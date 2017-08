Indice prenotazioni

ATTENZIONE: nel periodo di conversione delle vecchie recensioni al nuovo sistema, potrebbero esserci dei titoli ‘spariti’, ovvero libri già recensiti ma che non compaiono in nessun indice. Questo è dovuto al fatto che l’indice del nuovo sistema si aggiorna solo alla pubblicazione di un nuovo articolo o di una nuova pagina, e quindi potrebbero esserci discrepanze. Se non trovate il titolo che vi interessa nei vari indici, potete provare a fare la prenotazione comunque, ma attendete la conferma dell’amministrazione prima di pubblicare la recensione!

Per evitare doppioni delle recensioni sul blog, apro questo post per permettervi di “prenotarle”. Se state già preparando una recensione o avete intenzione di recensire un libro in particolare, scrivete nei commenti Titolo e Autore del libro, e verificate naturalmente che nessuno prima di voi sia intenzionato a pubblicarla.

Ho deciso di inserire un limite di tempo per la pubblicazione della recensione, pari a un anno a partire dalla data di inserimento nella lista (la data è comunque indicata nella lista). In questo modo evitiamo di bloccare troppo a lungo lo stesso libro e di intasare la lista prenotazioni.

Vi invito anche a verificare l’Indice delle Recensioni, per vedere quali sono già state pubblicate: nel caso il titolo comparisse, potete lasciare un commento sotto a quella recensione, ma non potete pubblicare un “doppione”. Una procedura veloce è utilizzare il comando Trova del vostro browser, cercando il cognome dell’autore (per evitare di trovare magari un libro con lo stesso titolo ma di un altro autore).

Per facilitarvi la ricerca delle recensioni già prenotate, eccovi l’elenco in ordine alfabetico, per titolo. Per verificare velocemente se il titolo che vi interessa è presente in lista, utilizzate il comando Trova del browser.

Nel caso il titolo fosse prenotato, avete la possibilità di contattare chi ha fatto la prenotazione e accordarvi per una recensione a quattro mani, se volete, ma nulla vi obbliga a farlo e nulla obbliga chi ha fatto la prenotazione ad accettare. Potete vedere chi ha fatto la prenotazione tramite i commenti.

La prenotazione si effettua tramite commento a questa pagina, indicando semplicemente Titolo del testo e Autore. Riceverete un’email che vi assegna la recensione.

Totale delle prenotazioni al 4 luglio 2014: 229

Addio alle armi, di Ernest Hemingway - Assigned To: Alessia Heartilly Alcantara, di Jean Marie Blas de Roblès - Assigned To: Alessia Heartilly Alla ricerca del Medioevo, di Le Goff - Assigned To: Alessia Heartilly Almost blue, di Carlo Lucarelli - Assigned To: Alessia Heartilly Amabili resti, di Alice Sebold - Assigned To: Alessia Heartilly Amori e foglie di tè, di Vasugi V. Ganeshananthan - Assigned To: Alessia Heartilly Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters - Assigned To: Alessia Heartilly Antonio e Cleopatra, di William Shakespeare - Assigned To: Alessia Heartilly Appunti per uno studio del cuore umano, di Penelope Lively - Assigned To: Alessia Heartilly Arancia Meccanica, Burgess - Assigned To: Alessia Heartilly Aristotele detective, di Margaret Doody - Assigned To: Alessia Heartilly Arte e menzogne, di Jeanette Winterson - Assigned To: Alessia Heartilly Brida, di Paulo Coelho - Assigned To: Alessia Heartilly Buongiorno Los Angeles, di James Frey - Assigned To: Alessia Heartilly Cadavere non identificato, di Patricia Cornwell - Assigned To: Alessia Heartilly Camera con vista, di Edward M. Foster - Assigned To: Alessia Heartilly Cassandra, Wolf - Assigned To: Alessia Heartilly Che la festa cominci, di Niccolò Ammaniti - Assigned To: Alessia Heartilly Chocolat, di Joanne Harris - Assigned To: Alessia Heartilly Ci vediamo nel mio paradiso, di Christel e Isabelle Zachert - Assigned To: Alessia Heartilly Ciclopi, di David Sedaris - Assigned To: Alessia Heartilly Col corpo capisco, di David Grossman - Assigned To: Alessia Heartilly Colazione da Tiffany, di Truman Capote - Assigned To: Alessia Heartilly Come funzionano i romanzi, di James Wood - Assigned To: Alessia Heartilly D’amore e ombra, Allende - Assigned To: Alessia Heartilly Dante. Il romanzo della sua vita, di Marco Santagata - Assigned To: Alessia Heartilly David Copperfield, di Charles Dickens - Assigned To: Alessia Heartilly Dentro la foresta, di Roddy Doyle - Assigned To: Alessia Heartilly Di cosa parliamo quando parliamo di libri, di Tim Parks - Assigned To: Alessia Heartilly Dicembre è un mese crudele, di Elizabeth George - Assigned To: Alessia Heartilly Dieci piccoli indiani, di Agatha Christie - Assigned To: Alessia Heartilly Donne che amano troppo, di Robin Norwood - Assigned To: Alessia Heartilly Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pinkola Estés - Assigned To: Alessia Heartilly Dubliners, James Joyce - Assigned To: Alessia Heartilly E’ crollato il British Museum, di David Lodge - Assigned To: Alessia Heartilly Ecce Homo, Nietzsche - Assigned To: Alessia Heartilly Elianto, di Stefano Benni - Assigned To: Alessia Heartilly Elogio della follia, Erasmo da Rotterdam - Assigned To: Alessia Heartilly Emma, di Jane Austen - Assigned To: Alessia Heartilly Emmaus, Alessandro Baricco - Assigned To: Alessia Heartilly Era tutta un’altra storia, di Hakan Nesser - Assigned To: Alessia Heartilly Espiazione, di Ian McEwan - Assigned To: Alessia Heartilly Eva Luna racconta, Allende - Assigned To: Alessia Heartilly Eva Luna, Allende - Assigned To: Alessia Heartilly Fahrenheit 452, di Ray Bradbury - Assigned To: Alessia Heartilly Fai bei sogni, di Massimo Gramellini - Assigned To: Alessia Heartilly Fiabe Italiane, di Italo Calvino - Assigned To: Alessia Heartilly Frankenstein, Mary Shelley - Assigned To: Alessia Heartilly Giro di vite, di Henry James - Assigned To: Alessia Heartilly Gli elisir del diavolo, di E. T. A. Hoffmann - Assigned To: Alessia Heartilly Gomorra, Saviano - Assigned To: Alessia Heartilly Ho danzato sulle rovine, di Milana Terloeva - Assigned To: Alessia Heartilly I delitti di uno scrittore imperfetto, di Mikkel Birkegaard - Assigned To: Alessia Heartilly I ferri del mestiere, di Carlo Fruttero e Franco Lucentini - Assigned To: Alessia Heartilly I grandi romanzi e i racconti, di Francis Scott Fitzgerald - Assigned To: Alessia Heartilly I mostri di Cthulhu, Lovecraft - Assigned To: Alessia Heartilly I mulini a vento degli dei, di Sidney Sheldon - Assigned To: Alessia Heartilly I racconti di Canterbury, Chaucer - Assigned To: Alessia Heartilly Il bambino con il pigiama a righe, di John Boyne - Assigned To: Alessia Heartilly Il borgo insaguinato, Candace Robb - Assigned To: Alessia Heartilly Il cardellino, di Donna Tartt - Assigned To: Alessia Heartilly Il caso dei libri scomparsi, di Ian Sansom - Assigned To: Alessia Heartilly Il caso Jane Eyre, di Jasper Fforde - Assigned To: Alessia Heartilly Il cervello. Istruzioni per l’uso, di John Medina - Assigned To: Alessia Heartilly Il cimitero senza lapidi e altre storie nere, Neil Gaiman - Assigned To: Alessia Heartilly Il custore del faro, di Jeanette Winterson - Assigned To: Alessia Heartilly Il deserto dei tartari, Buzzati - Assigned To: Alessia Heartilly Il diamante dell’harem, di Katie Hickman - Assigned To: Alessia Heartilly Il dolore perfetto, di Ugo Riccarelli - Assigned To: Alessia Heartilly Il dramma del Florida, di Rufus King - Assigned To: Alessia Heartilly Il fantasma di Canterville, di Oscar Wilde - Assigned To: Alessia Heartilly Il farmacista di Auschwitz, di Dieter Schlesak - Assigned To: Alessia Heartilly Il fu Mattia Pascal, Pirandello - Assigned To: Alessia Heartilly Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Assigned To: Alessia Heartilly Il ghost writer, di Robert harris - Assigned To: Alessia Heartilly Il giovane Holden, di J. D. Salinger - Assigned To: Alessia Heartilly Il gusto proibito dello zenzero, di Jamie Ford - Assigned To: Alessia Heartilly Il malato immaginario, di Moliere - Assigned To: Alessia Heartilly Il manoscritto dell’imperatore, di Valeria Montaldi - Assigned To: Alessia Heartilly Il mastino dei Baskervilles, di Arthur Conan Doyle - Assigned To: Alessia Heartilly Il mito di Sisifo, Camus - Assigned To: Alessia Heartilly Il nuovo mondo - Ritorno al nuovo mondo, di Aldous Huxley - Assigned To: Alessia Heartilly Il Papero da Vinci, di Walt Disney - Assigned To: Alessia Heartilly Il paziente inglese, di Michael Ondaatje - Assigned To: Alessia Heartilly Il peso della farfalla, Erri De Luca - Assigned To: Alessia Heartilly Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry - Assigned To: Alessia Heartilly Il postino di Neruda, di Antonio Skármeta - Assigned To: Alessia Heartilly Il principe e il povero, di Mark Twain - Assigned To: Alessia Heartilly Il racconto dell’isola sconosciuta, di José Saramago - Assigned To: Alessia Heartilly Il respiro del deserto, Marco Buticchi - Assigned To: Alessia Heartilly Il richiamo del cuculo, di Robert Galbraith - Assigned To: Alessia Heartilly Il sapore dei semi di mela, di Katharina Hagena - Assigned To: Alessia Heartilly Il secolo breve, Eric J. Hobsbawm - Assigned To: Alessia Heartilly Il segreto del fuoco, di Henning Mankell - Assigned To: Alessia Heartilly Il segreto di Lydia, di Finn Zetterholm - Assigned To: Alessia Heartilly Il senso di Smilla per la neve, di Peter Hoeg - Assigned To: Alessia Heartilly Il settimo manoscritto, di Fabrizio Santi - Assigned To: Alessia Heartilly Il silenzio degli innocenti, di Thomas Harris - Assigned To: Alessia Heartilly Il silenzio dei chiostri, di Alicia Giménez-Bartlett - Assigned To: Alessia Heartilly Il teatro delle streghe, Clara Mucci - Assigned To: Alessia Heartilly Il tesoro di Ercole, di Andy Mcdermott - Assigned To: Alessia Heartilly Il testimone inascoltato, di Yannick Haenel - Assigned To: Alessia Heartilly Il vecchio e il mare, Hermingway - Assigned To: Alessia Heartilly Il veleno dell'oleandro, di Simonetta Agnello Hornby - Assigned To: Alessia Heartilly Il velo sollevato, di George Eliot - Assigned To: Alessia Heartilly Il viaggio verso casa, di Catherine Dunne - Assigned To: Alessia Heartilly Io canto il corpo elettrico!, di Ray Bradbury - Assigned To: Alessia Heartilly L'anello di re Salomone, di Konrad Lorenz - Assigned To: Alessia Heartilly L'ultima fuggitiva, di Tracy Chevalier - Assigned To: Alessia Heartilly L'ultima lacrima, di Stefano Benni - Assigned To: Alessia Heartilly L’altra Grace, di Margaret Atwood - Assigned To: Alessia Heartilly L’amante di Damasco, di Rafik Schami - Assigned To: Alessia Heartilly L’anima è un lenzuolo bianco, di Aurora Venturini - Assigned To: Alessia Heartilly L’arte di amare, di Erich Fromm - Assigned To: Alessia Heartilly L’arte di dimenticare, di Anita Nair - Assigned To: Alessia Heartilly L’epopea di Gilgamesh - Assigned To: Alessia Heartilly L’immortalità, Feuerbach - Assigned To: Alessia Heartilly L’incantatrice di Firenze, di Rushdie - Assigned To: Alessia Heartilly L’insostenibile leggerezza dell’essere, Kundera - Assigned To: Alessia Heartilly L’isola dei pirati, Michael Crichton - Assigned To: Alessia Heartilly L’ombra di quel che eravamo, di Luis Sepulveda - Assigned To: Alessia Heartilly L’ultima traccia, di Charlotte Link - Assigned To: Alessia Heartilly La bambina ribelle, di Nafisa Haji - Assigned To: Alessia Heartilly La banda dei brocchi, di Jonathan Coe - Assigned To: Alessia Heartilly La biblioteca dei libri proibiti, di John Harding - Assigned To: Alessia Heartilly La biblioteca dei morti, di Glenn Cooper - Assigned To: Alessia Heartilly La biblioteca inglese, di Jorge Luis Borges - Assigned To: Alessia Heartilly La bottega dei giocattoli, di Angela Carter - Assigned To: Alessia Heartilly La boutique del mistero, di Dino Buzzati - Assigned To: Alessia Heartilly La casa degli spiriti, Allende - Assigned To: Alessia Heartilly La certosa di Parma, di Stendhal - Assigned To: Alessia Heartilly La città dei libri sognanti, di Walter Moers - Assigned To: Alessia Heartilly La compagnia dei Celestini, di Stefano Benni - Assigned To: Alessia Heartilly La contessa di ricotta, Milena Agus - Assigned To: Alessia Heartilly La cripta dei cappuccini, Roth - Assigned To: Alessia Heartilly La donna dei fiori di carta, di Donato Carrisi - Assigned To: Alessia Heartilly La fabbrica degli ignoranti, di Giovanni Floris - Assigned To: Alessia Heartilly La farfalla tatuata, di Philip Pullman - Assigned To: Alessia Heartilly La fattoria degli animali, di George Orwell - Assigned To: Alessia Heartilly La fonte meravigliosa, di Ayn Rand - Assigned To: Alessia Heartilly La formula del professore, di Yoko Ogawa - Assigned To: Alessia Heartilly La grammatica di Dio, di Stefano Benni - Assigned To: Alessia Heartilly La guerra dei figli, di Lidia Ravera - Assigned To: Alessia Heartilly La lettera perduta, di Scott Mariani - Assigned To: Alessia Heartilly La lettrice bugiarda, di Brunonia Barry - Assigned To: Alessia Heartilly La lingua salvata, di Elias Canetti - Assigned To: Alessia Heartilly La mamma del sole, di Andrea Vitali - Assigned To: Alessia Heartilly La mano di fatima, di Ildefonso Falcones - Assigned To: Alessia Heartilly La mano sinistra di Dio, di Paul Hoffman - Assigned To: Alessia Heartilly La masseria delle allodole, di Antonia Arslan - Assigned To: Alessia Heartilly La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, di Audrey Niffenegger - Assigned To: Alessia Heartilly La morte a Venezia - Tristano - Tonio Kroger, di Thomas Mann - Assigned To: Alessia Heartilly La morte nera, di Candace Robb - Assigned To: Alessia Heartilly La nota segreta, di Marta Morazzoni - Assigned To: Alessia Heartilly La pergamena della seduzione, di Gioconda Belli - Assigned To: Alessia Heartilly La peste, Camus - Assigned To: Alessia Heartilly La pianista, di Elfriede Jelinek - Assigned To: Alessia Heartilly La porta proibita, di Tiziano Terzani - Assigned To: Alessia Heartilly La principessa sposa, di William Goldman - Assigned To: Alessia Heartilly La ragazza che rubava le stelle, di Brunonia Barry - Assigned To: Alessia Heartilly La ragazza in blu, Susan Vreeland - Assigned To: Alessia Heartilly La reliquia rubata, di Candace Robb - Assigned To: Alessia Heartilly La rilegatrice dei libri proibiti, di Belinda Starling - Assigned To: Alessia Heartilly La rondine di Guadeloupe, di Ester Manzini - Assigned To: Alessia Heartilly La signora delle camelie, di Alexandre Dumas (figlio) - Assigned To: Alessia Heartilly La sinfonia del tempo breve, di Mattia Signorini - Assigned To: Alessia Heartilly La sonata a Kreutzer e altri racconti, di Lev NikolaeviÄ? Tolstoj - Assigned To: Alessia Heartilly La storia infinita, Ende - Assigned To: Alessia Heartilly La straniera, di Diana Gabaldon - Assigned To: Alessia Heartilly La testimone del fuoco, di Lars Kepler - Assigned To: Alessia Heartilly La traduttrice, di Rabih Alameddine - Assigned To: Alessia Heartilly La trama lucente, di Annamaria Testa - Assigned To: Alessia Heartilly La tredicesima storia, di Diane Setterfield - Assigned To: Alessia Heartilly La valle degli eroi, di Stroud - Assigned To: Alessia Heartilly La valle dell’Eden, di John Steinbeck - Assigned To: Alessia Heartilly La vergine napoletana, di Giuseppe Pederiali - Assigned To: Alessia Heartilly La vita secondo Jane Austen, di William Deresiewicz - Assigned To: Alessia Heartilly La vita secondo Jane Austen, di William Deresiewicz - Assigned To: Alessia Heartilly La voce, di Anais Nin - Assigned To: Alessia Heartilly Le bambole sono tutte carnivore, Angela Vallvey - Assigned To: Alessia Heartilly Le case degli altri, di Jodi Picoult - Assigned To: Alessia Heartilly Le ceneri di Angela, di Frank McCourt - Assigned To: Alessia Heartilly Le dodici domande, Vikas Swarup - Assigned To: Alessia Heartilly Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, di Michael Chabon - Assigned To: Alessia Heartilly Le ossa di Cartesio, di Russell Shorto - Assigned To: Alessia Heartilly Le persone sensibili hanno una marcia in più, di Rolf Sellin - Assigned To: Alessia Heartilly Le pietre degli avi, di Aminatta Forna - Assigned To: Alessia Heartilly Le regole della casa del sidro, di John Irving - Assigned To: Alessia Heartilly Le voci di Marrakesh, Canetti - Assigned To: Alessia Heartilly Lezioni americane, di Italo Calvino - Assigned To: Alessia Heartilly Lo scafandro e la farfalla, di Jean-Dominique Bauby - Assigned To: Alessia Heartilly Lo scudo di Talos, di Valerio Massimo Manfredi - Assigned To: Alessia Heartilly Lo spazio bianco, di Valeria Parrella - Assigned To: Alessia Heartilly Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, di Mark Haddon - Assigned To: Alessia Heartilly Madre di diecimila figli, di Christel Martin - Assigned To: Alessia Heartilly Mansfield Park, Jane Austen - Assigned To: Alessia Heartilly Manuale di lettura creativa, di Marcello Fois - Assigned To: Alessia Heartilly Margherita Dolcevita, di Stefano Benni - Assigned To: Alessia Heartilly Marina, di Carlos Ruiz Zafon - Assigned To: Alessia Heartilly Medea - Troiane - Baccanti, di Euripide - Assigned To: Alessia Heartilly Medea, Wolf - Assigned To: Alessia Heartilly Meditazioni metafisiche, di René Descartes (Cartesio) - Assigned To: Alessia Heartilly Memorie di un cartografo veneziano, Francesco Ongaro - Assigned To: Alessia Heartilly Mi fido di te, di Francesco Abate, Massimo Carlotto - Assigned To: Alessia Heartilly Morfologia della fiaba, di Vladimir Propp - Assigned To: Alessia Heartilly Nel nome del padre, di Biondillo - Assigned To: Alessia Heartilly Non dire notte, di Amos Oz - Assigned To: Alessia Heartilly Numbers, di Rachel Ward - Assigned To: Alessia Heartilly Paesaggio con bambina, di Aharon Appelfeld - Assigned To: Alessia Heartilly Pastorale americana, di Philip Roth - Assigned To: Alessia Heartilly Pelle di leopardo, di Tiziano Terzani - Assigned To: Alessia Heartilly Piccoli momenti di mindfulness, di Patrizia Collard - Assigned To: Alessia Heartilly Powerbook, Winterson - Assigned To: Alessia Heartilly Prima che faccia notte, di C. S. Lewis - Assigned To: Alessia Heartilly Promettimi che sarai libero, di Jorge Molist - Assigned To: Alessia Heartilly Q, di Luther Blissett - Assigned To: Alessia Heartilly Regalo di nozze, di Andrea Vitali - Assigned To: Alessia Heartilly Revolutionary road, di Richard Yates - Assigned To: Alessia Heartilly Ricordi di un vicolo cieco, di Banana Yoshimoto - Assigned To: Alessia Heartilly Rinascimento privato, di Maria Bellonci - Assigned To: Alessia Heartilly Sasenka, di Simon Montefiore - Assigned To: Alessia Heartilly Scritto col mio sangue, di Irene Vilar - Assigned To: Alessia Heartilly Se niente importa, di Jonathan Safran Foer - Assigned To: Alessia Heartilly Se stasera siamo qui, di Catherine Dunne - Assigned To: Alessia Heartilly Sei personaggi in cerca d’autore, Pirandello - Assigned To: Alessia Heartilly Senza parole, di Zhang Jie - Assigned To: Alessia Heartilly Siddharta, Hesse - Assigned To: Alessia Heartilly Stephanie Ammazza 7, di Janet Evanovich - Assigned To: Alessia Heartilly Sull’amore sulla morte, di Patrick Suskind - Assigned To: Alessia Heartilly Tanglewreck, di Jeanette Winterson - Assigned To: Alessia Heartilly Tentativi di botanica degli affetti, di Beatrice Masini - Assigned To: Alessia Heartilly Tesi sull’esistenza dell’amore, di Torben Guldberg - Assigned To: Alessia Heartilly The legend of Sleepy Hollow, di Washington Irving - Assigned To: Alessia Heartilly The mill on the floss, di George Eliot - Assigned To: Alessia Heartilly The Mysteries of Udolpho, di Ann Radcliffe - Assigned To: Alessia Heartilly Thérèse Raquin, di Emile Zola - Assigned To: Alessia Heartilly Three Men in a Boat, di Jerome K. Jerome - Assigned To: Alessia Heartilly Ti ricordi di me?, di Sophie Kinsella - Assigned To: Alessia Heartilly Tra due mari, di Carmine Abate - Assigned To: Alessia Heartilly Tutte signore di mio gusto, di Monica Farnetti - Assigned To: Alessia Heartilly Tutti i figli di Dio danzano, di Haruki Murakami - Assigned To: Alessia Heartilly Un mondo altrove, di Barbara Kingsolver - Assigned To: Alessia Heartilly Un segreto non è per sempre, di Alessia Gazzola - Assigned To: Alessia Heartilly Una barca nel bosco, di Paola Mastrocola - Assigned To: Alessia Heartilly Una pessima allieva, di Kate Long - Assigned To: Alessia Heartilly Undici minuti, Coelho - Assigned To: Alessia Heartilly Uno studio in rosso, di Arthur Conan Doyle - Assigned To: Alessia Heartilly Viaggio al termine della notte, di Louis-Ferdinand Celine - Assigned To: Alessia Heartilly Vieni via con me, di Roberto Saviano - Assigned To: Alessia Heartilly Voglio vivere così, Isabel Losada - Assigned To: Alessia Heartilly Weight, di Jeanette Winterson - Assigned To: Alessia Heartilly Wuthering Heights, Bronte - Assigned To: Alessia Heartilly