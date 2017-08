Io sono un gatto â€“ Natsume Soseki

Siamo agli inizi del novecento, un periodo di transizione per il Giappone che si stà avvicinando all’occidente.

La storia è scritta in prima persona da un gatto, a cui nessuno ha mai dato un nome, che vive a casa di un professore di inglese e ne descrive le sue patetiche giornate, passate a dormire, lamentarsi dei suoi problemi di stomaco, spettegolare e filosofeggiare con i suoi amici.

Tutto il libro si svolge praticamente in quello che si può considerare il salotto della casa, dove il professore riceve i suoi amici e gli ex alunni che lo vengono a trovare. Qui discorrono di tutto, un po’ come un gruppo di signore mentre prendono il te, raccontando di loro ed inventandosi storie assurde.

Personalmente ho trovato il libro inconcludente, nel senso che si parla di tanto ma non approfondisce niente, ci viene riportato solo quello che vede e sente il gatto senza andare a fondo e non c’è una storia di fondo da raccontare. Poi ho il problema della scarsa conoscenza della cultura a cui si riferisce il libro, ci sono molti esempi e battute che fanno riferimento alla religione giapponese o alle loro opere letterarie, quindi se non le si conosce si perde una parte di quello che ci voleva dire l’autore.

Buona lettura





