Concorso a tema: il veleno

Ciao a tutti, ragazzi!

Sono felicissima di potervi finalmente annunciare il nostro primissimo concorso a tema, in collaborazione con Bookly, maybe!

Tutto nasce da Agatha Christie. Io e Daniela abbiano notato quanto vittime ha avvelenato questa autrice… e abbiamo pensato a un concorso che celebrasse il veleno e le innumerevoli possibilità narrative che offre. E ora finalmente possiamo annunciarvelo 🙂

Il concorso, totalmente gratuito, è in collaborazione con Bookly, maybe, e abbiamo ottenuto anche la sponsorizzazione da parte di Las Vegas Edizioni, che offrirà al vincitore un ebook gratuito della sua collezione, precisamente “I cattivi pensieri” di Giorgio Pirazzini.

Il tema del concorso è appunto il veleno, ed è a libera interpretazione. Vogliamo vedervi sbizzarriti: fateci vedere quanti generi si possono toccare, quante idee diverse possono nascere. Fateci vedere il veleno sotto una luce che non avremmo mai considerato.

Avete tempo fino al 30 novembre per farci avere i vostri lavori.

I racconti pervenuti saranno raccolti in un ebook, scaricabile gratuitamente, che permetterà al pubblico di leggere e dire la sua. E il giudizio del pubblico sarà determinante nello stabilire quale racconto merita la vittoria!

Se avete un racconto nel cassetto il cui tema è il veleno, o se l’argomento vi ispira, o se volete semplicemente cimentarvi, scaricate il bando per avere tutte le informazioni e fatevi avanti: aspettiamo i vostri racconti!

Se avete domande, o se qualcosa del bando non vi è chiaro, vi basta commentare qui sotto.

Attenzione: la partecipazione al concorso non implica alcuna proposta di pubblicazione da parte di Las Vegas. Lo stesso vale per un’eventuale vittoria.

Ringraziamo Las Vegas Edizioni per la gentile sponsorizzazione!







Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts