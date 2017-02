BookRepublic e un Mammut in regalo!

Seguendo su Twitter Bookrepublic, ho scoperto che oggi c’è un Mammut gratis da scaricare.

Si tratta dei Grandi Romanzi e Racconti di Fitzgerald! L’edizione è quella di Newton & Compton, ed è protetta dal Social DRM, quindi prima di scaricare verificate che sia compatibile con il vostro lettore.

Vi ho linkato la pagina dello speciale Mammut, dove sono elencati anche tutti i prossimi Mammut in uscita, con la data e il prezzo. Vi propongo di tenerla d’occhio, non si sa mai che non spunti qualcos’altro di gratuito 🙂

Io adoro i Mammut, anche nella versione cartacea. In versione ebook ancora di più, anche perché non hanno il peso fisico del cartaceo (insomma, questo volume ad esempio sarebbe 997 pagine, non esattamente comodissimo da portarsi in giro) e te li puoi sempre portare dietro.

Vi ricopio la presentazione del volume dalla pagina:

Al di qua del Paradiso

Belli e dannati

Il grande Gatsby

Tenera è la notte

Racconti dell’età del jazz Introduzione di Walter Mauro

Premesse di Massimo Bacigalupo, Giancarlo Buzzi e Walter Mauro

Edizioni integrali Nessuno come Scott Fitzgerald è riuscito a rendere l’atmosfera, i personaggi e lo stile di vita di quella particolare epoca della storia americana nota come “l’età del jazz” e a raccontare le vicende dei suoi giovani protagonisti. È la generazione degli “anni ruggenti”, vissuta con e tra due guerre, viziati rampolli di famiglie ricche persuasi che ormai tutti gli dèi siano caduti, che ogni morale e codice comportamentale siano ipocriti e desueti. Vogliono trovare altri valori, nuovi modelli. Ma è una ricerca disordinata, che spesso si perde nel caos della «giostra dell’illusorio», nell’autolesionismo dell’alcool e della droga, nella follia. Alla fine della loro corsa sfrenata troveranno amarissime delusioni, così come l’America del benessere e dell’euforico inseguimento del “sogno americano” precipiterà nell’abisso della grande crisi del 1929. Allora niente più lustrini e stravaganze, amori folli, atteggiamenti provocatori e disinibiti, solo la ricerca di un po’ di sicurezza nella bufera. La meravigliosa villa bianca di Gatsby, dove tutto è perfetto, dove è perfino possibile trovare e ritrovare l’amore vero (la felicità?), è solo una facciata. È un inganno? Può darsi che lo sia, come sono un inganno le favole. O forse sono bellissimi sogni, in cui si dimenticano dolori, miserie, solitudini, malattie, volgarità. Tutto è sospeso, fino al risveglio.





