Jeremy Jameson, star di Hollywood, ha condotto una vita protetta, con la musica come suo unico scopo e sua unica amica. Prima di intraprendere un altro tour internazionale di concerti, entra in un bar, in un luogo nel bel mezzo del nulla, e incontra un uomo che lo conquista con il suo sorriso amichevole e il modo di fare accomodante. Il contabile/barista/uomo in cerca di avventura Reg Moore si diverte a parlare e bere con Jeremy Jameson, e non sa dire di no quando la rock star, presunto eterosessuale, gli fa un’offerta che capita una volta sola nella vita, chiedendogli di tenergli compagnia durante il tour e di interpretare la parte del suo fidanzato. Ascoltare musica, viaggiare per il mondo e fare cose pazze è divertente. Innamorarsi è ancora meglio. Ma per poter stare con Jeremy anche dopo che le luci si sono spente, Reg dovrà aiutarlo a capire che non c’è niente di finto nella loro relazione.

Per il mese di dicembre 2016, Amazing Readers vi propone un libro al giorno: 23 segnalazioni di titoli da gustare, da regalare e da regalarsi!

Oggi, 12 dicembre, dietro alla casella del calendario, troviamo…

…un consiglio di Triskell Edizioni!

Perfette imperfezioni, di Cardeno C..

Regalo perfetto per chi ama le dolci storie d’amore!

Se lo hai letto perché non commenti e ci dici cosa ne pensi? Puoi dare una mano a capire se è il regalo giusto da fare per quella persona che abbiamo in mente…

Torna domani sera alle 18 per avere un altro consiglio.

Se invece ti piacciono gli spoiler, iscriviti alla nostra newsletter: in regalo in esclusiva fino alla Vigilia di Natale un ebook completo con tutte le 23 segnalazioni, le prime 5 pagine di ogni libro suggerito, un codice sconto… e potrai scoprire in anteprima qualche novità per il 2017!





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts