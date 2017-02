Ciao a tutti, ragazzi!

Come sapete, domenica 30 novembre si è chiuso il concorso a tema “Il veleno”, indetto da me e da Daniela, amministratrice di Bookly, maybe, e gentilmente sponsorizzato da Las Vegas Edizioni che ha offerto l’ebook de I cattivi pensieri come premio per il vincitore.

Oggi sono qui per presentarvi l’ebook del concorso e il sondaggio per votare il vostro preferito: ebbene sì, abbiamo deciso che anche il pubblico di lettori deve poter dire la sua!

L’ebook è scaricabile gratuitamente ed è in formato *.pdf, in modo da renderlo leggibile su vari dispositivi. Potete scaricarlo da qui: Concorso Il Veleno: i racconti (118 download) Nell’ebook e nel sondaggio i racconti non hanno l’indicazione del loro autore. Questo è fatto apposta, perché vogliamo che il vostro voto sia il più possibile scevro da pregiudizi che possono derivare da un’eventuale conoscenza dell’autore. Vogliamo che vi concentriate solo su ciò che è stato raccontato, e su come si lega al tema del veleno.

Per questo motivo, per il momento gli autori devono astenersi dal rivelare qual è il loro racconto.

Una volta letti i racconti, potrete votare il vostro preferito in questo sondaggio. Avrete tempo fino alla mezzanotte del 20 dicembre.

Il vostro voto potrebbe cambiare l’esito del concorso! I racconti pervenuti, in fatti, saranno giudicati da Alessia e Daniela, che attribuiranno un voto da 1 a 5 basandosi su parametri come lessico, pertinenza al tema e originalità. Una volta creata la “classifica” secondo questo sistema, al preferito dal pubblico verrà attribuito un punto bonus, che potrebbe a questo punto modificare la classifica, far vincere un racconto o determinare un pari merito.

In caso il voto del pubblico determinasse un pari merito, Alessia e Daniela rivedranno i racconti coinvolti e sceglieranno tra loro il vincitore.

Per il momento è possibile solo scaricare l’ebook, ma in serata verrà creata una pagina contenente il racconto, il sondaggio e aperta ai commenti dei lettori.

Dopo il 20 dicembre, l’ebook verrà aggiornato con i nomi degli autori.

Buona lettura e buon voto!





