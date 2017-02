Il cinema americano ci ha abituato a personaggi, luoghi e situazioni improbabili, ma che nei film si ripropongono con una costanza sorprendente. Personaggi come il barista filosofo che dispensa consigli a destra e a manca, o il poliziotto all'ultimo giorno di lavoro prima della pensione che finisce inevitabilmente in mezzo a una sparatoria da cui non uscirà vivo. Luoghi ricorrenti come i motel con vista parcheggio o i locali notturni in cui si combatte più o meno clandestinamente. E infine situazioni che si ripetono fino alla nausea, come il conto alla rovescia prima dell'esplosione di una bomba o la macchina che decide di non partire proprio nel momento più sbagliato. Simone Cerri ci offre una carrellata di luoghi comuni che gli sceneggiatori di Hollywood continuano a proporre a un pubblico che, tuttavia, sembra non averne mai abbastanza.

Per il mese di dicembre 2016, Amazing Readers vi propone un libro al giorno: 23 segnalazioni di titoli da gustare, da regalare e da regalarsi!

Oggi, 4 dicembre, dietro alla casella del calendario, troviamo…

…un consiglio di Las Vegas Edizioni!

Non sparate sul regista, di Simone Cerri.

Regalo perfetto per gli amanti del cinema d’azione e dello humor!

Se lo hai letto perché non commenti e ci dici cosa ne pensi? Puoi dare una mano a capire se è il regalo giusto da fare per quella persona che abbiamo in mente…

Torna domani sera alle 18 per avere un altro consiglio.

Se invece ti piacciono gli spoiler, iscriviti alla nostra newsletter: in regalo in esclusiva fino alla Vigilia di Natale un ebook completo con tutte le 23 segnalazioni, le prime 5 pagine di ogni libro suggerito, un codice sconto… e potrai scoprire in anteprima qualche novità per il 2017!





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts