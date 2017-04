Oroscopo di lettura: Aprile 2017

Un libro è uno dei migliori alleati del benessere dell’anima, che si tratti d’avventura, di un romanzo, di un saggio o di una narrativa, qualsiasi cosa voi leggiate è ben letto. Potete accumularli sul comodino, spargerli per la vostra stanza o riporli nell’enorme libreria del vostro soggiorno, essi sono i vostri migliori amici e la vostra migliore compagnia.

I libri non vogliono sostituire le relazioni sociali o una chiacchierata con un amico in un bar, davanti a un dolce al cioccolato, ma sicuramente sono un toccasana per la propria mente.

Mentre vi recate in libreria per scegliere un classico o l’ultima novità letteraria, leggete il consiglio delle stelle e i loro movimenti, nello specifico seguite Mercurio e la sua curiosità, la sua apertura mentale, i suoi spostamenti da una libreria a un’altra, da un sito web a un altro; seguite Venere che regala l’amore per la lettura; seguite Giove per il piacere di leggere e divorare ogni libro che troviamo fra gli scaffali.

Quando pensiamo a aprile, pensiamo al detto: “Aprile, dolce dormire”, sicuramente ci suggerisce di adagiarsi a sfogliare una rivista o un manuale fai da te, cercando curiosità e suggerimenti per la propria creatività.

I transiti di aprile sono una danza allegra, fatta di importanti passaggi non indifferenti, come Marte che entra nel segno dei Gemelli, a stimolare ancor di più l’intelletto dei nativi; Mercurio fa la sua new entry nel segno del Toro a suggerire ai nativi di “pensare lento”. Voglio sottolineare che i migliori pensatori e filosofi hanno nel proprio cielo di nascita uno splendido Mercurio in Toro.

Venere rientra in Pesci, ebbene sì… la dea dell’amore e del benessere sente il bisogno di nuotare nelle acque del dio Nettuno, per cui si spera in amori romantici e sognanti. Quale miglior suggerimento ci indicano le stelle, allora?

Parlar d’amor, scegliendo romanzi d’amore o, per chi non fosse molto attratto dall’argomento, magari perché San Valentino è già trascorso, buttandosi sui saggi, sulla narrativa o sui manuali per il tempo libero. La scelta è vasta, ma leggiamo cosa indicano le stelle!

Un film da vedere al cinema? Date uno sguardo alle recensioni, comprate il biglietto per Beata ignoranza! , con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Una commedia che racconta le vicende di due amici/nemici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente commedia sulla dipendenza dai social.

Voi siete così semplici e diretti, non amate inutili complicazioni. Le cose sono chiare, non c’è bisogno di andare a cercare ciò che sta nell’invisibile. Siete forza e luce, siete il segno della primavera, della rinascita, quando tutto si risveglia, dopo un lungo e rigido inverno.

Un po’ difficile per voi, che siete molto abituati a muovervi sempre, vi sentite costantemente spinti a fare più del dovuto, a agire e reagire come tigri nella foresta, infatti Urano di transito nel vostro cielo non vi risparmia affatto, anche se sentite di essere un po’ in riserva, specialmente col transito di Marte in Toro.

Un film da vedere al cinema? Date uno sguardo alle recensioni, comprate il biglietto per Silence , dal regista Martin Scorsese. E’ basato sull’omonimo romanzo dello scrittore Shusaku Endo e racconta la storia di due missionari gesuiti che intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17° secolo per ritrovare il proprio mentore e indagare su presunte persecuzioni religiose.

Voi siete pazienti, rigorosi, metodici, assaporate il libro pagina dopo pagina, come se fosse una golosa pietanza da gustare con lentezza. Graualmente vi interessate al libro, apprezzando lo stile e il contenuto per poi riflettere e ricordarne le sensazioni. Affettivi e sensuali scegliete Honoré de Balzac, Charlotte Bronte, Nabokov, Bulgakov e il grande Shakespeare. A tratti, siete interessati anche dai libri drammatici, come i racconti della Mazzantini, nativa dello Scorpione.

Vi piace alla sera leggere il vostro romanzo sull’amaca costruita da voi. Le ore di luce sono aumentate e non c’è niente di più bello che rilassarsi sotto un albero con un bel libro in mano. Tutto ciò è la vostra oasi di benessere e di pace, in compagnia del vostro amore di sempre o di una nuova conquista. Qualunque sia la vostra situazione sentimentale, vi godete la tranquillità del posto.

Un film da vedere al cinema? Date uno sguardo alle recensioni, comprate il biglietto per La La land. È un film del 2016, che racconta una storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti tra gli anni 50 e 60. Il titolo del film è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel mondo dei sogni o fuori dalla realtà.

Un saggio di psicologia che vi fa pensare a una riflessione importante su un periodo della nostra vita di cui si parla poco: per timore, ritrosia, vergogna, semplicemente, per scaramanzia.

E per tipi come voi, sempre curiosi di tutto, in questo mese, scegliete di leggere: La curiosità non invecchia , di Massimo Ammaniti.

Ossa rotte, cuore spezzato, tanto freddo dentro di te. Non riesci a camminare, rimani lì sdraiato a terra, tremi tutta mentre urli il tuo dolore, sperando che qualcuno ti tenda la mano, ti aiuti a rialzarti. Inutile aspettare quel qualcuno, devi farcela da solo. Ti accorgi, però, che le tue vecchie ferite si riaprono, prendi coscienza che non sono guarite, forse non avete ancora imparato nulla. Serve tempo e Saturno vi sta dando tanto tempo.

Nonostante le spinte improvvise di Urano, che da tempo vi catapulta in diverse realtà, senza capire nulla, in questo mese vi ritrovate a riflettere sull’andamento della vostra vita. Siete attivi, vi piace fare e ottenere risultati. La vita per voi non si limita a contemplazione, sentimento e fantasia, ma è azione e trasformazione. Parecchie cose sono cambiate e stanno cambiando, vi accorgete che siete cambiati per prima voi stessi. La colpa sapete di chi è? È di Saturno che vi insegna, fino alla fine dell’anno, la dura legge della vita. Bando alle superficialità, benvenuta responsabilità e consapevolezza.

CANCRO: 22/6 – 22/7: momenti di evasione Con Mercurio che entra in Toro e Venere che rientra nel segno dei Pesci, finalmente riprendete fiato, una boccata d’ossigeno non ve la toglie nessuno. State vivendo un periodo di tensione, state perdendo la pazienza e la voglia di agire e reagire. Non dimenticate la straordinaria forza delle vostre chele. Il granchio le usa per procurarsi il cibo, per difendersi dagli attacchi, ma anche per dare il via a forme di corteggiamento. Anche voi fidatevi di più della vostra potenza, della vostra forza e del vostro intuito. Approfittate di questo mese per avanzare richieste, per chiedere permessi, non un aumento di salario, perché Giove contrario non ve lo permette, per ora! Ma comunque la vostra mente è più lucida, attiva e reattiva, dotata di memoria, rispondendo a continue sollecitazioni dei ritmi rapidi di ogni giorno senza margine di errore. Torna la voglia di amare, condito da tanta dolcezza e senso di appagamento.

Non perdete l’entusiasmo di andare in libreria e scegliere l’ultimo romanzo di una delle più amate scrittrici italiane: Chiara Gamberale con il suo Qualcosa .

Proponetevi, avanzate richieste, Mercurio vi favorisce un dinamismo naturale, il vostro umore è alto, avvertite un senso di benessere psico fisico, corpo e mente sono in un stato di grazia. È molto bello questo momento, sfruttatelo, non rimandate, osate rischiare, sapete quando fermarvi e quando proseguire. Voi adorate buttarvi, con energia, nelle situazioni, specie quando vi appassionano. Ci sono momenti in cui vi dimenticate completamente del senso del pericolo, fino a quasi a far scomparire la parola paura dal vostro dizionario.

VERGINE: 24/8 – 22/9: anche il disordine è vita!Il transito positivo di Mercurio nella vostra nona casa vi porta a allargare i vostri orizzonti, a affacciarvi verso nuove culture, a leggere nuove storie, a imparare una lingua straniera o a suonare uno strumento musicale.

Qualunque esso sia, avete la grinta e l’energia necessaria per intraprendere nuovi percorsi di studi, di conoscenze letterarie, filosofiche e teologhe. Non mancano occasioni per un avanzamento di carriera, per nuove responsabilità o semplicemente vi vedete costretti a rinunciare a qualche incarico importante con rammarico per acquisire nuovi ruoli. Meritate di più, fatevi calere, voi preferite sempre procedere per grai, a piccoli passi, ma certi e stabili.

Certo Saturno e Nettuno contrari destabilizzano la vostra quotidianità, il vostro tran tran di tutti i giorni e improvvisamente vi trovate delle cose fuori posto, che vanno oltre il limite della vostra perfetta stabile organizzazione.

Siete molto dediti al lavoro, fedeli e affidabili, coerenti e puntuali, qualunque cosa facciate è un successo! Siete così precisamente organizzati, che non avete bisogno di un planning, tutte le cose sono al proprio posto e semmai, succede che si genera un caos, qualcosa esce dal vostro controllo, non ne fate un colpa, perché quel disordine è vera vita.

Voi siete molto attenti, fini, garbati. Per voi la lettura ha un valore terapeutico, è un modo per distrarsi dalle preoccupazioni quotidiani. Preferite i saggi, ma anche la narrativa, la storiografia. Tra i classici amate Ariosto, Goethe, Verga, Tolstoj, Camilleri e Stephen King. Ovvio, per l’attrazione degli opposti, I Miserabili di Victor Hugo.

Vi comprate tutti quei libri che sono nella vostra lista, scegliete di leggere il romanzo: Le donne di troppo, di George Gissing. Con la verve del romanzo di costume di Jane Austen, nella Londra di Dickens e Thackerary, l’autore racconta varie storie d’amore intrecciate con problemi di soldi e aspirazioni sociali.

Un film da vedere? Comprate il biglietto per: Questione di Karma. È un film commedia interpretato da Elio Germano e Fabio de Luigi. Il film racconta la storia di Giacomo, grande erede di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambia la vita di Giacomo dicendogli che ha individuato l’attuale reincarnazione del pare, morto quando lui era ancora piccolo. La reincarnazione si tratta di Mario Pitagora, un uomo interessato solo ai soldi. Questo incontro cambia definitivamente le loro vite.