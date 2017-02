Shui Calvo è un’adolescente italo-cinese molto timida e insicura, con un paio di occhi a mandorla eccezionalmente azzurri su un volto che altrimenti passerebbe inosservato. La sua vita si divide tra il ristorante dei suoi genitori e la passione per la chitarra che le ha permesso di essere ammessa in una prestigiosa scuola di musica. È proprio in questa scuola che Shui incontra Davide, un ragazzo eccentrico con cui condividerà per anni uno struggente “Skinny love”. Quando l’attività dei suoi genitori rischia di chiudere, Shui si vede costretta a partire e lasciare Davide. Per dire addio al suo amore, si ritrova a girovagare nella villa del ragazzo, ripercorrendo le esperienze e gli aneddoti che l’hanno unita a quel personaggio malinconico, goffo e silenzioso che ha ammirato fin dal primo incontro. Il destino, però, non ha ancora giocato tutte le sue carte…

Per il mese di dicembre 2016, Amazing Readers vi propone un libro al giorno: 23 segnalazioni di titoli da gustare, da regalare e da regalarsi!

Oggi, 8 dicembre, dietro alla casella del calendario, troviamo…

…un consiglio di Triskell Edizioni!

Jellyfish – Il ragazzo medusa, di Mauro Colarieti.

Regalo perfetto per chi vuole leggere un libro che lo stupirà!

Se lo hai letto perché non commenti e ci dici cosa ne pensi? Puoi dare una mano a capire se è il regalo giusto da fare per quella persona che abbiamo in mente…

Torna domani sera alle 18 per avere un altro consiglio.

Se invece ti piacciono gli spoiler, iscriviti alla nostra newsletter: in regalo in esclusiva fino alla Vigilia di Natale un ebook completo con tutte le 23 segnalazioni, le prime 5 pagine di ogni libro suggerito, un codice sconto… e potrai scoprire in anteprima qualche novità per il 2017!





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts