Recensione: Delitto e castigo, FÃ«dor M. Dostoevskij

Ho finito di leggere a giugno. Ho rimuginato tutta l’estate su cosa dire, perchè credo che questo sia uno di quei romanzi che ti lasciano senza parole, uno di quelli che puoi anche rileggerli per sempre e trovarci sempre qualcosa di nuovo. Io non ho nulla da dire su questo romanzo per il semplice fatto che il romanzo parla da solo a chi legge. Ci provo lo stesso.

Protagonista è Raskolnikov, giovane ex-studente disagiato che per provare una sua personale teoria sugli uomini decide di uccidere una vecchia usuraia, presso cui egli stesso ha già impegnato degli oggetti. Il testo presenta il giovane mentre si accinge al delitto e poi tutta il percorso di castigo: non tanto il castigo effettivo dei lavori forzati in Siberia, ma quello personale che pungola continuamente il protagonista, diventando una vera e propria malattia psicosomatica. In seguito al delitto, infatti (duplice, non per volontà del giovane), Raskolnikov inizia a non sentirsi fisicamente bene, ha più volte la febbre e l’idea di non farsi scoprire e non lasciare tracce lo ossessiona. In questo si vede tutta la grandezza di questo autore, perchè se anche gli altri personaggi sono ben tratteggiati e caratterizzati e hanno tutti un ruolo ben preciso nell’intera vicenda, è l’animo del protagonista ad essere sondato in maniera incredibile. Persino nei sogni, e nei pensieri sconnessi, e nelle sensazioni fisiche che attraversano il giovane dall’inizio alla fine, da prima del delitto, al durante, al dopo, quando è tutto un gioco di dissimulazioni e finzioni e contraddizioni con la polizia e in particolare Petrovic.

Se l’analisi dello stato interiore del protagonista è di per sè un gioiello e vale da sola la lettura, vedere quest’analisi nel rapporto con gli altri personaggi e nella descrizione stessa delle altre persone che girano intorno a Raskolnikov rende il quadro completo e fa di tutto questo un capolavoro vero e proprio. Ognuno, come dicevo, ha un ruolo ben preciso, e la sua rappresentazione può anche essere vista come una critica più o meno nascosta alla società russa del tempo; ognuno ha un tratto che lo caratterizza e che lo mette in contrapposizione agli altri, facendone risplendere le luci o risaltare le ombre e riuscendo in questo modo a far comprendere al lettore le caratteristiche degli uni e degli altri proprio attraverso la loro interazione.

Io credo che si potrebbe parlare di tutto questo per giorni e ancora non si sarebbe riusciti a dire tutto. Credo che questo sia uno di quei romanzi che parlarne non serve, devi leggerlo per capirlo. E’ lungo. E’ un po’ lento, e a tratti non capisci il perchè di quella scena ma poi torna tutto, alla fine. E finisce che lo hai divorato in molto meno tempo di quel che credevi necessario, con la voglia di rileggerlo perchè sai che ti è sfuggito qualcosa, è troppo immenso per averlo compreso tutto e subito.

Provate, ne vale la pena sul serio.

Info utili

Titolo e autore originale: Fëdor M. Dostoevskij Titolo e traduttore italiano: Delitto e castigo, V. Carafa de Gavardo Collana, editore e anno: Biblioteca Economica Newton, Newton & Compton, 1994 ISBN o ISSN: 9788879837668

