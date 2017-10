Oroscopo di lettura: ottobre 2017

L’avvenimento astrale di grande importanza in questo mese è l’entrata di Giove nel segno dello Scorpione il giorno 11. Il munifico Giove saluta il segno della Bilancia per entrare in quello successivo, restandoci per un anno intero. Sono felici e contenti i segni d’acqua, in primis: lo Scorpione, il Cancro e i Pesci, a seguire i nativi del Capricorno e della Vergine.

Il pianeta “allarga”, “espande” tutto ciò che tocca, mette sempre di buon umore, regala euforia e benessere, gioia di vivere e ottimismo. Anche il conto in banca è felice, possono verificare nuove entrate economiche, un cambio di lavoro o di ruolo, un anno in cui tutto può risolversi e godere la pace dei sensi.

Un po’ sottotono e insoddisfatti sono i nativi del Toro, del Leone e dell’Aquario, ma nulla che non si possa risolvere, anzi è un periodo adatto per profonde riflessioni, per rivedere il vostro bilancio economico, per valutare alcune questioni rimaste in sospeso. Tutto si ridimensiona, si restringe, si vede la realtà con occhi diversi, siete poco euforici e più obiettivi, meno sognatori e più realisti, e male non fa!

Inoltre, il 23 ottobre Marte entra nel segno della Bilancia; il 15 Venere entra nel segno della Bilancia; il 18 Mercurio entra nello Scorpione, accompagnato dal Sole.

Il cielo di ottobre è ombroso, tenebroso, misterioso, i pensieri sono più trasgressivi e più arguti, si gusta l’evasione, il piacere di vivere la vita di notte, al buio, quando tutto tace e il silenzio è comunque rumoroso. È il momento ideale per leggere nuovi libri e nuovi romanzi, chiudersi in se stessi e buttarsi in profonde riflessioni. La Luna ama nascondersi dietro le nuvole, quasi come se giocasse a nascondino, le ore di buio aumentano, è un momento perfetto per gli amanti, per chi ama viaggiare di notte.

Leggiamo segno per segno in quali settori della vita si evidenzia questo stellium e soprattutto una lettura consigliata per tutte le età, perché la lettura facilita una maggiore partecipazione alla vita culturale, ma anche per i suoi innumerevoli effetti positivi sulla salute fisica ed emozionale. E poi, c’è qualcosa di più rilassante di starsene beati al calduccio sotto un piumino e fantasticare fra le pagine di un libro mentre furoi piove o tira vento? Ecco 12 libri per 12 segni zodiacali!

L’oroscopo

ARIETE: 21/3 – 20/4 È fase propizia ad uno scavo interiore, ad un confronto con le proprie paure, a sfide stimolanti, a nuovi tragitti tortuosi ma stimolanti, alla capacità di rinascere dalle proprie ceneri, al coraggio, all’eros trasgressivo, a segreti, alle relazioni nascoste! Certo, Marte non vi viene incontro, potreste incorrere in relazioni non ufficiali, e qui si scatena la passione con uno sconosciuto, non mancano gli exploit passionali con chi non avete un rapporto, ma semplicemente una conoscenza di poco conto. Vi trovate a gestire due relazioni parallele, che stuzzicano la vostra mente e i vostri sensi, che vi porta a mantenere il vostro rapporto ufficiale senza litigare, ma assecondare i capricci del partner pur di non litigare, mentre sapete ricavare dei momenti di evasione e di trasgressioni tutti per voi. Avete grandi intuizioni negli affari. Avete fiuto per nuovi investimenti. Occorre molta prudenza, molta attenzione, nessuna distrazione, non fidatevi di chiunque, ma solo del vostro intuito e delle vostre sensazioni. Non fatevi mai mancare una corsa al mattino, specie ora che il tempo si è molto rinfrescato, assaporare la brezza delle prime ore dell’alba è un toccasana per la propria mente e il corpo. Il tuo libro per l’autunno: In cerca di Alice di Liane Moriarty. Per colpa di uno stupido incidente durante una lezione di aerobica, la signora Alice perde i sensi. E la memoria. In un batter d’occhio passano dieci anni. E Alice da giovanissima e gioiosa donna incinta, si ritrova nei panni di se stessa dieci anni dopo, diligente madre quarantenne alle prese con tre figli e un diluvio di impegni e di problemi dettati dall’implacabile quotidianità. Per ritrovar se stessa e la felice imprudenza di un tempo, Alice dovrà partire in un viaggio attraverso il mondo dei ricordi perduti. Un romanzo dolce e colorato. Perfetto per lasciarsi rapire dalla lettura nelle lunghe sere d’inverno.

TORO: 21/4 – 21/5 Cosa è importante in questo mese per voi? Il rapporto con gli altri è particolarmente intenso, si fa ora confronto, ora polemica, ora scontro diretto, a seconda dei casi. Le passioni sono controverse, possibili colpi di fulmine per soggetti lontani dei propri modelli mentali ma assai coinvolgenti. Potreste essere nervosi e irritabili, insoddisfatti e di pessimo umore potreste non avere la visione chiara del vostro quotidiano. È tempo di fare scelte importanti, e per chi è single, sicuramente c’è un progetto importante nell’aria, qualcuno vi ha rubato il cuore e pensate che potrebbe essere la persona giusta. Non sfogate i vostri malumori sul lavoro, altrimenti cresce la tensione e voi vi innervosite solo perché non trovate la penna sulla vostra scrivania o il vostro conto corrente non è al top! Urge prendere delle precauzioni. Avete sempre il trigono di Plutone che vi infonde coraggio e audacia negli sport più dinamici. Il movimento è sempre utile per snellire il fisico, tonificare i muscoli, avete il transito di Venere nella vostra sesta casa, che vi riporta in primo piano la cura dell’immagine incoraggiando trattamenti di bellezza. Il tuo libro per l’autunno: E poi, Paulette… di Barbara Costantine. Una fattoria, dove un tempo regnava la solitudine, si trasforma, piano piano, in una spensierata comunità. Con continui arrivi di ospiti invitati e non, di ogni età, accompagnati da animali. Per un motivo o per l’altro, nella cascina giungono personaggi desiderosi di unirsi all’allegra brigata. Finché alla porta si presenta Paulette… Questo libro è una commedia deliziosa, che invita all’ottimismo. Si legge tutto d’un fiato. Con il sorriso sulle labbra. GEMELLI: 21/5 – 21/6

I concetti essenziali del mese di ottobre sono: organizzare, catalogare, mettere ordine, fare pulizie, lavorare con metodo e con costanza, risolvere inghippi burocratici, immergersi nei riti del quotidiano con ottimismo, curare di più il proprio corpo e coltivare le passioni, evitare di mordere il freno. Possono nascere nuovi passioni sul lavoro, anche quelle sentimentali. Usate la vostra arma vincente, ossia l’ironia per sdrammatizzare eventuali dissapori. Mercurio vi suggerisce di fare largo alle novità, ai progetti insoliti, alle iniziative capaci di rivitalizzare il rapporto anche a costo di qualche turbolento scambio di opinioni con chi ami. Intanto, in ufficio le cose migliorano, potreste assumere nuovi ruoli, cambiare scrivania, sbrigare con allegria faccende noiose. Siete rapidi e intuitivi, pronti a cogliere ogni occasione, come lo siete sempre. Vi trovare ad assumere atteggiamenti e modus operandi molti diversi, fino a rendervi quasi irriconoscibili agli occhi di colleghi e superiori. Regalatevi un ciclo di massaggi o un soggiorno alle terme, soprattutto regalatevi più relax, abbandonate i ritmi frenetici che tanto vi sono congeniali. Il tuo libro per l’autunno: L’uccello del malaugurio di Camilla Lackberg. Nel panorama della letteratura poliziesca contemporanea spicca Camilla Lackberg, stella della narrativa svedese. Le sue storie sono ambientate a Fjällbacka, paesino nordico dove Camilla stessa è nata. In L’uccello del malaugurio il vicecommissario Patrik Hedström (il Montalbano locale?) si trova a indagare su un nuovo delitto. Unico indizio: la pagina della fiaba di Hansel e Gretel rinvenuta a fianco del cadavere. Ma a furia di indagare, il mistero si infittisce. E dal passato emergono indizi di altri omicidi simili. Troppo simili…

CANCRO: 22/6 – 22/7 Una grande e bella amicizia irrompe nella vostra vita, avete una gran voglia di dare voce ai vostri talenti, di dare ossigeno alla vostra creatività, di divertirvi, di svagarvi in compagnia, di cedere alle tentazioni dei piaceri della vita, di esageri, di rischiare e di correre superando i limiti di velocità. Il cuore batte anche per un amico sincero, infatti è difficile che l’amore è in cima ai vostri pensieri in questo novembre cupo, ma a voi non sembra proprio cupo, anzi. Il transito di Giove e Sole vi regala una carica vitale formidabile, che va oltre il vostro giardino. Avete acquisito maggiore consapevolezza dei vostri ruoli e ora siete pronti per affrontare anche gli imprevisti con meno ansia e meno pensieri. Avete superato la prova costanza e determinazione e siete pronti per percorrere nuove strade senza paura! Certo Plutone e Urano possono farvi lo sgambetto con imprevisti, ma voi prendete le opportune contromisure, con il giusto abbigliamento e una corretta alimentazione, una cura naturale per rinforzare le difese immunitarie e siete pronti per affrontare la pioggia. Questo non vi permette di non prendervi cura di voi, anzi, è meglio cautelarsi assumendo vitamina C, betacarotene e betaglucani, sono tutte sostanze che rafforzano il sistema immunitario. Fate scorta di agrumi, carote, zucche, patate dolci e funghi. Alla sera bevete una tisana di rosa canina, ricca di vitamina C, che oltre ad aiutarvi nei confronti di raffreddori e malanni stagionali, ha l’effetto di migliorare l’assorbimento del ferro da parte dell’organismo. Il tuo libro per l’autunno: Una particolare specie di tentazione di Savanna Fox. Lui è affascinante, strepitosamente muscoloso, ma un po’ troppo sfrontato. Lei ingenua e carina, nonché divoratrice di libri. Anche erotici, certo. I due si incontrano per caso, e a letto faranno scintille. Ma troveranno anche l’amore? Se ti è piaciuta l’atmosfera piacevolmente licenziosa di Cinquanta Sfumature di Grigio o degli altri volumi della serie, ecco un nuovo romanzo davvero piccante. Da leggere in segreto dal marito, da condividere nei ritrovi con le amiche, al riparo da orecchie indiscrete o perbeniste.



LEONE: 23/7 – 23/8

Urge saldare i conti eventualmente in sospeso col passato, cambiare atteggiamento rispetto ai vostri familiari e alla casa, ritrovare il piacere dell’intimità. Vi scoprite più socievoli e più vulnerabili. Trovate l’intesa con il vostro partner senza sforzi e senza emozioni, ma con un dialogo confuso e incerto. Eh si! mercurio storto può creare tensioni e disguidi riguardo ad una decisione da prendere, può innervosirvi su un problema che non si trova una soluzione o semplicemente non trovate le chiavi della macchina e ve la prendete con il vostro partner. L’attenzione deve rimanere vigile in tutte le questioni legate ai quattrini, come le spese personali e gli investimenti, perché con Giove in quadratura ogni leggerezza in ambito finanziario potrebbe costarti parecchio e non solo in senso metaforico. Regalare più tempo al riposo e, perché no, a un po’ di sano ozio. Insomma alternate palestra e divano, magari in compagnia di un buon libro, così da soddisfare le esigenze culturali avanzate da Urano di transito in nona casa. Un buon riposo è ritrovare quel calore familiare intimo, in cui coccolarvi e rigenerarvi. Una bella chiacchierata davanti ad una tazza di camomilla calda, evitando argomenti che potrebbero innervosirvi. Il tuo libro per l’autunno: La preda di Irene Nemirovsky. Come se nulla fosse, anche nel 2012 la bravissima Irène Némirovsky, infaticabile, pubblica bei libri. Cosa c’è di strano? Che Iréne è morta nel 1942, a quarant’anni, in un lager. Ma le sue figlie hanno conservato i manoscritti dei suoi romanzi, recentemente diventati bestseller in tutta Europa. E così Irene è risorta. Ora sta vivendo ancora, attraverso la sua meravigliosa scrittura. Il primo grande successo mondiale è arrivato nel 2004, con Suite francese. La preda è il suo ultimo libro. Se sei una sua ammiratrice, non lasciartelo scappare. Se invece devi scoprire Irene da zero, ti consigliamo di partire da Suite francese, o dai più brevi ma egualmente intensi Il Ballo o Il calore del sangue.

VERGINE: 24/8 – 22/9

La vita si muove, si colora, si arricchisce di stimoli intellettuali, di spostamenti, di contatti e di frequentazioni sociali, di interressi, di occasioni mondane, di colloqui importanti, di mail e di messaggi. Potrebbe essere il periodo giusto per convolare a nozze, costruire il vostro nido d’amore, pensare ad investire per il vostro futuro, mentre vi coccolate fra le lenzuola, dopo aver prenotato un week end in un vecchio casale. È molto romantica la vostra scena d’amore, magari state pensando all’anno prossimo quando Saturno concretizza il vostro sogno d’amore e Urano cambia le carte in tavola a vostro favore. Inoltre, accendete il vostro cellulare e trovare la messaggeria piena di inviti e incontri. Siete richiesti per organizzare una cena di lavoro, per sostenere colloqui importanti per contratti fruttuosi, per spedire cv aggiornati per grandi aziende in espansione, per coltivare nuovi interessi e inventarsi nuove strategie di mercato per attirare nuovi clienti, per spostarvi e incontrare nuovi fornitori e possibili acquirenti, senza perdere di vista gli incontri con i vostri amici e fare vita mondana, staccando la spina da impegni che vi mettono tanta adrenalina in circolo. Sul piano psicologico sono in vece Sole, Mercurio e Giove in sestile a garantivi ottimismo, buonumore e una spiccata socievolezza. Inoltre, il transito di Venere nella vostra seconda casa solare vi regala bellezza e fascino. Unica nota stonata è Nettuno in opposizione che non aiuta il vostro sistema immunitario a lavorare al meglio. Se arrivano raffreddori e malesseri, questi non vi inchiodano a letto, le vostre capacità di recupero sono notevoli. Il tuo libro per l’autunno: Il giardino delle pesche e delle rose di Janne Harris. Conosci Chocolat? Joanne Harris è l’autrice del romanzo di enorme successo da cui è stato poi tratto il famoso film omonimo. In questo nuovo libro, Vianne Rocher, la protagonista di Chocolat, torna proprio nel villaggio di Lansquenet. Con lei il vento porterà un inebriante profumo di tè, di frutta e di spezie, a soffiare fra le case con segreti da svelare, pregiudizi da combattere, aromi da scoprire. Un libro ammaliante. Da leggere con aria assorta al caldo delle coperte o del piumone, in attesa dei sogni.

BILANCIA: 23/9 – 22/10

Avvertite il desiderio di stabilità sia affettiva che materiale, di calore, di certezze quotidiane, di intima tranquillità. Potreste essere il periodo giusto per investimenti immobiliari, per curare di più il vostro look o cambiare in meglio il vostro regime alimentare. Occhio ai flirt clandestini, non sempre possono salvare il vostro rapporto di coppia, potrebbe aumentare pericolosamente le distanze con la persona che amate. Fate sempre una selezione di possibili pretendenti nella vostra alcova. Non mancano exploit romantici con un Urano in opposizione, piuttosto date una salutare sferzata di leggerezza nella vita di coppia. Lo stellium di pianeti nella vostra seconda casa solare vi suggerisce di investire negli immobili, di rivalutare un vecchio casale o ristrutturare un agriturismo. Non gettate la spugna se Plutone dissonante potrebbe mettervi uno sgambetto o tiri mancini da un urano contrario. I vostri obiettivi sono realistici e che potete elaborare strategie ben pianificate per agguantarli. Resistete e tenete duro, a parte qualche insuccesso o intoppi, i vostri traguardi, raggiunti con fatica, sono sempre i più gratificanti. Vi sentite pieni di energia e di carica vitale. Rischiate di andare in tilt per le troppe cose da fare e trascurate voi stessi. Sarebbe meglio dosare le energie, stabilire le priorità e non correre dietro a tutti gli eventi. Benessere significa riposarsi e prendersi cura di se stessi senza eccedere nei vari impegni, anche se tutti vi piacciono. Frequentate centri di yoga, fate pilates, coltivate il vostro hobby preferito e vi accorgete che la vostra mente si rilassa e i vostri pensieri sono più leggeri. Il tuo libro per l’autunno: Via Chanel n.5 di Daniela Farnese. La vera rivelazione italiana di questo autunno 2012. Il libro lo firma Daniela Farnese, promettente scrittrice, da alcuni anni già piuttosto famosa su Internet per via della sua penna arguta. Ora è giunta alla carta e al grande pubblico, grazie al suo primo romanzo. Una vicenda ironica e tutta femminile nell’Italia contemporanea, fra le difficoltà di ogni giorno e gli aforismi pungenti di Coco Chanel, la defunta dea della moda, sempre nei nostri cuori fashionisti.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11

Vi sentite vincitori di un premio nobel, di aver vinto un primato di formula uno, di aver il mondo a portata di mano e di sentirvi padroni. Vi sentite ottimisti, pieni di gioia di vivere, simpatici e socievoli, realizzate quasi tutti i vostri sogni, a partire da quello di vivere con più leggerezza senza drammi. Con un Marte e una Venere di transito nella vostra dodicesima casa potreste trasformare il vostro flirt in una storia d’amore fuori dalle regole, in un’avventura mozzafiato in grado di stupirvi ed emozionarvi giorno dopo giorno. Siete entusiasti, grazie ad un Nettuno in trigono, fautore di tenerissimi exploit romantici e di Plutone in sestile, che vi suggerisce infuocati giochi d’alcova. Il rischio noia insomma è scongiurato. Improbabile che questo quadro idilliaco venga turbato da conflitti e incomprensioni, ma se ciò accadesse niente paura, Saturno positivo vi regala le armi della pazienza e della diplomazia, mentre Mercurio nel vostro cielo, vi aiuta a trovare le parole giuste per ricucire qualsiasi strappo. Con simili appoggi astrali il rapporto è in una botte di ferro. Un benevolo Giove in trigono è il talismano che ad ottobre splende nel vostro cielo, regalandovi ampie gratificazioni professionali e finanziarie. Ovvio che il munifico astro della fortuna non può fare tutto da solo, gli aiutanti non gli mancano, si va da Nettuno positivo che vi offre ingegno e creatività a palate, a Mercurio in congiunzione, che vi rende scaltri, rapido, pronti a sfruttare ogni situazione a vostro vantaggio. Dunque avanti tutta: è tempo di mettere in cantiere un progetto d’affari ambizioso o di ottenere un ruolo più autorevole e remunerativo nel vostro attuale contesto occupazionale. Occhio all’alimentazione, non esagerate con il sale o con i grassi saturi, con le bibite gasate e zuccherate. Preferite cibi naturali conditi con le spezie e bevete molta acqua. Giove nel vostro cielo vi tenta con le sue leccornie. Il tuo libro per l’autunno: Un amore di angelo di Federica Bosco. Un angelo come suggeritore. L’audizione per il balletto più prestigioso del mondo. Poi un’amicizia che non si ferma davanti a nulla. E la voglia di vivere delle donne. Tutto questo e non solo nel terzo romanzo della trilogia angelica di Federica Bosco, ancora una volta capace di una scrittura lieve, scorrevole e dolce. Come le coccole di un angelo.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12

Lo stellium di pianeti nella vostra dodicesima casa vi invita ad abbracciare nuove terapie olistiche, nuove musiche new age, a praticare la meditazione, a partecipare ad un incontro Reiki o iscrivervi ad un corso di Yoga. Sono tutte terapie del benessere alternativo, che vi aprono un mondo nuovo, vi affacciate a nuove letture e formulando nuovi pensieri. È possibile che vi innamoriate di un vostro collaboratore di un progetto condiviso, o che vi sentite attratti da una persona con cui lavorate da tempo e che non vi siete mai accorti che potrebbe essere il partner giusto. Addirittura incontrate l’Amore mentre vi affacciate in un centro di preghiera. Qualsiasi sia la situazione non possono mancare occasioni di nuovi incontri e nuovi interessi, sia se siete single che in coppia. La curiosità vi spinge a voler conoscere sempre gente nuova, a incontrare nuovi gruppi di turisti, a chieder loro informazioni sulle loro culture e sulle loro società. Ovvio che un imprevisto può determinare inutili perdite di tempo e denaro, oltre a rendere incandescente i rapporti con i colleghi se lavorate in squadra. Sforzatevi di non passare da un progetto all’altro, ma di rimanere concentrati, impegnati a perseguire fino in fondo gli obiettivi che vi siete prefissati, solo così il bilancio di questo mese può essere positivo. Non vi mancano la grinta e la carica vitale per andare in palestra, ma occhio a raffreddori e a malanni stagionali, che vi costringono a rimanere qualche giorno in più a casa. Non fate l’eroe di uscire con i sintomi influenzali e di fare jogging, potreste ammalarvi e riprendervi non subito. Curate di più l’alimentazione e il sonno. Il tuo libro per l’autunno: Mettiamoci a cucinare di Benedetta Parodi. I libri non bisogna per forza posarli sul comodino. Possono stare anche in cucina. Ad esempio, ricettari di Benedetta Parodi sono oramai i più diffusi in Italia. Merito della simpatia, della notorietà televisiva o del suo senso pratico? In questo nuovo libro le ricette di Benedetta sono divise in tre tipologie diverse. Quelle per chi ha poco tempo ma molta fame (e/o molta gente da sfamare). Quelle per chi vuole sorprendere gli ospiti con squisite e inedite pietanze. E quelle per chi in cucina sa divertirsi e giocare con ingredienti colorati.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1

Avete un mare di progetti da portare al termine, siete una fucina di idee da condividere con gli altri e diventare ricchi alti e famosi. Avete tutta la grinta e l’intenzione di riuscirci, di provarci, di non mollare. Equilibrati e ottimisti non vi mancano successi e gratificazioni. Mercurio è con voi, chiamatelo e fatevi dire le strategie per mantenere vivo un rapporto senza litigare e non rimanete in silenzio aspettando che l’altro faccia la prima mossa. Zittite la mente e lasciate parlare il cuore! Certo, Mercurio positivo parla di incontri promettenti e di amicizie speciali che possono tingersi all’improvviso di rosso passione. Mettete da parte le insicurezze suggerite da un fastidioso Urano in quadratura e passate all’azione, l’amore è una scommessa e non potete vincerla se non fate la vostra puntata! Giocate responsabilmente. Si profila un periodo ricco di opportunità e di brillanti stimoli professionali. Mercurio positivo è un prezioso alleato nelle attività commerciale e nella scelta delle strategie di marketing e pubblicitarie. Giove vi lancia messaggi positivi e il vostro morale sale alle stelle. Ottimo il clima in ufficio, ritrovate sintonia con i colleghi, date scacco matto agli avversari, lanciate sfide professionali con la voglia di sfondare il muro alto della burocrazia, vagliate con particolare attenzione alle proposte, avete sempre Urano contro che potrebbe frenare il vostro entusiasmo e di mettere un piede sul freno. Anzi queste contrarietà potrebbero essere di ottimo auspicio a non correre troppo e prestare attenzione. Alla sera per conciliare il sonno fate delle lunghe passeggiate, magari vi vengono altre idee strepitose, ma comunque respirate a fondo e rilassate la mente, gestite al meglio le vostre energie, mettete nel vostro ipod delle musiche rilassanti, con i suoni della natura. Non siete al massimo del vostro vigore fisico, ma potete contare sempre su un buon dialogo, efficace per scacciare la malinconia. Il tuo libro per l’autunno: Guardaroba perfetto. regole e consigli per rinnovare il look a costo zero di Carla Gozzi. Confessiamolo: gestire il guardaroba resta un bel pasticcio. In quella confusione, trovare gli abiti giusti in pochi secondi non è facile. Rinnovarlo senza spendere un centesimo, poi, sembra impossibile. Ci vorrebbe un metodo speciale, consigliato da una vera esperta. Chi meglio di Carla Gozzi, la scienziata del guardaroba? Ecco il suo libro, e il suo modo per risolvere la questione armadi in tre semplici passi…

ACQUARIO: 21/1 – 19/2

Vi scoprite essere più ambiziosi del solito, volete volare alto, toccare il cielo con un dito, raggiungere traguardi sentimentali e professionali, che vi prefissate da tempo, se tutto ciò non comporta stress e tensioni. Avete comunque gli affetti e le amicizie di persone influenti che vi suggeriscono nuove strade per raggiungere le vostre mete. Prenotate un week end romantico per conquistare il vostro amore o confermare la vostra relazione. Vivete un’avventura anche di una sola notte per dichiarare i vostri sentimenti. E se vivete una storia clandestina? Avete paura di restare imbrigliati in una relazione con la persona sbagliata, però non dite di noi ai flirt piccanti. Volete essere liberi da inibizioni e pieno di fantasie bollenti, ora in questo mese potete rendere le notti di novembre le più sensuali di tutto l’anno. Avete sempre Urano e Saturno che segnalano buone chance professionali, incontri promettenti con clienti o investitori, aiuti preziosi derivanti dall’uso di nuove tecnologie e dal ricorso a prassi lavorative più efficienti. Non cedete allo sconforto nei momenti critici, potete gettare le basi di iniziative che in futuro si rivelano produttive e gratificanti su più livelli, incluso quello economico. Niente sensi di colpa se anche questo mese non andate ad un appuntamento di lavoro, preferite correre nel parco, rimanete in contatto con la natura, fate lunghi respiri, chiamate un amico per un aperitivo analcolico e una sana chiacchierata, sicuramente vi schiarirà le idee, che in questo periodo sono confuse e contorte. Una semplice passeggiata nel parco cittadino è una salutare forma di attività fisica. Il tuo libro per l’autunno: Il bello di uscire dagli schemi di Olga Chiaia. Ripensare il proprio modo di vedere e di fare è costoso, faticoso, pericoloso e… bellissimo! Alla ricerca del coraggio della libertà.

PESCI: 20/2 – 20/3

Una notizia da lontano, una mail da oltre oceano, un messaggio in bottiglia, vi rallegrano e vi promettono incontri interessanti, soluzioni creative ad ogni problema e molto intuito. Spontaneità, ottimismo, dialogo e fantasia sono gli ingredienti di questo periodo, che vi rendono più positivi e più gioiosi di vivere la vita. Mercurio in trigono fa la sua parte agevolando il dialogo e rendendolo uno dei punti di forza del rapporto. Affrontate in tutta serenità insieme alla persona che amate quegli stessi argomenti che fino a poco tempo prima erano una strada sicura verso il malinteso e il litigio. Ottime chance, circostanze fortunate, incontri preziosi, sono molti i doni che gli astri possono elargirvi in questo periodo. I più generosi sono Sole, Mercurio e Giove che promettono un rilancio degli affari con ottimi risultati nelle trattative e negli scambi commerciali, nelle compravendite di beni di valore, nella correttezza del vostro operato e alle idee innovati che se siete capaci di tirare fuori dal cilindro. Se siete in cerca di occupazione sono buone le opportunità di imbattervi in offerte serie e ben remunerate, come anche per chi attende una riconferma di un impiego o un rinnovo del contratto. Sono fortissimi gli stimoli che il vostro segno riceve da pianeti dinamici come Giove, Mercurio e Sole, oltre a Plutone e Nettuno. Avete mille passioni, mille interessi e mille curiosità da soddisfare tutte, con il rischio di arrivare a fine giornata con il serbatoio a secco di energia. Fate una lista di cose da fare se non volete perderne una, stabilite le priorità, non dimenticate le scadenze e se vi sentite sopraffatti da mille eventi, potete delegare a coloro che vi fidate, senza sensi di colpa. Il tuo libro per l’autunno: Due fratelli di F. Moon – G. Ba. Una saga familiare che ruota intorno al difficile rapporto tra due gemelli nel Brasile degli anno ’50. Un piccolo capolavoro che vi segna il cuore.





