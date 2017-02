Riapertura delle recensioni agli esordienti

A partire dal 1 agosto 2013, riprenderanno le recensioni agli esordienti che ne faranno richiesta.

Il regolamento dell’iniziativa è molto semplice, e va letto prima di spedire la richiesta. Sono cambiate alcune cose – anche se non tantissime – e la principale è che Amazing Readers non recensirà più libri pubblicati a pagamento. Ogni richiesta verrà vagliata con controlli su siti specializzati e, se si scoprirà che l’editore è pagamento, verrà cestinata (previo avviso all’autore). Questo vale anche per autori che, eventualmente, hanno pubblicato gratuitamente con editori a pagamento; in caso contrario si innescherebbe un meccanismo che voglio evitare.

Le recensioni a libri a pagamento già pubblicate – ce ne sono alcune – rimarranno online, ma verranno segnalate da un apposito banner che segnalerà che l’editore è stato pagato per la pubblicazione (tramite gli stessi controlli di cui sopra). Per i libri autopubblicano valgono le stesse regole.

Mi dispiace se il regolamento vi sembra troppo restrittivo, ma essendo – probabilmente – da sola a fare questo tipo di recensioni devo pur mettere dei limiti, anche temporanei. Se avete domande sulle richieste e sul funzionamento delle recensioni agli esordienti, fate riferimento alla pagina che ho linkato in questo post, ed eventualmente commentate là.

Se siete invece interessati a recensire degli esordienti, vi invito prima di tutto a leggere il regolamento e verificare che vi stia bene lavorare secondo quei termini, e poi eventualmente lasciarmi un commento a questo post per offrirvi ‘volontari’.

E’ possibile inviare le richieste fin da ora. Le recensioni vere e proprie, però, non compariranno fino al 1 agosto.





