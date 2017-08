di

In questa pagina puoi consultare o scaricare l’ordine di lettura della Saga di Shannara, di Terry Brooks.

Come vedi ci sono due liste, redatte secondo le indicazioni del sito ufficiale; maggiori spiegazioni sotto le singole liste.

Le liste sono inserite anche in un file scaricabile, che puoi stampare e portare con te quando vai in biblioteca o in libreria, per capire qual è il libro successivo. Anche all’interno del file trovi le spiegazioni sulle singole liste.

Ecco il file scaricabile!

Ordine di lettura: Terry Brooks (109 download) Buona lettura!

ORDINE DA SEGUIRE PER LA PRIMA LETTURA

Se leggi la saga di Shannara per la prima volta, il sito ufficiale ti suggerisce di seguire questo ordine. Non è un ordine cronologico ma è l’ordine corretto per evitare gli spoiler durante la lettura.

Il ciclo di Shannara

La spada di Shannara

Le pietre magiche di Shannara

La canzone di Shannara

Indomitable (racconto breve mai pubblicato in Italia)

Lo spirito oscuro di Shannara (Graphic Novel)

Il ciclo degli eredi di Shannara

Gli eredi di Shannara

Il druido di Shannara

La regina degli elfi di Shannara

I talismani di Shannara

Il preludio di Shannara

Il primo re di Shannara

Il viaggio della Jerle Shannara

La strega di Ilse

Il labirinto

L’ultima magia

Il druido supremo di Shannara

Jarka Ruus

Tanequil

La regina degli Straken

La genesi di Shannara

I figli di Armageddon

Gli elfi di Cintra

L’esercito dei demoni

Le leggende di Shannara

L’ultimo cavaliere

Il potere della magia

Gli oscuri segreti di Shannara

I guardiani di Faerie

Il fuoco di sangue

Lo spettro della strega

Paladins of Shannara (non ho trovato riferimenti in italiano!)

Allanon’s Quest

The Weapons Master’s Choice

The Black Irix

I difensori di Shannara

La lama del druido supremo

Il figlio del’oscurità

The Sorcerer’s Daughter (di prossima pubblicazione negli USA)

ORDINE CRONOLOGICO, DA SEGUIRE NELLE RILETTURE

Se già conosci la saga e vuoi rileggere i volumi seguendo l’ordine cronologico delle vicende, ecco la lista così come viene suggerita dal sito ufficiale. Attenzione: questo ordine è da evitare se non hai mai letto i libri della saga, in quanto potresti incappare in spoiler. Per questo viene suggerita a chi vuole rileggere e quindi è già a conoscenza di certi eventi.

La genesi di Shannara

I figli di Armageddon

Gli elfi di Cintra

L’esercito dei demoni

Le leggende di Shannara

L’ultimo cavaliere

Il potere della magia

Il preludio di Shannara

Il primo re di Shannara

Il ciclo di Shannara + storie brevi

Allanon’s Quest (short story)*

La spada di Shannara

The Black Irix (short story)*

Le pietre magiche di Shannara

The Weapons Master’s Choice (short story)*

La canzone di Shannara

* non ho trovato riferimenti in italiano per questi racconti.

Indomitable (racconto breve mai pubblicato in Italia)

Lo spirito oscuro di Shannara (Graphic Novel)

Il ciclo degli eredi di Shannara

Gli eredi di Shannara

Il druido di Shannara

La regina degli elfi di Shannara

I talismani di Shannara

Il viaggio della Jerle Shannara

La strega di Ilse

Il labirinto

L’ultima magia

Il druido supremo di Shannara

Jarka Ruus

Tanequil

La regina degli Straken

Gli oscuri segreti di Shannara

I guardiani di Faerie

Il fuoco di sangue

Lo spettro della strega

I difensori di Shannara

La lama del druido supremo

Il figlio dell’oscurità

The Sorcerer’s Daughter (di prossima pubblicazione negli USA)

About Terry Brooks Terry Brooks (8 gennaio 1944) è uno scrittore statunitense di romanzi fantasy. Ha studiato letteratura inglese all’Hamilton College e si è laureato in legge alla Washington & Lee University. Prima di dedicarsi alla scrittura ha praticato la professione di avvocato. Attualmente vive tra Seattle e le Hawaii con la moglie Judine.

Il suo primo romanzo, La spada di Shannara del 1977, diventò un best seller mondiale e rimase nella classifica del New York Times dei libri più venduti per oltre cinque mesi. Col tempo, la produzione di Brooks è andata discostandosi dai canoni tipici del fantasy. La sua vasta produzione si struttura in vari cicli o saghe. (fonte: wikipedia.it)





