Oroscopo di lettura: Maggio 2017

Maggio è il mese delle rose per eccellenza, dei profumi intensi, dei fiori dai mille colori, dalle primule ai gerani, dalle gardenie alle margherite, con la voglia di andar in bici e fermarsi in mezzo ad un verde disteso, di aprire la mente grazie ad un libro, che ci siamo portati dietro nello zainetto.

Già, un libro è sempre il migliore amico di ognuno di noi, piace immergersi nelle pagine e assaporarne tutte molto lentamente, proprio come vuole il transito di Mercurio nel segno del Toro in questa primavera inoltrata.

Il pianeta dell’intelletto saluta l’Ariete e bussa nel segno successivo, dove tutto si fa più calmo e lento. Il segno del Toro è un segno di Terra, l’elemento che rallenta i processi mentali, impiegando molto per assimilare e rielaborare, ma una volta sicuro di ciò che si ha appreso non lo si dimentica più. Il pianeta è poco versato per la motricità, scegliendo attività tranquille che, con il supporto della logica sempre presente, sottolinea il proprio talento. Mercurio in Toro è portato per la classificazione in generale, così com’ è portato a classificare i libri nella propria libreria, sulle mensole e sulla scrivania.

Sono tante le letture che il pianeta dell’intelletto preferisce, dai romanzi d’amore ad un manuale sull’economia finanziaria e bancaria, dal manuale sul giardinaggio al fai da tè. Non si ha fretta di finire un libro per passare subito ad un altro, lo si legge e si rilegge più volte per capire meglio la dinamica di un esperimento o la costruzione di una nave in legno.

È molto bello il mese di maggio, che oltre alle letture lente e ben organizzate, ci permette anche di muoversi in posti tranquilli, dove possiamo esprimere i nostri pensieri, magari progettando il prossimo acquisto in libreria o online.

Sole e Marte entrano in Gemelli a renderci più movimentati senza perdere di vista i nostri obiettivi: passeggiare in bicicletta, andar a trovare un amico o fratello in un posto non molto lontano, regalandogli il suo libro preferito.

Ogni anno si celebra la Giornata mondiale della felicità. Ecco i 12 libri che parlano di felicità: romanzi, saggi e taccuini per pasticciare. Sappiamo che un libro regala tanto, il suo potere di attrazione è molto forte e basta un romanzo per cambiare le proprie aspettative, affinché non deluda, ma che sorprende all’istante. Per ogni segno è consigliato un libro da usare come taccuino di viaggio e diario personale da scrivere e disegnare: la felicità arriva lasciandosi andare a estro e creatività. Poi ci sono i saggi che illustrano filosofie e ricette, romanzi che portano alla felicità seguendo la via diretta della risata o, con delle curve, accompagnano al lieto fine.

Inoltre, Maggio è il mese dei profumi, una scrittrice americana, Kate Chopin, dichiara: “Nulla ravviva un ricordo come un odore o un profumo”. Basta un odore per ricordare persone o situazioni che sono stati importanti nella nostra vita. L’olfatto, per esempio, è un prezioso senso che aiuta a captare stati d’animo e sensazioni, ma non è uguale per tutti i segni dello Zodiaco, ogni segno preferisce un profumo piuttosto che un altro.



L’oroscopo

ARIETE: 21/3 – 20/4: a tutta grinta! Maggio ha toni trionfali per la maggior parte di voi: Venere e Marte positivi vi riempiono di piaceri e ardori, di grinta ed energia. Non siate prepotenti o irruenti, siete originali così come siete senza prevaricare nessuno. Svelate la vostra parte tenera e dolce, sapete essere amabili e sensuali, Mercurio rilancia il dialogo con toni pacati e discorsi logici e ragionati. Dite lo stesso quello che pensate, contando dieci respiri e poi esprimete il vostro giudizio. È un bel mese per l’amore, sia che siete single, sia che siete in coppia, avete fascino e bellezza. Sapete sedurre e conquistare il vostro amato senza perdere la pazienza. Vi muovete con grazia e spontaneità, senza pregiudizio e maschere, sapete sempre cosa volete e come ottenerla. È il periodo giusto per chiedere, avanzare proposte, anche quelle indecenti, senza sfociare nel volgare. Il vostro conto corrente non vi sorride molto, Giove non vi permette di spendere come allegre cicale, ma sapete cogliere le occasioni per sfruttare i saldi e le offerte sia online, sia nei negozi fisici. Non vi lasciate sfuggire questo romanzo, che proprio romanzo non è. Il libro del mese, da leggere sdraiati in un parco, con un bel sorriso sul volto è: Tanti baci dalla Mesmenia, di Fabienne Betting. È una bellissima lettura che regala tanto buonumore. Un ragazzo parigino senza arte né parte risponde ad un’inserzione di lavoro improbabile: tradurre un romanzo della Mesmenia, uno staterello inventato tra Russia ed Estonia. Conosce la lingua perché all’università si era innamorato di un’insegnante mesmena. Con l’inizio del lavoro resta coinvolto in una commedia degli equivoci spassosissima. Siete il segno caratterizzato da audacia e coraggio, preferite molto l’odore caldo della cannella, un ottimo antivirus, che riscalda il cuore ed eccita i sensi.

TORO: 21/4 – 21/5: nuovi entusiasmi Maggio vi soddisfa, vi piace sognare e fare progetti a lungo termine, la primavera vi piace molto, vi fa sentire bene e vi regala nuovi entusiasmi da condividere con familiari e amici. La pace e la quiete sono il vostro pane quotidiano, specie dopo una lunga giornata di lavoro, in cui avete dato il massimo. L’amore si colora di emozioni diverse, ora tenere ora appassionate, intimo e segreto, con pensieri inespressi o solo sussurrati, indulgete a strane nostalgie, a desideri inediti, a tratti insoddisfatti. Avete voglia di parlare, ma prendete carta e penna e scrivete quello che pensate. Vi rifugiate in un mondo tutto vostro, avete bisogno di spunti e suggerimenti, ma a volte preferirete restare nel vostro mondo per capire per primi cosa succede dentro di voi. Concretamente tutto sembra funzionare, salvo eccezioni di sorta, a meno che non chiamate il vostro amico del cuore e confidate i vostri più intimi pensieri. Certo, Marte, di transito nei Gemelli, potrebbe farvi parlare a sproposito, ma sapete farvi perdonare qualora non riusciate a mantenere un segreto. Anzi, buonumore e socievolezza vi accompagnano per tutto il mese, avete bisogno di tranquillità, anche se un Marte in II casa solare vi porta a muovervi molto per riparare un lavandino, un vetro, spostare dei mobili o semplicemente rimettere a nuovo il vostro giardino. Avete idee straordinarie nel rinnovare il vostro ambiente e farlo sentire sempre vostro. Sistemate l’amaca sotto un grande albero di ulivo e saltate su con un bel libro in mano: La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola, di Raphaelle Giordano. Quello che capita a Camille piacerebbe a tutte. Ma sapremmo approfittarne o ci tireremmo indietro? In una mattina piovosa e negativa incontra un uomo che si presenta come un ambasciatore della felicità, in grado di dare una svolta alla vita delle persone. Dopo un’iniziale diffidenza, Camille lo segue e comincia a trasformare la sua vita. Un romanzo che aiuta a cambiare prospettiva e a riscoprire la forza dell’ottimismo. Voi adorate la fragranza indiana del patchouli, che contrasta stress, ansia e depressione, un aroma conosciuto per le sue qualità afrodisiache e terapeutiche. GEMELLI: 21/5 – 21/6: movimento e vivacità

Con una Venere calda e appassionata e un vivace Marte nel vostro segno siete al top in questo caldo mese di maggio. Grandi sono le occasioni nel lavoro e nel benessere psico fisico: Giove bacia i belli e voi siete i super fortunati. Bando a Saturno opposto, ormai avete imparato come ascoltarlo, assecondarlo e gestirlo. Avete imparato a sfoderare tutta la vostra abilità nel dribblare ostacoli e controversie almeno per gran parte dei mesi. Ora siete più che mai intraprendenti e coraggiosi e difficilmente sarete da soli. Amate la compagnia, ma in questo mese quel Mercurio di transito nella vostra dodicesima casa vi porta ad allontanarvi dal caos e rintanarvi sotto il porticato con un bel libro che vi aspetta: Ogni spazio felice, di Alberto Schiavone. Una coppia in crisi, una famiglia che annega nella solitudine. I protagonisti di questa storia sono Amedeo e Ada con i loro figli Sonia e Alex. I sentimenti tra loro sono ancora vivi ma fragili. Ada è una professoressa stimata ma un duro colpo l’ha distrutta ed è diventata alcolista. Amedeo non riesce a superare la barriera che si è creata tra loro. Quando Sonia rimane incinta e viene abbandonata dal compagno, la famiglia rischia di schiantarsi definitivamente. Sarà Ada a trovare il modo di reagire e riscattare il destino di tutti. Una storia malinconica e profonda. Un libro che vi fa riflettere quando si è fortunati con quel che abbiamo e con chi stringiamo relazioni professionali e amorose. Con Marte di transito nel vostro cielo in ottimo aspetto a Giove dalla Bilancia vi sentite i re del mondo, avete tanto ottimismo e la sensazione di sentirvi invincibili. Sono ottimi presupposti per vivere un periodo molto dinamico. Per i “se” e i “ma” non c’è posto, avrete tanta voglia di fare, di muovervi, di arricchire la vostra quotidianità con nuovi interessi. Non vi manca sport, fitness all’aria aperta e quel bel libro che vi aspetta. Voi amate tutto ciò che è originale e raffinato, prediligete il cardamono, che libera da scorie e tossine, una spezia dal sapore molto intrigante.

CANCRO: 22/6 – 22/7: volate basso!

Avrete bisogno di tutta la pazienza e la cautela che vi è propria e delle vostre risorse interiori che vi assicurano per resistere alla quadratura di Venere, di Urano e Giove e dall’opposizione di Plutone. Son tutti aspetti di tensione non facile da vivere, ma non per questo sono impossibili. Non sottraetevi alle sfide, piuttosto accettatele usando il vostro intuito e ascoltando le voci della vostra pancia! Eh si.. questo mese il vostro animale totem è il bradipo, con tutta quella banda di pianeti contrari diventa impellente la necessità di ridurre le attività e i ritmi. L’unica nota positiva è quel bel Mercurio in Toro che vi alleggerisce i momenti di tensione, riduce la voglia di chiudervi in voi stessi, di aprirsi agli altri in modo lento e amorevole. Non avete molta voglia di stare insieme agli altri, ma vi serve uscire e stringere nuove amicizie, chissà che non succeda qualcosa di bello e importante, che vi solleva il morale e vi mette il buon umore. Siete il segno dell’arte, vi basta una penna per scrivere i vostri pensieri, vi basta un pennello per colorare il vostro animo, o uno strumento musicale per suonarlo ed esprimere le vostre emozioni. E se tutto ciò non vi basta, fate lunghe camminate lungo la riva di un fiume o sul bagnasciuga di una spiaggia deserta. Avvertite subito la sensazione di benessere, di leggerezza e di spensieratezza. Vi accorgete di vedere il mondo a colori, le tensioni spariscono per magia e lo stress è eliminato via. Tra tanti libri sul comodino, scegliete di leggere seduti sulla sabbia, proprio quello che fa al caso vostro in questo periodo: Un’imprecisa cosa felice, di Silvia Greco. Marta e Nino hanno in comune lo shock di un lutto improvviso, assurdo, addirittura tragicomico che rende sghemba la loro esistenza. lo srotolarsi delle loro storie li porta fino all’attimo in cui, con un sorriso, riusciranno a superare il trauma. Un racconto originale, che entra nel cuore e guarisce le ferite. Basta un sorriso e tutto s’aggiusta! Basta crederci un po’ di più. Voi siete sempre alla ricerca di un amore dolce e delicato come il profumo delle rose, amate tutti i profumi che ricordano la rosa, che calma l’ansia e rinforza il sistema nervoso.

LEONE: 23/7 – 23/8: scuoti la criniera e ruggisci al sole di maggio

Il cuore vola alto, come anche il sesso, ma non solo! Sul lavoro date via libera alla creatività: Urano vi invita a muovervi oltre i vostri limiti e Saturno vi aiuta a concretizzare i vostri progetti. Cosa volete di più dalla vita? Un amaro Lucano? Beh… un po’ d’amaro in bocca lo avete, è quel Mercurio ostile che vi disturba non poco. Fate attenzioni alle distrazioni, una dimenticanza, non trovate le chiavi di casa, un documento importante o semplicemente non sentite squillare il vostro cellulare o avete cestinato una mail per sbaglio. Niente che non si possa risolvere, basta solo far passare questo periodo, rimandando importanti colloqui, rinviando gli appuntamenti ad un altro momento. Avete tutto a vostro favore, non serve vedere tutto nero quando invece è solo un momento. Nessuno vi toglie quel bell’Urano elettrizzante, quel bel Saturno determinato, quell’energico Marte o quella splendida Venere. Potete ruggire a più non posso. Se voi fosse il personaggio di un film, questo mese la Cavalcata delle Valchirie di Wagner sarebbe la colonna sonora ideale per accompagnare ogni vostra entrata in scena. In effetti un po’ valchiria lo sarete, perché Marte positivo vi dona uno spirito guerriero, raccogliendo ogni sfida. Non siate aggressivi, praticate la meditazione, le tecniche di rilassamento, fate yoga o reiki, tutte discipline benefiche che favoriscono il benessere psico fisico. Oltre a tutto ciò, scegliete di leggere: La felicità è una storia semplice, di Lorenza Gentile. Un nipote quarantenne depresso, una nonna ottuagenaria prepotente: l’improbabile coppia inizia un viaggio tragicomico verso il paese d’origine. Tutto va per il verso sbagliato e, forse proprio per questo, i due trovano il senso delle loro vite e la felicità che, come sempre, sta lì, nelle piccole cose. Voi amate gustare lentamente i piaceri della vita e distinguersi per i suoi odori, preferite il sandalo, efficace contro le infiammazione cutanee, è un profumo tipico orientale.

VERGINE: 24/8 – 22/9: dialogo e socievolezza

Non è un gran periodo per l’energia e per la carica vitale, siete piuttosto stanchi e spossati, ma ciò non toglie quel dialogo pacato e un ottimo fiuto per gli affari o eventuali insidie. Mercurio è positivo e vi regala momenti di socievolezza con i vostri cari, per scambiare opinioni, confrontarsi e consigliare delle buone letture. Ecco, Maggio è un ottimo mese per dedicarsi a ricerche, a sistemare documenti, a mettere a posto tutti quei libri accumulati sulla scrivania, riscoprite il piacere di prendere la vita con più calma, concedendovi ampi spazi al relax e al “rallentare” i vostri doveri, soddisfando non solo i vostri bisogni, ma anche quelli dei vostri cari. Approfittate di questa stagione primaverile per uscire, non solo per andare a lavorare, ma anche riscoprire la voglia di divertirvi, intrecciando nuove relazioni d’amicizia, conoscete persone molto piacevoli e disponibile anche a offrirvi affetto, stima, solidarietà e magari anche un aiuto concreto. Inoltre, Mercurio transito nella vostra nona casa ed è un eccellente incentivo per chi studia o deve affrontare un impegno intellettuale: i riflessi sono rapidi e scattanti, le idee non mancano e la voglia di approfondire nuove ricerche per portarle avanti non vi manca. A proposito se dovreste sostenere esami, affrontare colloqui di lavoro, iscrivervi ad un master ora potete farlo. E guarda caso vi trovate, proprio di fronte a voi, in uno scaffale della vostra libreria preferita: Il momento è ora, the mindfulness Project, di Alexa Frey, Autumn Totton, Bur. Un piccolo libro per affrontare la mindfulness in modo giocoso. Non è un saggio, piuttosto un quaderno di appunti di viaggio da tenere sempre con sé per attraversare la propria vita attraverso la lente della mindfulness. Si può disegnare, prendere appunti, fare i testi, ritagliare e, naturalmente, riflettere e meditare. L’obiettivo? Imparare a vivere il momento presente senza timore degli eventi negativi e interrompendo l’abitudine di perdersi nei pensieri che anticipano lo stress e le tensioni. Amate svelare il vostro carattere un poco alla volta, per cui preferite un aroma piuttosto sofisticato, che calma i nervi, quali i chiodi di garofano, originario dell’India.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: felicità potrebbe essere… lasciare la strada vecchia per la nuova!

La vostra vita, già da un po’, è soggetta a piccole e improvvise scosse, molto utili a uscire da uno sterile immobilismo: le opposizioni di Urano e Venere e la quadratura di Plutone vi costringono a reagire, vi rimettono in moto. Niente vie di mezzo: o è originale o si cambia. Bravi, avete intrapreso nuove strade, quelle che vi conducono verso la felicità. Eccome se non bastasse, ci sono anche Marte e Sole positivi, che vi regalano un ottimo tono e una grande energia verso una forma smagliante. Vi preparate a regalarvi una bella scarica di energia e tra queste non mancano sport e fitness, massaggi e un buon libro. A tal proposito un libro verso la felicità è: 100 modi per essere felici, di Lee Crutcheley. Il sottotitolo è “un diario creativo”, ovvero un libro tutto da scrivere compilando liste, descrivendo i propri stati d’animo e disegnando per esaminare in modo semplice la quotidianità e rendersi conto che la felicità è a portata di mano. Pagina dopo pagina viene a galla la saggezza innata che ognuno di noi dimentica nei recessi della mente. E, arrivati alla fine, ci si scopre autori di una personalissima ricetta per vivere felici. Spesso i transiti ostili dei pianeti portano ad un voler rinnovare, a cambiare, a rinunciare, a saper dire di no e a metter da parte alcuni comportamenti che non vanno più bene. L’ambiente intorno a voi non è più lo stesso o voi non siete più voi stessi. Il cambiamento spaventa ma è sempre portatore di grandi novità e occasioni per buttar via il vecchio e fare spazio al nuovo, è sempre un gran rigeneratore di energia e positività. Basta accettarlo e assecondarlo e tutto andrà bene. Voi preferite il pepe nero che vi aiuta a stimolare i sensi, favorisce l’istinto e le inibizioni, inoltre dà una giusta carica anche nelle persone più rigide.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: il fascino dell’intelletto

I primi quindici giorni del mese sono utili per inviare mail, comunicare i propri pensieri, fissare appuntamenti, avanzare proposte, evadere gli ordini, presentare il proprio libro, chiamare un editore, spostarsi e fare lunghe camminate. Poi da metà mese, fino alla fine di maggio, Mercurio, l’astro dell’intelletto e della comunicazione, si posiziona in modo ostile al vostro Sole, facendovi perdere le chiavi della macchina, dimenticare la lista della spesa a casa, distrarsi mentre scrivete una mail. Siete poco concentrati, nervosi e poco lucidi, non tutte le cose vanno come vorreste, quasi quasi dichiarate guerra pure al vostro vicinato. Perché non approfittate di questo periodo per mettere ordine fra i cassetti, magari ritrovate delle ricevute che credevate perse, fare pulizia sulla vostra scrivania, riordinare gli appunti, fare decluttering, mettere in ordine dei cd nei contenitori, insomma tutto quel lavoro noioso che rimandate da tempo. Ecco queste sono giornate in cui è meglio fare tutto ciò e vi accorgete che non sprecate tempo, ma che lo guadagnate. Non vi fermate qui, avete il contributo di Nettuno e Plutone armonici, garanti di creatività e ambizione, individuate nuovi traguardi da raggiungere, nuove imprese da realizzare a tutto vantaggio del portafoglio e della carriera. Approfittate del positivo transito di Venere nella vostra sesta casa solare, che vi suggerisce e vi incoraggia a seguire un’analisi attenta e dettagliata sull’alimentazione, le attività fisiche, i prodotti utilizzati per l’igiene e la cosmesi. Ridate spazio allo sport, alla lettura di un bel libro, ad esempio: Mai più con il muso, di De Agostini. Sapete cosa sono i moodles? Sono gli scarabocchi che hanno il potere di cambiare il vostro umore: da incavolato a contento con un tratto di matita. Non siete bravi a disegnare? Non importa: seguite le istruzioni di questo simpatico taccuino e scoprite che l’arte dello scarabocchio non prevede un particolare talento ma solo la voglia di lasciarsi andare. Non ce la fate? Lasciatevi aiutare da un bambino. Con gli esercizi proposti in queste pagine i ragazzini si trovano perfettamente a loro agio e vi fanno da istruttori. E i profumi? Voi prediligete l’aroma autorizzante del coriandolo, una spezia molto usato nell’antichità, che accende la passione e la fantasia per non farsi dimenticare.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: giorni d’amare

Bella questa Venere in positivo aspetto al vostro Sole per lungo tempo. Come vi sentite? Belli, desiderati e amati. Vero tutto ciò!! Complimenti per la vostra bellezza, il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. State vivendo in uno stato di grazia niente male, anche se Marte potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Ma voi siete cosi gioiosi, felici e contenti, che nemmeno ve ne accorgete. Avete voglia di intraprendere nuovi percorsi di consapevolezza e maturità, il vecchio e saggio Saturno vi ha insegnato parecchio cose in questi due anni. Le sue dure lezioni di vita vi hanno scalfito così tanto, che ora nulla vi fa un baffo. È bello ammirare il vostro coraggio e la vostra intraprendenza, la vostra autostima è molto alta. Sostenete con profitto un compito difficile, sfruttando e affrontando al meglio discussioni, trattative e colloqui. Avete tutto dalla vostra parte, avete un team astrale che gioca a favore del vostro benessere, del vostro intelletto, del vostro lavoro, dei vostri hobby, persino nello sport, senza nessun indugio. Magari siete talmente su di giri, che faticate ad addormentarvi, se Morfeo si fa desiderare, evitate la sera cene abbondanti e le attività fisiche intense nelle ore serali, preferite una passeggiata tranquilla, con effetto distensivo e concilia il sonno. Procuratevi una lampada a luce blu da accendere in camera da letto, secondo la cromoterapia, questo colore ha un potere rilassante e tranquillizzante. E come se non bastasse, leggete: La grande via, di Franco Berrino e Luigi Fontana. Una vita lunga, sana e felice, per raggiungere l’obiettivo che tutti si prefiggono, ossia prendersi cura del corpo e della mente attraverso l’alimentazione, il movimento e la meditazione. I due medici autori di questo libro propongono le ricette di lunga vita tramandate dalle antiche culture la cui efficacia è stata confermata dalla scienza moderna. E un profumo per voi? Voi preferite il gelsomino, il bello di notte che protegge le donne. Un aroma, molto profumato, che risveglia i sensi assopiti.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: pieno di idee

Il simpatico e veloce folletto dello zodiaco vi tiene compagnia specie da metà mese in poi, con le sue idee, i suoi progetti, i suoi comunicati stampa, le sue news, i suoi appuntamenti, i suoi spostamenti e i suoi colloqui. Vi piace molto questo pianeta, lo adorate e venerate. Magari non ve ne frega nulla dell’amore, infatti Venere è ostile e a voi non fa un baffo. Piuttosto schiacciate l’acceleratore sui pensieri ingegnosi per sbrigare più velocemente il vostro lavoro, garantendovi una buona dose di scaltrezza nelle trattative d’affari, nei rapporti con i clienti e con i fornitori. Avete dalla vostra pure Nettuno e Plutone, che esaltano le vostri doti di persuasione e di creatività. Certo, vi affannate non poco, visto il transito di Marte nella vostra sesta casa solare, il settore del lavoro, della burocrazia e dell’organizzazione. Non mancano stress e iper attività, ma voi siete forti, tenaci, insomma una roccia! Vi sentite la primavera addosso, nonostante la stanchezza, ricordatevi di staccare la spina ogni tanto, siete rocce si, ma queste possono sgretolarsi. Fate una pausa trascorrendo del tempo all’aria aperta, fate passeggiate tra il verde o in spiaggia, fate un po’ di moto, leggete il libro: Vivere con gioia, gioire della vita, di Krishnananda, Amana. È scritto dallo psichiatra allievo del maestro spirituale Osho e da una terapeuta. Insieme hanno gruppi di crescita personale in tutto il mondo. La loro idea è che se si vive con autentica passione si vive felicemente. Sembra facile ma spesso la consapevolezza di ciò che appaga e piace veramente è offuscata dall’educazione, dalle aspettative altrui, dalla personale insicurezza. In questo saggio di due maestri guidano con le parole e l’esercizio a raggiungere l’autenticità e con essa la gioia. E se non vi basta, avvicinatevi vicino al profumo del ginepro, un aroma molto deciso e ideale che vi aiuta a desiderare una relazione stabile e duratura, perché evoca un amore disinteressato e magico.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2: tanta leggerezza!

Proprio bella questa primavera: leggera, energica e un po’ confusa! Vi piace avere la testa fra le nuvole? Da metà mese in poi siete accontentati!! Mercurio va in Toro e vi confonde le idee, ma a voi non dispiace affatto, anzi ci ridete su e ne fate una ironica barzelletta! Vi piace molto la leggerezza e questo mese siete accontentati: Venere, Urano, Giove, Marte, Sole, Saturno, uno stuolo di pianeti pronti a complimentarvi con voi! Fate di questo mese un capolavoro, fate tutto quello che volete, qui e ora! Non rimandate nulla a domani, vivete oggi. Si sa, siete il segno del futuro, ma si vive al presente. Realizzate una vostra opera, fatevi avanti ora, proponetevi adesso. Magari dal 17 maggio quando Mercurio vi fa i dispetti, potete rallentare la vostra corsa, sistemare un po’ di cose, aggiustare alcune cose, rivedere alcuni progetti. Si tratta solo di qualche settimana in cui è bello riposare la mente, coltivando un hobby, leggere un libro, come: Riordina la tua vita, di Hideko Yamashita. Perfetto in questo periodo con Mercurio ostile per leggerlo. Se avete amato Marie Kondo, vi piace anche questo. Il metodo di Hideko si basa su tre ideogrammi giapponesi, Dan – Sha – Ri, che illustrano i seguenti principi: Dan: non dobbiamo lasciare entrare nella nostra vita ciò che non lo merita. Sha: dobbiamo staccarci da ciò che non ci serve. Ri: dobbiamo staccarci dal desiderio di ciò di cui non abbiamo bisogno. È chiaro che la filosofia di Hideko si adatta perfettamente allo svuotamento del superfluo di cassetti e armadi ma anche della nostra esistenza. lo scopo finale è l’ordine e soprattutto la serenità. Inoltre, voi amate la fragranza di eucalipto, molto simile al mentolo, perché regala una prontezza di riflessi e lucidità mentale.

PESCI: 20/2 – 20/3: socievoli e creativi

Siete teneri e intimi, in cerca di continue certezze, edonisti, appassionati, entusiasti, a tratti pessimisti: ma il cielo è bello proprio per questo, soleggiato con sfumature di nuvole bianche che viaggiano spinte dal vento. Fantasiosi e ingegnosi, vi sentite frenati dalla quadratura di Saturno, che non vi permette di volare molto alto come volete voi, ma di farlo molto basso, evitando così cadute gravi. Si sa, la vostra fantasia vi offre veri e propri colpi di genio per chiudere in modo vincente una difficile partita professionale. Inoltre, il sestile di Plutone vi rende ambiziose e pieni di risorse. Non male questo mese se non fosse per il transito di Marte contrario che vi spinge oltre i limiti, nell’afferrare novità e occasioni. Non demordete avete tutta l’energia e la determinazione necessaria ad affrontare ogni ostacolo, Mercurio vi offre il suo appoggio permettendovi di concludere con successo progetti e trattative avviati nei giorni precedenti. Non vi mancano opportunità per cercare quello che desiderate, per migliorare la vostra posizione lavorativa, per presentarvi ad una mostra o proporre la vostra lista di libri, che acquisterete prossimamente. Mentre state pensando al vostro prossimo progetto, trovate fra le vostre collezioni di cd, le musiche di Ludovico Einaudi, lo ascoltate tutto, per intero, facendo volare la vostra mente e facendo nuotare le vostre idee nel profondo mare del litorale vicino casa vostra. Nettuno è magia per voi, vi piace molto, è il vostro pianeta governatore e vi fate guidare da lui, anche nel mare delle illusioni, nella nebbia fitta di una giornata senza sole. È il pianeta dei geni e nulla vi può fermare, vi calza a pennello e non lo vorreste cambiare con messuno. Forse potreste non sentirvi mai all’altezza, come racconta Veronica Pivetti, nel sul libro: Mai all’altezza, in cui l’attrice racconta la sua vita costellata di piccoli e grandi traumi, sviata da incontri sbagliati o improbabili ma prontamente “raddrizzata” grazie al filtro dell’ironia. Sottotitolo di questo divertente memoire non poteva che essere “Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice”. E tra un profumo e un altro, voi siete attratti dall’aroma fiorito e leggermente zuccherino dell’Ylang-ylang per sedurre e lasciarsi sedurre dalle loro fantasie. Il suo profumo dolce, sensuale e femminile molto legato ai segni d’Acqua.





