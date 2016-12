Calendario dell’Avvento: statistiche

Se ci hai seguito nel mese di dicembre, sai che da queste parti c’è stato un Calendario dell’Avvento tutto libroso!

Fino al 23 dicembre sono stati segnalati 23 titoli da regalare e regalarsi per Natale (e non solo!), e per gli iscitti alla newsletter c’era un bell’ebook con tutte le anteprime dei libri segnalati e qualche sorpresa in più!

Se non hai seguito l’iniziativa, puoi cliccare sul link più sopra per vedere l’indice dei libri segnalati e scaricare l’ebook (pss… contiene un codice sconto!); in questo articolo, invece, voglio segnalarti quali sono state le segnalazioni più visitate sul blog. Come sempre, se hai letto qualcuno di questi libri, lasciaci un commento: farà molto piacere anche agli editori partecipanti!

Ecco a te le 10 segnalazioni più visitate:

Complimenti ragazzi!

