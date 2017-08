Il mio nome Ã¨ rosso, di Orhan Pamuk

Il racconto si svolge ad Istanbul nel 1591 e ruota intorno ad un omicidio. Un miniaturista, che in gran segreto lavorava assieme ad alcuni colleghi ad un libro per il sultano, viene ucciso. Il libro viene tenuto segreto perché lo si vuole realizzare usando le tecniche europee. Uno ad uno i vari personaggi prendono la parola rivolgendosi direttamente al lettore, fornendo quindi il loro punto di vista. E’ un libro molto interessante, scritto con una tecnica originale e che ci porta in una cultura diversa dalla nostra, dove le arti pittoriche sono considerate al limite del peccato. Buona lettura

Info utili

Titolo e autore originale: Benim Adim Kirmizi, Orhan Pamuk Titolo e traduttore italiano: Il mio nome è Rosso, Marta Bertolini, Semsa Gezgin Collana, editore e anno: Super ET, Einaudi, 2005 ISBN o ISSN: 9788806181970

Link di approfondimento

