Stardust, di Neil Gaiman

In una fredda sera di ottobre una stella cadente attraversa il cielo e il giovane Tristan, per conquistare la bellissima Victoria, promette di andarla a prendere. Dovrà così oltrepassare il varco proibito nel muro di pietra a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove ogni nove anni si raccoglie un incredibile mercato di oggetti magici. È solo in quell’occasione che agli umani è concesso inoltrarsi nel mondo di Faerie. Tristan non sa di essere stato concepito proprio lì da una bellissima fata dagli occhi viola e da un giovane umano e non sa neppure che i malvagi figli del Signore degli Alti Dirupi sono anche loro a caccia della stella…

Ho letto questo romanzo tutto d’ un fiato, incapace di distogliere gli occhi dalle pagine fino alla fine.

La parola perfetta per descriverlo è FATATO.

Un’ avventura meravigliosa e fantastica… un libro etereo, sognante, dolce, semplice ma scritto in maniera superba, adatto sia ad adulti che a ragazzi.

Una vera fiaba, di quelle di una volta, con tanto di fate, streghe, folletti, stelle, unicorni, re e regine… una storia deliziosa, dall’ intreccio incredibilmente ben costruito e dalle magnifiche descrizioni.

Lo stile di scrittura di Gaiman è come al solito sognante, estremamente bello e semplice, qui con un tono favolistico delizioso.

La lettura è caldamente consigliata a tutti, grandi e piccini: imperdibile se amate il fantasy, e soprattutto se apprezzate già Neil Gaiman e i suoi precedenti lavori (dal fumetto Sandman, ai bellissimi romanzi precedenti Coraline e American Gods).

Giudizi

Trama:Rating:

Personaggi:Rating:

Stile:Rating:

Generale:Overall Rating:

Info utili

Titolo e autore originale: Stardust, Neil Gaiman Titolo e traduttore italiano: Stardust, Maurizio Bartocci Collana, editore e anno: Oscar bestsellers, Mondadori, 2005 ISBN o ISSN: 9788804547105

Film

Stardust, 2007

