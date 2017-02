Un uomo di cui conosciamo solo il nome, Theoo, è legato a una seida. Di fronte a lui, con una pistola in mano, Metello gli spiega perché sta per ucciderlo. E gli racconta la sua storia. Metello è nato e cresciuto a Lemuria, un singolare paese della Bassa emiliana reso celebre da un illustre poeta e da un cantante rock di successo. Metello è deciso a diventare famoso a sua volta, per arricchirsi e conquistare Alice, fidanzata di Ulisse fin dal primo giorno delle elementari. C'è solo un problema: Metello non ha nessun talento artistico. Ma la fortuna gli sorride quando scopre di essere il sosia di un attore hollywoodiano emergente, il nuovo volto del cinema mondiale, il grande Lando Krol.Metello inizia così una carriera come sosia di Lando Krol: ospitate televisive, una parte in una fiction, incontri con sosia ufficiali di Rihanna e Shakira. Fino a un'imprevista svolta del destino...

Per il mese di dicembre 2016, Amazing Readers vi propone un libro al giorno: 23 segnalazioni di titoli da gustare, da regalare e da regalarsi!

Oggi, 9 dicembre, dietro alla casella del calendario, troviamo…

…un consiglio di Fernandel!

Anche il fuoco ha paura di me, di Gianluca Morozzi.

Regalo perfetto per chi vuole leggere un libro che lo stupirà!

