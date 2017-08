Oroscopo di lettura: Giugno 2017

Con l’entrata di Giugno pensiamo subito all’estate, e quando si pensa alla bella stagione la mente vaga tra le onde del mare, tra gli sport acquatici, ma anche alle lunghe passeggiate sul bagnasciuga. L’umore è ottimo e la voglia di vivere è alle stelle. Ebbene sì… tutto quello che fa star bene è il movimento, la voglia di bruciare calorie con tenacia e grinta, passione e fuoco, energia e motori sempre accesi.

Ogni segno preferisce uno sport: il movimento è vita; un libro da leggere: mai sottovalutare il potere di un libro, 15 minuti di lettura al giorno può avere benefici immediati; un cd da ascoltare: la musica rilassa, qualsiasi essa sia; un film da vedere: d’azione, romantico, d’avventura o le serie tv, vi immergono in una realtà diversa dalla vostra.

Sono tutti svaghi che fanno bene all’anima, a se stessi, eliminano ansie negative, pensieri labirintici, fissazioni inutili, paranoie e stress, mettendoci di buon umore e di vedere la vita con occhi diversi.

Il segno al top di questo mese è il Cancro, i nativi si riprendono alla grande, finalmente dopo mesi di letargo forzato. Smettono di girare come rane nello stagno e fanno un salto di qualità. Marte, Venere, Mercurio e Sole ballano, intorno ai cancerini, felici e baldanzosi, la danza dell’estate.

Ovvio che non tutto si risolve, rimane ancora quella latente insoddisfazione di Giove ostile, di Urano che vi costringe a cambiare rotta e di Plutone, che rivolta come un calzino il vostro inconscio. Ma voi uscite dal vostro guscio e saltate sulla sabbia annunciando a tutti il vostro ritorno, più forte, decisi e determinati che mai. Ora potete cantare a squarciagola la nuova canzone di Francesco Renga: siete nuova luce. Bravi!

Seguono i nativi dello Scorpione e dei Pesci, Toro e Vergine. Un po’ sottotono è il nativo del Capricorno, che si sente incompreso, insoddisfatto e giù di umore, ma Venere non li abbandona, perché li vuole belli e seducenti.

Un bel mese dunque, si profila davanti a noi, dove l’adrenalina e l’entusiasmo sono alle stelle, il bello di tutto ciò è che hanno il potere di cancellare note di malinconia e quel pizzico di tristezza che, spesso, fanno capolino nella vita di tutti i giorni.



(si ringrazia Icons Land per le icone)

L’oroscopo

ARIETE: 21/3 – 20/4 Questo mese non vi sentite al massimo della forma, Marte e Sole sono contrari, e pure Mercurio verso fine mese. Non avete molta voglia di comunicare, di fare, di agire, vi sentite piuttosto sottotono e l’umore a pezzi. Si tratta solo di un periodo in cui è bene approfittare per rilassarsi, scegliere le priorità e avanzare con freno a mano tirato. Nulla vi sfugge, avete sempre la protezione di Urano e Saturno che mettono una buona parola ai vostri affari. Anche i sentimenti non sono al top, ma riscoprite il calore familiare, l’intimità focolare e gli affetti cari. Gustate un bel piatto di pasta fatta in casa e un buon vino, e magari vi spalmate su quel bel divano che tanto adorate. Si sa, voi siete vigorosi ed energici, lo sport per voi è il motore della vostra vita, come anche la vostra predisposizione vi indirizza verso i motori di ogni tipo, dall’automobile, al camion passando per trattori, trebbiatrici e Formula Uno. Siete piloti nati, ottimi autisti, sempre dediti al movimento. Ma questo mese serve rallentare per poi riprendere in vista di un’estate bollente. Gli sport che preferite e che praticate sono: trekking, footing, sport d’acqua. Non è proprio un periodo per iscriversi, ma potete rinnovare l’abbonamento al mese prossimo e approfittare ora per leggere: L’Una di ferragosto di Michele Renzullo. È la storia di Patrik, un ingegnere informatico finlandese la cui vita sta cominciando ad andare a rotoli, e di Donna Lucelia, una sacerdotessa brasiliana alle prese con una minaccia che incombe sulla sua famiglia. Un film da vedere: Power Rangers. È ispirato ai super Sentai giapponesi. Nell’immaginaria cittadina di Angel Grove, cinque adolescenti ribelli con problemi di integrazione, vengono scelti dal Destino per vestire i panni della nuova generazione di Power Rangers. I guerrieri mascherati sono chiamati a proteggere la terra dalle forze del male. Il male, questa volta, si presenta sotto le avvenenti sembianze della potente strega intergalattica Rita Repulsa che, sconfitta dalla vecchia squadra di eroi, è in cerca di vendetta. Grazie alle incredibili capacità acquisite e all’aiuto indispensabile del mentore Zordon, i ragazzi capiscono che l’unico modo per difendere il pianeta dagli attacchi alieni è unire le forze e fidarsi l’uno dell’altro. Un vinile da acquistare: Blackstar di David Bowie.

TORO: 21/4 – 21/5 Venere e Marte sono con voi: sentimenti e sesso vanno a braccetto. Trionfano la passione e i sensi. Siete dolci e sensuali, pieni carezze e parole fatte di miele e zucchero. Date appuntamento alla vostra persona amata e invitatela fuori per una passeggiata al chiaro di Luna, dopo una bella cena. Avete voglia di esprimere i vostri sentimenti, Mercurio è con voi! Avete voglia di fare sesso dolce e romantico, Marte è pure con voi! Alla sera vi piace passeggiare lungo dei viali di campagna, sentire il cinguettio degli uccelli, osservare il cielo, sperando che una stella possa cadere per esprimere un desiderio. Venere vi suggerisce parole d’amore, gesti affettuosi e nuove conquiste. È un bel mese, dunque, per portare avanti i vostri progetti, qualunque essi siano: affari? Avete successo! Amore? Conquistate la vostra fiamma! Soldi, anche quelli non vi mancano! Avete voglia di stare bene con voi e chi vi circonda tutti i giorni, Giove è sempre con voi! Venere vi accarezza e vi addolcisce! Tutto gira intorno a voi, tra un appuntamento e un altro, vi piace leggere: Una relazione di Carlo Cassola. Mario, giovane padre di famiglia, riallaccia i rapporti con Giovanna pensando di intrecciare una breve relazione extraconiugale che si trasforma però in un legame profondo. Da questo romanzo il film L’amore ritrovato. Litorale toscano, 1936. Giovanni Mansani ha trent’anni, un buon impiego in banca, una moglie, un figlioletto. La sua vita scorre senza angosce né tormenti ma anche senza emozioni profonde. Un giorno durante uno dei suoi quotidiani spostamenti in treno per raggiungere il posto di lavoro, rivede Maria, una sua vecchia fiamma. A Giovanni, in cerca di avventure, sembra naturale puntare su di lei: è una cosa con cui è già stato, ha avuto molti uomini e riaverla per una avventura non sarà difficile. Infatti non lo è. Un cd da acquistare: Made in Italy di Luciano Ligabue. GEMELLI: 21/5 – 21/6

Vi piacciono gli sport ma di squadra. Marte è sempre attorno a voi tutti i giorni, richiamandovi a non stare fermi, fare tante cose, esprimere sempre il vostro potenziale energetico, che se “imprigionato” può trasformarsi in ansia e scatti di nervi. Una costante attività vi aiuta a mantenere un aspetto giovanile e un fisico scattante. Non vi piace molto competere, preferite sempre un gioco collaborativo, di qualunque sport si tratti. L’importante è divertirsi!! Questa è l’estate giusta per farlo, il dio della comunicazione vi terrà per mano per buona parte del mese, rendendovi più simpatici, chiacchieroni, sempre alla ricerca di novità. La noia è bandita, il vostro cellulare squilla tra sms e mail. Siete il classico amico che tutti vorrebbero avere, il vicino della porta affianco a cui tutti vorrebbero bussare per un bicchiere di zucchero, una spalla su cui confidare le proprie tristezze. Siete un segno d’Aria, magari non siete sempre disponibile, ma per trascorrere una serata all’insegna del divertimento voi ci siete! Ora dove si va? Magari al cinema per un film da vedere: La bella e la bestia. La celebre fiaba torna sul grande schermo in una nuova rivisitazione. L’amore vince, trionfa e vissero felici e contenti. Un racconto che è rimasto nella memoria di molte persone. Ventisei anni dopo il film d’animazione che per primo sfondò la barriera della nomination all’Oscar come Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incantati: il villaggio francese di Belle e il castello stregato della Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera e la sua tazzina, il piccolo Chicco, trascorrono l’esistenza prede di un sortilegio, sperando che non cada anzitempo all’ultimo petalo di una rosa o non torneranno mai più umani. Un romanzo da leggere, che non tramonta mai: Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Nell’ottobre 1928 Virginia Woolf viene invitata a tenere due conferenze sul tema Le donne e il romanzo. È l’occasione per elaborare in maniera sistematica le sue molte riflessioni su universo femminile e creatività letteraria. Un cd da ascoltare con animo sognante: A head full of dreams dei Coldplay.

CANCRO: 22/6 – 22/7

A meno che Marte non sia molto forte nel vostro tema, per esempio congiunto al Sole o all’Ascendente, la vostra predisposizione allo sport non è particolarmente spiccata. Al massimo potete essere uno sportivo da poltrona, un esperto di calcio o di altri sport. Si tratta di pigrizia? In parte si. Di scarso senso della competizione? Anche. Questo non significa che nella vita voi non siate un combattivo, anzi. Solo che se combattete lo fate per voi, per raggiungere i vostri obiettivi e non per fare a gara con gli altri. Considerando che un po’ narciso lo siete, è possibile che voi decidiate di praticare una moderata attività fisica per migliorare il vostro aspetto! Eppure questo mese sorprendete tutti: Marte nel vostro cielo vi invita a praticare sport tutti i giorni: preferite sport acquatici, si sa quanto l’acqua vi faccia bene. Addirittura rinnovate l’abbonamento in piscina per fare acquagym tutte le sere. Trovate il modo di condividere i vostri piaceri con i vostri amici più intimi, uscite dal vostro guscio e ritornare a riveder le stelle. Il vostro umore è alto, ora siete più simpatici e meno lunatici, più vitali e fate un pieno di energia. Non sembrate più voi!! Dopo un lungo periodo di forzato letargo, in cui niente andava come avreste voluto, ora le strade sono in discesa e tutto diventa meno complicato. Decidete di andare al cinema e scegliete di vedere: Planetarium. Parigi. Sul finire degli anni Trenta Kate e Laura Barlow sono due spiritiste americane impegnate in una tournée mondiale. Le loro doti medianiche colpiscono l’importante produttore André Korben il quale vuole risollevare le sorti della sua casa cinematografica compiendo un’impresa strabiliante: impressionare sulla pellicola la presenza di uno spirito. Un libro da leggere? Scegliete Siddhartha di Herman Hesse. Chi è Siddhartha? È uno che cerca di vivere intera la propria vita. Passa di esperienza in esperienza, dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione agli affari e non si ferma presso nessun maestro, perché ciò che va cercato è il tutto che si veste di mille volti cangianti. Un vinile da ascoltare con grande energia: Born to run di Springsteen.

LEONE: 23/7 – 23/8

Potente e solare, fiero e vanitoso: per voi lo sport deve essere finalizzato a due obiettivi sostanziali: vincere sempre. Si, perché se voi non arrivate primi non ci provate gusto. E poi perché gli sguardi ammirati degli altri vi fanno produrre miliardi di endorfine gratificandovi quasi quanto un incontro d’alcova. Oltretutto, il vostro Marte così vigoroso vi permette molto probabilmente anche a sforzi d’una certa consistenza, per quanto sarebbe preferibile che voi non esageraste. Giugno vi presenta un po’ di fiacca, ma nulla che non vi faccia muovere per bruciare un po’ di calorie come lo spinning o l’aerobica. Ma se volete praticare un’attività più rilassante c’è il golf che vi aspetta. Potreste non sentirvi in grande forma psicofisica, ma sicuramente vi state preparando per una grande estate. Intanto vi godete lo spettacolo del film di quest’anno: Lasciati andare. Elia Venezia è uno psicanalista che cura i suoi pazienti anche attraverso l’ipnosi. La sua pigrizia rasenta i languori di Oblomov, la sua taccagneria non riguarda solo il denaro ma anche le energie vitali, che conserva come se dovessero servirgli per qualche esistenza successiva. Anche il suo rapporto con la moglie Giovanna, da cui è separato in casa (ma l’appartamento in cui abitano è diviso strategicamente in due), sono improntati alla passività: lei gli lava la biancheria, gli cucina il polpettone e il venerdì lo trascina a teatro. Ma quando la ghiottoneria e il sovrappeso rischiano di creare ad Elia seri problemi di salute, lo psicanalista si vede costretto a fare ciò che detesta con tutto se stesso: un po’ di esercizio fisico. Ad allenarlo sarà una improbabile personal trainer, la spagnola Claudia, sciroccata sempre prona a cacciarsi nei guai ma dotata di una capacità speculare a quella di Elia: lui si ristruttura le menti, lei i corpi. Inutile dire che la strana coppia finirà per rivelarsi una preziosa società di mutuo soccorso e, che fra Elia e Claudia nascerà una grande amicizia. Un libro da leggere alla sera: A cantare fu il cane di Andrea Vitali. Una nottata turbolenta, ladri, fughe, amori e un bastardino ringhioso e mordace. Un vinile più venduto da ascoltare: Back to Black di Amy Winehouse.

VERGINE: 24/8 – 22/9

È un Marte dal duplice risvolto, il vostro: da una parte potrebbe inclinarvi allo sport proponendovi però obiettivi troppo elevati, talvolta velleitari, con conseguenti frustrazioni quando vi accorgete che i vostri mezzi non vi permettono di conseguire i risultati che vorreste, dall’altra potrebbe invece dissuadervi dalla competizione inclinarvi al gregariato. Insomma un bel dondolio fra due posizioni opposte, causa di un’indecisione che minaccia talvolta di bloccarvi. Certo è che se decidete di seguire un programma di allenamento, siete scrupolosi e attenti oltre che costanti. Siete un ottimo commissario tecnico, insomma un ottimo allenatore con schemi tattici precisi ed efficaci. E Giugno non è da meno per correre insieme ad amici, condividere un traguardo, giocare con la palla, avete Marte dalla vostra che vi fa compagnia per tutto il mese. Venere vi rende più belli e sensuali, più dolci e amorevoli, più seducenti e morbidi. Avete tutto dalla vostra parte. Con entusiasmo scegliete di vedere il film di quest’anno: Fortunata di Sergio Castellitto. Fortunata ha una vita affannata, una bambina di otto anni e un matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne. Fortunata combatte quotidianamente con determinazione per conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa, che per arrivare fino in fondo ai propri sogni, bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell’amore, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama veramente. Un libro da leggere al pomeriggio: I fantasmi dell’Impero di M. Cosentino – D. Dodaro – L. Panella. Il romanzo che racconta il sogno coloniale italiano. Un vinile da acquistare e ascoltare: Blackstar di David Bowie.

BILANCIA: 23/9 – 22/10

Calciatore? Boxeur? Rugbista? Quasi certamente no. Arbitro? Quasi certamente sì. Non potrebbe essere diversamente, con il pianeta dello sport piazzato nel segno della giustizia, del “giudizio” e dell’imparzialità. Il vostro è un Marte delicato e garbato ma anche ferreo e disciplinato, stimolato da un arbitraggio, potreste essere predisposto alla ginnastica artistica, all’atletica, al nuoto sincronizzato e qualunque altro sporto “ gentile” che richieda comunque disciplina. La vostra inclinazione allo sport forse non è molto spiccata, ma quando vi ci mettete sapete essere scrupoloso e determinato. E poi, uno che persegue l’armonia delle forme come voi non può rinunciare a una muscolatura tonica che suscita se non ammirazione, quanto meno approvazione e soprattutto di squadra! E in questo mese caldo, non avete molta voglia di muovervi, ma non sdegnate il nuoto, le onde del mare vi rilassano, avete bisogno di tanto relax, magari andate a vedere un bel film: Personal Shopper di Olivier Assayas. Lewis, fratello gemello di Maureen è recentemente scomparso a causa di una grave malformazione cardiaca di tipo congenito. Anche Maureen ne è purtroppo affetta. La donna vive a Parigi anche se è americana e come lavoro fa la personal shopper di una famosa e ricca star di nome Kyra. Il suo lavoro consiste nello scegliere i vestiti ideali per le esigente star, avendo a disposizione un budget stratosferico. Maureen, che è anche una medium, cerca di usare i suoi poteri per contattare nell’aldilà il gemello e per cercare di trovare così una ragione per la sua perdita. Dopo tanti tentativi, finalmente Maureen sembra entrare in contatto con una presenza spettrale che le manda ambigui messaggi e segnali. Ma la ragazza non è sicura che si tratti davvero del fratello Lewis e… Un libro da leggere sotto un albero, in compagnia del canto degli uccelli: La più amata di Teresa Ciabatti. “Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 44 anni e non trovo pace. Voglio scoprire perché sono questo tipo di adulto, deve esserci un’origine, ricordo, collego. Un vinile da acquistare e ascoltare: Lucio Dalla il meglio del cantautore.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11

In quanto a combattività e competitività non siete secondi a nessuno. Anzi, dispiegate energie a non finire nell’attività fisica. Anche se a volte avete poca volontà per dedicarvi allo sport, potreste essere discontinui, ma siete abbastanza muscolosi da reagire molto bene alla ginnastica e a qualunque attività agonistica. Gioco di squadra? Si, certo, purché vi venga riconosciuta la leadership del vostro gruppo che gestite incentivandolo e premiandolo. Avete prenotato la piscina per un mese, il vostro elemento vi rilassa e vi inebria. Non vi mancano le energie per fare lunghe nuotate, fonte di benessere psicofisico. Alla sera vi sentite carichi con voglia di amare e di vivere la trasgressione al chiaro di luna. Prendete un biglietto per il cinema e scegliete di vedere: Mal di pietre. Un film che racconta di una donna, di nome Gabrielle, cresciuta in un ambiente agricolo e piccolo borghese dove il suo sogno di vivere una passione assoluta è considerato uno scandalo. Ella è costretta a instaurare una relazione, decisa dai suoi genitori con un uomo, di nome José, operaio stagionale, che non ama. Un giorno, durante un soggiorno alle terme, dove è stata mandata a curare dei calcoli renali. La ragazza conosce André Sauvage, tenente dell’esercito rimasto ferito durante la guerra d’Indocina, che farà rinascere in lei il bisogno assoluto d’amare, e infatti, incontra l’amore vero e progetta una fuga. Passate da una libreria e scegliete di leggere: Le nostre anime di notte di Kent Haruf. Nella cittadina di Holr Colorado, Addie e Louis entrambi anziani e vedovi, iniziano una storia di intimità… trilogia della pianura. Un vinile da acquistare ed ascoltare: Lucio Battisti, Emozioni.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12

Voi e lo sport siete come i maccheroni e il ragù, come la busta e il francobollo. Sì perché nel vostro caso il pianeta dell’attività fisica si trova proprio nel segno più deputato allo sport. La vostra inclinazione all’attività agonistica e al movimento è davvero spiccatissima indipendentemente dal fatto che Marte sia o meno dominante nel vostro tema natale. Vi piacciono molto gli sport di squadra perché siete predisposti alla condivisione. Infatti il transito di Giove nella vostra undicesima casa solare vi invita a condividere idee e progetti per nuovi giochi sulla spiaggia, la sera in piazza. Non vi manca l’ottimismo e la voglia di vivere, la spinta a fare sempre cose nuove a muovervi sempre. Non c’è stanchezza che tenga. E tra uno sport e un altro, decidete di andare al cinema e scegliete di vedere: The Circle. Mae Holland è figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre è affetto da sclerosi multipla e non può permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center e d è rassegnata ad un’odissea di precarietà e invisibilità sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l’azienda futuribile per la quale lavora. The Circle, che assume cento nuovi dipendenti alla volta. E Mae super il colloquio, entrando in un universo parallelo che supera ogni sua immaginazione: un campus popolato da migliaia di giovani che lavorano insieme e frequentano le attività ludiche e sportive incessantemente organizzate dai due direttori dell’azienda. Eamon Bailey e Patton Oswald. Un libro da leggere, tra una partita di tenni e un’altra: Favole fuorilegge di Nicolai Lilin. Le favole sono sempre fuorilegge: basta dire “c’era una volta” per capovolgere la realtà con tutte le sue regole. Queste però, lo sono davvero. Un cd da ascoltare: The best of Jim Morrison.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1

La vostra attività fisica non è il massimo, ma sicuramente sarà solida e costante, garante quasi sempre di risultati ottimi sul piano della forma fisica. Non avete molto bisogno di muovervi, Marte si trova nel regno di Saturno e vi induce a esercitarvi il giusto, quanto basta ad essere gratificante e soprattutto eccellente. Non siete molto portati ad uno spirito di squadra e nemmeno a condividere con gli altri il vostro successo, specie se questi non si impegnano come voi. Giugno non vi è molto amico sotto tutti i punti di vista, l’affetto però non vi volta le spalle, quello c’è e vi sostiene nei vostri malumori. Vi sentite piuttosto stanchi e nervosi, avete poca voglia di uscire e di muovervi, ma mai di lavorare. Tra un dovere e un impegno scegliere di andare al cinema e scegliere di vedere: In Between. Libere – disobbedienti e innamorate. tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore, Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza l’emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor faranno fronte comune contro le discriminazioni. Un libro da leggere in solitudine su un’amaca: Tocca l’acqua, tocca il vento di Amos Oz. Il commovente ritratto di una coppia costretta a separarsi durante la II guerra mondiale e la loro lotta per riunirsi dopo il disastro. Un vinile da acquistare ai mercatini dell’Antiquariato: Wish you Were Here di Pink Floyd.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2

Nessuno ha uno spirito di squadra più spiccato del vostro. Questo perché il vostro Marte si trova proprio nel segno che rappresenta l’equipe, la cerchia delle amicizie, le complicità. Oltre che le alleanze, scelte con un grande senso dell’opportunità. Ciò non toglie che voi siete portati anche per gli sport individuali o ad allenarvi da solo, proprio perché l’Aquario è un segno autonomo, che sa autogestirsi e programmarsi con efficacia. Competitività? Be, insomma arrivare primo vi piace, ma se arrivate insieme agli altri è più bello. E anche se questo mese il vostro umore è piuttosto basso, avete sempre voglia di unirvi agli altri e fare lunghe chiacchierate. Urano e Saturno vi spingono sempre oltre i vostri confini, infatti il vostro motto preferito è: nessun limite eccetto il cielo. Un film d’animazione e controcorrente, proprio come lo siete voi, da vedere in compagnia di tanti conoscenti e amici: Oceania. Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un’attitudine al prossimo e un’attrazione per il mare che non sfuggono agli dei. Radiosa e felice cresce sotto l’ala protettiva del padre, capo del villaggio e lo sguardo immaginifico della nonna che favorisce la sua inclinazione al viaggio rivelandone un segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili alla scoperta delle isole del Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno sa perché. Cresciuta tra il padre che sogna per lei una vita stanziale e una nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana ha deciso di prendere in mano il timone del proprio destino e di navigare in mare aperto, oltre la barriera corallina, limite imposto dal genitore. Un libro da leggere con una bibita alla mandorla: Questa non è l’ America di Alan Friedman. Le rivelazioni shock, le storie inedite e i retroscena che svelano i segreti del paese di Trump. Un vinile da ascoltare: Comunisti col Rolex di J-Ax & Fedez.

PESCI: 20/2 – 20/3: socievoli e creativi

Sudore? Fatica? No, grazie! Pesi, sudore, flessioni? No! O al massimo ni. Questo perché Marte nei Pesci non brilla per inclinazione all’attività fisica né per spirito agonistico. In ogni caso c’è un elemento che sembra caratterizzare: la predilezione per gli sport non sport che si svolgono nell’acqua, specie del mare, come il diving e lo snorkeling, ancor meglio, se fatti in paesi da sogno fra barriere coralline spettacolari. Le vostre performance sono spettacolari e del tutto inaspettate, grazie alle quali raggiungete traguardi e conquistate trofei prestigiosi. E infatti Marte in questo mese è dalla vostra parte, infondendovi energia e carica vitale, coraggio e passione, grinta e decisione. Sospendete lo yoga per dedicarvi ad attività aerobiche, a balli di gruppo. Chissà che non possa nascere una storia d’amore passionale e romantica, quelle che fanno battere il cuore, ma che non si esauriscono nel giro di una notte. Mentre sognate, scegliete di vedere il film: Perfetti sconosciuti di Paolo Genovesi. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre si. cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Dopo Immaturi e Tutta colpa di Freud, il regista dirige una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti Sconosciuti”. Un libro da leggere in riva al mare alle prime ore dell’alba: La regola dei pesci di Giorgio Scianna. Quattro banchi vuoti nella stessa classe non passano inosservati. E impongono agli adulti qualche domanda. E tra un profumo e un altro, voi siete attratti dall’aroma fiorito e leggermente zuccherino dell’Ylang-ylang per sedurre e lasciarsi sedurre dalle loro fantasie. Il suo profumo dolce, sensuale e femminile molto legato ai segni d’Acqua.





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts