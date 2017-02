50 libri per un anno 2015

Heylà, ragazzi! Buon Anno Nuovo!

Per quest’anno ho pensato a un po’ di novità per il sito, che vi svelerò un po’ alla volta e che spero gradiate 🙂 Ma per ora la nostra sfida di lettura regina: la 50 libri per un anno!

Solito, breve regolamento:

la sfida consiste nel leggere un numero minimo di libri all’anno. Nel 2015 siete voi a stabilire quanti! Ogni partecipante, infatti, potrà darsi un suo obiettivo. Valgono i libri letti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Consideriamo validi anche i libri iniziati nel 2014, purché buona parte sia letta nel 2015 (almeno la metà). Per partecipare, inserite il vostro link nei commenti. Il link può essere la vostra libreria anobii, una pagina personale su un vostro sito (che dovete però tenere aggiornata) o la pagina della challenge personale su goodreads. Quest’ultima è ottenuta stabilendo un numero minimo di libri da leggere in goodreads, cliccando poi su “you have read 0 of 50 books”. Quello è l’indirizzo che dovete linkare. Verrà creata una lista SOLO su excel, e sto pensando di usare Google Docs. Non è ancora pronta, comunque, ma appena lo sarà ve lo farò sapere 🙂 All’interno di questa sfida potrebbero essercene altre, quindi… occhi aperti 🙂

Lista dei partecipanti

Aggiornata al 06/03/2015

L’obiettivo comune

Quest’anno ho deciso di sommare tutti i nostri singoli obiettivi e farne uno comune. Vediamo quanto riusciamo a leggere tutti insieme?

12 partecipanti hanno letto 100 libri su 673





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts