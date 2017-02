Giveaway: Zeitgeist Hotel: Una stanza grigia, di Reda Wahbi

Zeitgeist Hotel: Una stanza grigia di Reda Wahbi

Serie: Zeitgeist Hotel #1

Editore: Autopubblicato Genere: Horror

Pagine: 177 (previste a stampa)

ISBN: B00JDH3RLU

Amazon

di: 177 (previste a stampa): B00JDH3RLU

Inès e Gustav sono una coppia come tante altre, con i loro pregi e i loro difetti.

Dopo una breve separazione, decidono di recuperare il tempo perduto e prendersi una breve vacanza tra le tranquille campagne di Castelchiasso, dove sono in atto i festeggiamenti della “Fine del Mondo Nuovo”.

Inès vuole la vacanza perfetta per distendere i nervi del suo Gustav e prenota “La Suite degli Innamorati” presso lo Zeitgeist Hotel, così da prendere parte alla festa a tema anni ‘40 del quinto piano.

Tutti i buoni propositi sembrano crollare già dopo poche ore e tra le mura della suite riemergono vecchi rancori che culmineranno con l’arrivo inaspettato di Boris, che li trascinerà nella sua spirale di violenza e follia.

Quando la morte irromperà nella loro quotidianità, l’hotel svelerà la sua vera natura e, in qualche modo, si rivelerà una soluzione per risolvere i vecchi dissapori una volta per tutte. Primo episodio della saga "Zeitgeist Hotel"

Ti interessa vincere una copia gratuita di Zeitgeist Hotel: Una stanza grigia, di Reda Wahbi, recensito su questo blog ieri?

Allora partecipa al nostro giveaway!

In palio c’è una copia gratuita a scelta tra pdf o epub del racconto, il primo della serie Zeitgeist Hotel.

Ti basta fare una delle azioni indicate per vincere!

Il file sarà inviato al vincitore direttamente dall’autore: per questo motivo, all’autore sarà comunicato l’indirizzo email a cui far pervenire il racconto nel formato prescelto (o entrambi).

Buona fortuna a tutti i partecipanti e… che vinca il più fortunato, a cui auguriamo sin da ora buona lettura!

a Rafflecopter giveaway







Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts