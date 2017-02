Il nuovo manuale di stile edizione 2.0, di Roberto Lesina

Il nuovo manuale di stile è secondo me un ottimo strumento per chi ha a che fare tutti i giorni con testi da scrivere o correggere. Il manuale infatti risolve tutti i dubbi di punteggiatura e tutte quelle cose che possono metterti in crisi sul più bello: quando è che, in un testo, si possono usare i numeri in cifre, oppure quando va usata la maiuscola per i cognomi del tipo “De Crescenzo” e quando no. Insomma, un ottimo testo da tenersi accanto soprattutto se si sta redigendo un testo che deve essere perfetto anche nella forma e non solo nella grammatica, nella sintassi e nell’ortografia. Le sezioni sono svariate e coprono una quantità di argomenti che vanno dalla redazione del testo, con la suddivisione fisica in capitoli, paragrafi, parti e sezioni, alla punteggiatura, con una spiegazione chiara per ogni segno esistente, al lavoro di preparazione del testo, con analisi e revisione, e alle forme più semplici di scrittura come virgolette, termini stranieri, uso corretto dei numeri in cifre e delle maiuscole. Ci sono anche sezioni dedicate alle illustrazioni e al modo corretto di inserire note e citazioni, nonché a quello per preparare la bibliografia. Direi che è, in definitiva, uno dei testi migliori sull’argomento, ed è molto utile per tutti coloro che si trovano di fronte a una tesi da scrivere, una relazione da preparare, un documento da rivedere. Il testo toglie ogni dubbio e si rivela anche una lettura che toglie parecchie curiosità.

Info utili

Titolo e autore originale : Il nuovo manuale di stile, Roberto Lesina

Collana, editore e anno : Zanichelli, 1194

ISBN o ISSN : 9788808096029

Prezzo (in media): € € 42,20

