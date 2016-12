Un tempo il 2015 era il futuro. Lo era nel 1985, l’anno di uscita nelle sale cinematografiche di Ritorno al futuro. Lo era nel secondo film della trilogia, con le macchine volanti, l’hoverboard, le scarpe autoallaccianti e una certa nostalgia per gli anni Ottanta. E oggi, che siamo davvero nel 2015, che cos’è rimasto di tutto ciò? Con quest’antologia di diciotto racconti vogliamo festeggiare il trentennale della saga di Zemeckis e portarvi ancora una volta avanti e indietro nel tempo. Siete pronti a partire con noi?Racconti di Davide Bacchilega, Marco Candida, Eva Clesis, Vito Ferro, Roberto Gagnor e Michela Cantarella, Enzo Gaiotto, Manuela Giacchetta, Elia Gonella, Andrea Malabaila, Christian Mascheroni, Gianluca Mercadante, Claudio Morandini, Gianluca Morozzi, Daniele Pasquini, Giorgio Pirazzini, Giuseppe Sofo, Daniele Vecchiotti, Paolo Zardi.

Per il mese di dicembre 2016, Amazing Readers vi propone un libro al giorno: 23 segnalazioni di titoli da gustare, da regalare e da regalarsi!

Oggi, 12 dicembre, dietro alla casella del calendario, troviamo…

…un consiglio di Las Vegas Edizioni!

Prendi la DeLorean e scappa, di AA VV.

Regalo perfetto per gli appassionati di Ritorno al futuro e… quelli che non possono credere che abbia vinto Trump!

Se lo hai letto perché non commenti e ci dici cosa ne pensi? Puoi dare una mano a capire se è il regalo giusto da fare per quella persona che abbiamo in mente…

Torna domani sera alle 18 per avere un altro consiglio.

Se invece ti piacciono gli spoiler, iscriviti alla nostra newsletter: in regalo in esclusiva fino alla Vigilia di Natale un ebook completo con tutte le 23 segnalazioni, le prime 5 pagine di ogni libro suggerito, un codice sconto… e potrai scoprire in anteprima qualche novità per il 2017!





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts