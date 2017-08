Contattaci

In questa pagina trovi una serie di form da compilare per contattare l’amministrazione del sito. Si cerca di rispondere a tutti, basta solo un po’ di pazienza^^ Mi raccomando, compilate il form corretto per il tipo di richiesta che volete fare!

Segnalazioni di eventi, errori nel sito, offerte, curiosità e “accadde oggi”

Con questo form puoi segnalare all’amministrazione del sito:

un evento letterario, come un festival, una presentazione, una fiera;

un errore nel sito, come un nome scritto in maniera sbagliata, una data scorretta, eccetera;

offerte da inserire nel bollettino del risparmio (online e non);

un compleanno, un anniversario, un evento letterario che si commemora in una data precisa;

una curiosità da inserire nel box “Curiosità libresche”.

Per tutte le segnalazioni, cercate di essere il più completi possibile!

Spazio Esordienti

Questo form serve invece a ricevere informazioni sulla sezione Spazio Esordienti del sito. Potete utilizzarlo quindi per:

richiedere l’accesso al gruppo “Esordienti”, per creare la vostra pagina personalizzata (dovete essere già registrati, e indicare il nick da attivare);

richiedere la recensione al vostro libro: vi ricordo che la recensione è gratuita, vi basta inviare una copia del libro che verrà poi restituita, donata o messa in palio (se lo indicate già nel form cosa preferite, tanto meglio :D).

Cercate come sempre di essere completi il più possibile!

Attenzione: il form dava alcuni problemi, forse per la vicinanza degli altri, e quindi è stato spostato qui. Mi scuso per il disagio ^^”

Citazioni, incipit e pillole di libri

Con questo form puoi inviare:

citazioni o incipit; ricorda di inserire sempre Titolo e Autore del libro da cui sono tratti;

pillole di libri: microrecensione di massimo 160 caratteri (come un sms^^); ricorda di inserire sempre Titolo e Autore.

I form che non contengono Titolo e Autore del libro verranno scartati. Puoi inviare più citazioni, incipit o pillole per volta, basta che segnali sempre titolo e autore (se è sempre lo stesso autore o lo stesso libro, basta dirlo all’inizio^^)

Altro

Se la tua richiesta non appartiene a nessuna delle “categorie” di form precedenti, usa questo! Puoi ad esempio chiedere aiuto con il sito o dare suggerimenti.

