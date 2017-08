Di seguito inserisco la lista, da leggersi in questo ordine, delle “saghe” di Candace Robb.

I dati sono stati tratti dal sito ufficiale della scrittrice, dalla sua pagina Wikipedia sia italiana che inglese e dai testi stessi: nell’edizione economica Piemme, infatti, viene indicato sul lato il numero del volume all’interno della saga.

Se notate errori o imprecisioni, commentate pure!

I misteri di Owen Archer

Si tratta di una serie di thriller medievali ambientati in Inghilterra nel corso del ‘300, che hanno per protagonista Owen Archer, un arciere rimasto cieco da un occhio nel corso di una guerra. Tutti i romanzi qui indicati sono editi da Piemme.

L’indicazione dell’autrice per ogni titolo, anche se ridondante, permette un collegamento automatico alle recensioni presenti sul sito.

La rosa del farmacista , di Candace Robb Il segreto della cappella , di Candace Robb La reliquia rubata , di Candace Robb La donna del fiume , di Candace Robb La morte nera , di Candace Robb Il borgo insanguinato , di Candace Robb I delitti della cattedrale , di Candace Robb Il cavaliere assassinato , di Candace Robb La croce degli innocenti , di Candace Robb La veglia dei sospetti , di Candace Robb

Le indagini di Margaret Kerr

Serie di romanzi ambientati in Scozia, precisamente tra Edimburgo e Perth, nel periodo delle guerre per la conquista della Scoza da parte di Edoardo I. Tutti i romanzi qui indicati sono editi da Piemme.

L’indicazione dell’autrice per ogni titolo, anche se ridondante, permette un collegamento automatico alle recensioni presenti sul sito.

La taverna delle ombre, di Candace Robb Il saio nero, di Candace Robb La mano del traditore, di Candace Robb

Se avete altre informazioni sulle saghe di questa autrice, lasciate pure un commento e provvederò ad aggiungere^^





