione del popolo” contenesse già i semi della sua degenerazione in dittatura.

BILANCIA: 23/9 – 22/10

Vi piacerà settembre, sarà allegramente movimentato e vi presenterà situazioni nuove e diverse grazie alle quali anche le difficoltà assumeranno l’aspetto di un diversivo tutto sommato simpatico! La vostra immagine professionale è in netto miglioramento. L’ambiente di lavoro sarà sempre più armonico. I colleghi vi sorrideranno e si creeranno amicizie che rendono più piacevole la quotidianità. La mente sarà pronta e reattiva, i tempi e il vostro impegno si accorceranno grazie alla vostra maggiore abilità. I rapporti e le comunicazioni diventeranno più fruttuosi. Sarete esageratamente ottimisti! Scelto per te: Una rivoluzione normale di Federico Pizzarotti. L’autore racconta la sua esperienza di sindaco, le sue verità, la sua visione sul futuro politico del Movimento dopo la scomparsa di Casaleggio.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11

Sarà mese un mese all’insegna di condivisioni fatto di morbidezze e di dolcezze davvero insolite per il vostro temperamento spigoloso. Bei momenti da trascorrere con gli amici più simpatici. Potrete sfruttare l’assenza di transiti “cattivi” sia aumentando i ritmi di lavoro, sia mettendo risolutamente in atto un’idea brillante che potrà venirvi in mente. Variare, provare, creare: cosa c’è di più positivo, elettrizzante! Per molti di voi continuano a volare, siete già con un balzo in avanti verso il successo. Settembre sarà tranquillo, per lo più privo di contrattempi e sgradevoli sorprese, stress e conflitti. Con i colleghi le relazioni dovrebbero essere mediamente buone. Ottime notizie che potranno diventare migliori se darete più fiducia a voi stessi, se crederete fino in fondo alla vostra qualità, proponendovi con determinazione ai vostri superiori. Eccezioni sulle dita di una mano. Scelto per te: Le nuove regole dell’economia di Joseph Stiglitz. Dopo decenni di politiche basate sulla disuguaglianza, il premio Nobel e consigliere di Hillary Clinton riscrive le regole dell’economia.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12

Saturno svetta altissimo nel vostro cielo, complice anche il trigono di Urano che vi porta a concretizzare i vostri progetti con serietà e meno eccentricità, a prendere in considerazioni soluzioni pratiche e realistiche per qualunque situazione a porre rimedio a eventuali errori commessi in passato. Tanti sono gli affari con la vostra volontà di ferro. Nel lavoro un Saturno nel vostro cielo non vi tradisce. Molti di voi, grazie alla sua congiunzione si sono rimessi in sesto, hanno rafforzato il loro ruolo e l’immagine professionale e conquistato risultati migliori rispetto al periodo critico di un paio d’anni fa. Inoltre, Urano vi da man forte per la vostra escalation lenta, ma efficace e progressiva, che proseguirà per tanto tempo. Mercurio potrebbe farvi i dispetti con discussioni o semplici distrazioni. Ottimo è il vostro bilancio che sarà in netta ripresa con Giove favorevole. Scelto per te: Storie di pascolo vagante di Marzia Verona. Un viaggio alla scoperta del mondo dei pastori nomadi, tra le pratiche antichissime della transumanza e del pascolo vagante.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1

Con lo stellium nel segno della Vergine, il cielo vi è davvero amico, apportatore di energie, grinta e dinamismo. Vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza, avrete slancio e spirito d’iniziativa, sicché settembre può essere un mese operoso e ricco di soddisfazioni. Armatevi di gentilezza e volerete alto, nel lavoro spingete, attaccate, proponetevi, sbaragliate. È il momento di lasciarvi alle spalle le vecchie situazioni di stallo e di sbloccare ogni partita. Urano ostile vi consiglia di stare attenti alle scelte soprattutto strategiche e di relazioni con i superiori, che non vanno ancora disturbati per chiedere e ottenere aumenti o promozioni. E con Giove di transito in Bilancia, nella vostra decima casa solare, qualcosa non va come vorreste. Ci saranno giornate davvero stancanti, ma per fortuna vi viene in soccorso il trigono di Mercurio che vi regala lucidità e nuove strategie da attuare in caso ci fosse bisogno. Scelto per te: Status quo di Roberto Perotti. L’economista Roberto Perotti è entrato nelle stanze del potere ed è tornato per raccontarci cosa ha visto. E soprattutto per mettere a nudo le ragioni per cui le cose non cambiano mai.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2

Finalmente vi sentirete leggeri, pronti a volare via, chissà dove. E ne avrete davvero voglia, almeno per sfuggire ad una serie di problemi e di situazioni che non avete intenzione di affrontare. Rifugiatevi nei vostri numerosi interessi culturali. Carriera, denaro, soldi, successo… cosa volete di più? Chi di voi darà più importanza al lavoro che all’amore sposterà il beneficio di queste posizioni planetario in campo pratico, conquistando molte buone posizioni. Inclusi le gratificazioni economiche. Urano e Saturno, complice Giove positivo, saranno i protagonisti di un settembre alla grande! Reattivi e lucidissimi rafforzerete i successi raggiunti grazie alle geometri planetarie tutte favorevoli per voi. Potreste ottenere balzi in avanti di carriera o comunque la conquista di posizioni di potere e un rafforzamento nell’immagine e nel ruolo professionale. Scelto per te: Zitelle di Kate Bolick. Vivere da sole non è una situazione imbarazzante da cui sfuggire, ma può essere una forma di libertà. Il libro sulla condizione femminile più acclamato e discusso degli ultimi anni.

PESCI: 20/2 – 20/3

Settembre è l’occasione per fare i conti con voi stessi e con le vostre più profonde esigenze intellettuali: non rimuovete gli impulsi interiori, potrebbero essere ricchi di spunti e di suggerimenti, magari difficili da accettare o da interpretare, ma di grande significato. È un periodo ideale per scrutarsi dentro e farsi venire idee geniali, non sempre l’opposizione di Mercurio porta a distrazioni o confusione, ma proprio tra una dimenticanza e un’altra viene alla luce una idea geniale e infallibile. Certo Saturno quadrato potrà ostacolarvi nella realizzazione di un vostro progetto, ma sicuramente vi suggerisce di portare pazienza e di riprovare quando il vostro cielo sarà dei migliori. Potranno esserci delle giornate di tensioni, tanto stress, ma saprete come staccare la spina rifugiandovi nelle vostre fantasie, respingendo doveri e obblighi. Siete degli artisti nati, creativi a tutto tondo, se non l’avete fatto, staccate la spina e aspettate il momento giusto per avanzare nuove richieste e proporre nuovi affari, rischiate di non essere ben compresi! Scelto per te: I segreti di Instabul di Corrado Augias. Dopo Parigi, Londra, Roma e New York, l’autore racconta con il suo stile inconfondibile Instabul, città del mistero e della meraviglia.





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts