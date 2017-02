Sondaggio: nuove funzioni!

Ebbene sì, è tempo di qualche novità sul blog!

Se mi seguite da un po’, saprete che sto usando un plugin stupendo per la gestione delle recensioni, di cui spero di parlarvi molto molto presto. E spulciando un po’ il sito di questo plugin, ho trovato dei piccoli addon secondo me interessanti che mi piacerebbe inserire.

C’è solo un piccolo problema: anche questi addon sono a pagamento, e al momento posso inserirne solo uno. Conto comunque di inserire anche il secondo a breve, ma uno vorrei aggiungerlo al più presto.

Ed ecco che entrate in gioco voi: cosa vi piacerebbe vedere sul sito?

Potete scegliere tra:

la possibilità di inviare una recensione senza registrarvi : dovreste solo compilare un form e poi la recensione passerebbe al vaglio dell’amministrazione per verificare che possa essere pubblicata (ad esempio, che non sia un doppione) e aggiungere eventuali informazioni mancanti:

: dovreste solo compilare un form e poi la recensione passerebbe al vaglio dell’amministrazione per verificare che possa essere pubblicata (ad esempio, che non sia un doppione) e aggiungere eventuali informazioni mancanti: la possibilità di suggerire una recensione : c’è un libro che proprio volete vedere recensito? Potrete suggerirlo, anche qui compilando un semplice form. Ovviamente suggerimento non è uguale ad obbligo, anche perché il libro andrebbe reperito/acquistato e non è detto che io possa farlo. Ma i suggerimenti sono sempre bene accetti;

: c’è un libro che proprio volete vedere recensito? Potrete suggerirlo, anche qui compilando un semplice form. Ovviamente suggerimento non è uguale ad obbligo, anche perché il libro andrebbe reperito/acquistato e non è detto che io possa farlo. Ma i suggerimenti sono sempre bene accetti; entrambi : se volete che le due funzioni vengano aggiunte comunque, ma insieme (i tempi si allungherebbero di un mesetto circa).

: se volete che le due funzioni vengano aggiunte comunque, ma insieme (i tempi si allungherebbero di un mesetto circa). aggiungi la tua idea: ho lasciato nel sondaggio la possibilità di darmi la vostra idea. Se è realizzabile, ben volentieri 🙂

Avete tempo fino al 7 febbraio per dirmi cosa pensate. Votate 🙂

I nostri voti Trama Personaggi Stile Ritmo Copertina Overall:





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Related Posts