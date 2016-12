Questa è una storia che finisce alla corte del re di Persia, durante la narrazione delle Mille e una notte.Questa è una storia che comincia in una piccola città di provincia.Questa è una storia che parla di Sheherazade e di Sharyhàr, il sultano che uccise mille e una ragazza e che per mille e una notte ha ascoltato le storie della principessa, finché non gli è diventato impossibile rinunciarvi; ed è una storia che parla di Clara, una ragazza delle superiori, che inizia a vedere la sua vita sgretolarsi, tra incongruenze, buchi di trama, agnizioni, eventi incomprensibili.Questa è la storia di una storia, dentro una storia, cui segue un'altra storia. Fino ad arrivare dove le storie finiscono.Esistono tre fati, tre destini prestabiliti: nascere, vivere, morire. Più oltre, fuori dai confini dell'ordito, troverete solo la pagina bianca, e Tre filatrici che riportano l'ordine. Le storie che cominciano devono anche finire.Ma c'è un quarto fato, un fato nuovo.E, forse, nessuna storia finisce davvero.Tutto dipende da quello che si desidera trovarvi.

Il quarto fato, di Laura MacLem.

Regalo perfetto per chi ama la metaletteratura!

