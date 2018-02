Oroscopo di lettura: febbraio 2018

I pianeti girano imperterriti indicandoci nuove vie per migliorare il nostro quotidiano, a partire da un sano regime alimentare, dalle lunghe passeggiate, alle condivisioni di progetti con persone che ci piacciono. Non esistono oroscopi belli e meno belli, ma esistono dei suggerimenti dettati dalle stelle per vivere sani, sereni e felici, magari riscoprendo il valore, la bellezza e il profumo di un romanzo.

Il mese si presenta con un portentoso stellium, dapprima nel segno dell’Aquario, poi nel segno dei Pesci, che si forma, precisamente, da metà mese in poi, quando le prime due settimane si respira aria di libertà e di vivere fuori dai canoni, dunque: Sole e Mercurio entrano nei Pesci giorno 19; Venere entra nel segno il giorno 11; mentre Nettuno già ci sta da tempo!



ARIETE: 21/3 – 20/4 Urano in Ariete e Saturno in Capricorno hanno messo il turbo alle vostre giornate. Sono degli ottimi alleati per raggiungere i vostri obiettivi, per inseguire i vostri traguardi, per arrivare al successo, ma a volte bisogna rallentare, se non addirittura frenare, per ricaricarsi e ripartire di nuovo! Abbassate il volume di quella voce che vi esorta a fare di più ed essere perfetto. Esercitatevi a fare di meno e spontaneamente. Marte favorevole vi invita ad accelerare i vostri progetti ma dopo ogni step fermati e festeggia! Il profumo di un romanzo: Allontanarsi di Elizabeth Jane Howard. Quarto libro della saga dei Cazalet. Luglio 1945: la fine della guerra, tanto attesa nei volumi precedenti, ora pone ognuno davanti a delle scelte importanti.

TORO: 21/4 – 21/5 Il transito di pianeti in Aquario, nella prima parte del mese, vi spinge a imparare a distinguere quello che desiderate da quello di cui avete bisogno. Sono due cose molto diverse. Nella seconda parte del mese pianeti girano a vostro favore, formano straordinarie geometrie in aspetto positivo al vostro Sole, infondendovi molta fiducia in voi stessi spingendovi a coltivare una grande autostima. Siete un segno molto conservatore e trovate soddisfazione stando con i vostri cari, ma in questo periodo siete curiosi ad andare oltre il vostro orticello, chissà che un manuale di cultura orientale vi faccia cambiare idea! Il profumo di un romanzo: Eravamo in via Solferino. 40 anni di vita al corriere di Vincenzo Sardelli – Giuseppe Gallizzi. Storia della testa simbolo del giornalismo italiano. GEMELLI: 21/5 – 21/6

La prima parte del mese è molto benefica per voi e vi infonde ottimismo e benessere, specialmente nell’ambito culturale, potreste fare nuove conoscenze o decidere di intraprendere nuovi studi. Poi, nella seconda parte del mese gli impegni e le scadenze vi mettono quasi a ko, facendovi perdere la pazienza e non cercare più stimoli per crescere. Nei mesi precedenti Saturno contro vi ha invitato a essere grande, a prendervi delle responsabilità, ad assumere nuovi ruoli importanti. Ma soprattutto a fare pace con voi stessi, scoprendo i vostri punti di forza e farne un tesoro. Saturno ora vi ha lasciato nuove lezioni di vita, che grazie alle quali potete vivere di rendita senza essere giudicati superficiali, ma prendendo e mantenendo i vostri impegni, anche più pesanti. Il profumo di un romanzo: Il sigillo degli Acquaviva di Ornella Albanese. 1165. Dopo aver posato l’ultima tessera del mosaico della cattedrale di Otranto, Sara è costretta a separarsi dell’amato Yusuf.

CANCRO: 22/6 – 22/7 Con Plutone e Urano contrari vi sentite spesso in alto mare! Non è un periodo idilliaco, ma sicuramente nei momenti di tormenti interiori sapete tirare fuori il meglio di voi, grazie ad un favoloso Giove che vi infonde fiducia in voi e ottimismo. Approfittate di questi mesi per approfondire, studiare, magari anche viaggiare, evitate di chiudervi a riccio, andate incontro a nuove possibilità. Voi siete sensibili, non fragili, siete emotivi non piagnucoloni. Si sa, dopo la tempesta vien il sereno, parola di Giacomo Leopardi, un cancerino come voi! Il profumo di un romanzo: La donna di Einstein di Marie Benedict. Il ritratto emozionante dello straordinario personaggio femminile che si cela dietro il grande genio.

LEONE: 23/7 – 23/8

Urano vi ribalta ancora come un calzino, ma voi non vi perdete d’animo, anche se la prima parte del mese è davvero dura e faticosa. Ruggite alla grande le vostre richieste d’aiuto, imparate a delegare e a condividere i vostri progetti con altri. Nessuno vi toglie quella corona da re della foresta. Quando la vostra volontà è chiara, ottenete facilmente i risultati sperati. Ora non serve che incrociate le dita: il successo è una conseguenza del vostro impegno e della vostra etica professionale. Organizzate dei week end fuori porta per festeggiare con i vostri amici, con il vostro partner, con la vostra famiglia. Praticate la meditazione, approfondite quelle discipline olistiche che tanto vi affascinano, leggete testi che trattano l’Oriente, chissà che non possa nascere qualcosa affine a voi! Il profumo di un romanzo: L’amore che mi resta di Michela Marzano. Affondando il bisturi nel dolore assoluto, Michela Marzano trova le parole esatte per nominarlo.

VERGINE: 24/8 – 22/9

Siete cauti, prudenti e controllati in ogni momento della vostra vita, non siete mai in ritardo, amate prepararvi in anticipo, rispettate le scadenze e siete molto in anticipo, ma Nettuno opposto al vostro Sole e Marte in Sagittario ostile vi destabilizzano, o meglio mandano all’aria tutti i vostri progetti, ben preparati dettaglio per dettaglio. Una soluzione c’è per non farvi sentire degli alieni: lasciare un po’ di spazio all’improvvisazione, al caso, seguendo il corso degli eventi e non programmandoli con largo anticipo, vi accorgete che le novità e gli imprevisti sono molto eccitanti e dai quali potreste imparare molto, se non addirittura copiarli! La vita sarebbe più leggera,siete essere umani con grandi chance ma anche con grandi turbamenti, che vi spaventano e invece vi sorprendono. Il profumo di un romanzo: La vita senza Sara Amat di Pep Puig. Una storia tenera sull’ultima estate dell’infanzia, i turbamenti del primo amore e l’incontro con la grande letteratura.

BILANCIA: 23/9 – 22/10

Con lo stellium di pianeti di transito nel segno dell’Aquario nella prima parte del mese è il momento di riacquistare quella fiducia che credevate persa in voi stessi, è il tempo giusto per migliorare gli aspetti della vostra vita, nonostante Urano mette in discussione alcuni vostri sentimenti, come ad esempio quella freddezza emotiva che tanto vi contraddistingue! L’entusiasmo di Venere vi permette di osare e magari di rischiare quel tanto che vi basta per cambiare lo stato delle cose. E’ tempo di trasformare i tuoi farò in oggi faccio, perché avete la fortuna e l’ispirazione giusta per riuscire al primo colpo. Circondatevi di cose che amate tanto, sì, valgono anche le scarpe! Il profumo di un romanzo: Memoria di ragazza di Annie Ernaux. Il nuovo attesissimo libro dell’autrice Premio Strega Europeo 2016.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11

Con Nettuno di transito nella vostra quinta casa solare, è tempo di tirar fuori quella creatività chiusa nei cassetti da tanto tempo. Saturno trasforma i vostri sogni in realtà, portate le vostre ambizioni in alto, alcune situazioni temporanei diventano definitive molto più in fretta di quello che vi aspettavate. In questo frangente non c’è spazio per ripensamenti, pensateci bene prima di dire si! I progetti condivisi con i vostri collaboratori avranno successo, specie nella seconda parte del mese, grazie ad uno stellium di pianeti nel segno dei Pesci e di Babbo Giove! Avete deciso di fare acquisti? Solo prodotti equosolidali, vi raccomando! Il profumo di un romanzo: Nei tuoi occhi di Nicholas Sparks. Sotto una pioggia torrenziale, il destino intreccia l’incontro di Colin e Maria. Riuscirà il futuro a cancellare i demoni del loro passato?

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12

Il vecchio e saggio Saturno, tempo fa, vi ha messo in riga già da qualche tempo, ma siete felici e contenti, oltre che persone nuove. Vi accorgete che il vostro entusiasmo è più smorzato di prima. vedete la vita con una colorazione diversa, sotto un’altra lente di in gradimento e ciò vi turba non poco! Nuovi ruoli in azienda e maggiori responsabilità vi costringono a rivedere alcuni progetti. Si tratta di un periodo che vi suggerisce di cambiare le vostre priorità, specie nella seconda parte del mese. Sapete che niente rimane immutato e che tutto cambia, le cose intorno a voi e voi stessi. Tirate fuori l’ottimismo che c’è in voi, lo stellium di pianeti di transito nella vostra terza casa solare, nella prima parte del mese, vi invita ad invitare i vostri amici a casa a bere un drink o a programmare il prossimo week end per una gita fuori porta. Il profumo di un romanzo: La pista Pasolini di Pierre Adrian. Un francese viene in Italia sulle tracce dell’amato Pasolini. Un reportage dell’anima, intrecciato con le parole stesse dello scrittore.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1

I favori di Babbo Giove vi permettono di organizzare al meglio i vostri affari: croce e delizia della vostra vita! Sicuramente non siete andati in ferie quest’anno, Saturno vi richiama all’ordine! Quel Plutone congiunto al vostro Sole non vi fa dormire sonni tranquilli, le ambizioni sono il vostro forte, il successo è il vostro pane quotidiano. Occhio allo zampino di Urano che potrebbe deragliare la vostra corsa verso altre destinazioni, serve rallentare più spesso e fare il punto della situazione. Siete maestri nel prendere tempo e riflettere, ma ora serve più tempo e guardarsi intorno, Giove ostile potrebbe regalarvi illusioni! Il profumo di un romanzo: La fine dei vandalismi di Tom Drury. Il primo episodio della trilogia di Grouse Country, ragnatela di cittadine in un immaginario Midwest.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2

Ebbene si, Urano, e con la complicità dello stellium di pianeti in a casa vostra vi regalano entusiasmo e una svolta nella concretizzazione dei vostri successi! Una promozione sul lavoro, il conseguimento di una laurea, l’acquisto di una casa, un nuovo nato in famiglia, un trasferimento all’estero, alla faccia di un Giove dispettoso che vi costringe a ridimensionare i vostri sogni e le vostre aspettative. Si tratta di studiare meglio le strategie, mentre Urano è sempre lì che vi stravolge la vita come piace a voi, Saturno è il vostro alleato che vi permette di consolidare i cambiamenti, Certo, siete iper connessi col mondo intero, troppi contatti, troppi progetti in corso. Nel tempo libero staccate tutta la tecnologia, allontanatevi dai social e uscite fuori per una passeggiata, notate che ci sono novità anche nel vostro cortile, semplicemente parlando col vostro vicino di casa. Il profumo di un romanzo: L’eredità segreta di Danielle Steel. Lettere, gioielli, fotografie compongono il misterioso lascito di un’anziana contessa. Intrigo, azione e amore nel nuovo romanzo dell’autrice.

PESCI: 20/2 – 20/3

Nettuno nel vostro cielo, complice un favoloso stellium nella seconda parte del mese, vi porta in mare aperto, dove non esistono né limiti né regole, ma spesso troppe illusioni e troppi sogni impossibili da realizzare. Ora avete Saturno favorevole che concretizza tutti i vostri sogni. E come se non bastasse, avete Giove dalla vostra che amplifica e allarga tutto ciò che tocca. Sognate in grande, tutto può succedere e accade secondo i vostri piani. Magari scoprirete quanto è importante avere dei punti di riferimento solidi su cui fare affidamento, complice un Plutone ambizioso che vi fa volare alto suggerendovi grandi opportunità! Il profumo di un romanzo: Babilonia di Yasmina Reza. Dalla scrittrice autrice dell’acclamato Il dio del massacro, una feroce variazione sulla solitudine, la vita di coppia l’abbandono.





